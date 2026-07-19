Presença de Trump provoca esquema especial fila de mais de duas horas na final da Copa do Mundo Espanha e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília)

EAST RUTHERFORD, NJ (EUA) - A entrada no MetLife Stadium para a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina foi marcada por longas filas e um forte esquema de segurança neste domingo (19). Com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o controle de acesso ao estádio, em Nova Jersey, passou a ser coordenado pelo Serviço Secreto norte-americano.

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A mudança atingiu jornalistas e demais profissionais envolvidos na organização do evento. Em condições normais, o acesso da imprensa nas partidas do Mundial começava quatro horas antes do apito inicial, enquanto os portões para os torcedores eram abertos com três horas de antecedência.

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Na decisão, porém, os profissionais foram orientados a chegar ainda mais cedo. A reportagem do Lance! desembarcou no estádio pouco antes das 9h do horário local (10h de Brasília), mais de seis horas antes da partida, marcada para as 16h (de Brasília), e encontrou uma fila estimada em cerca de duas mil pessoas para apenas três aparelhos de raio-X. O aguardo durou cerca de duas horas e meia.

Fila teve confusão

Além da demora provocada pelo número reduzido de pontos de inspeção, o acesso foi marcado por reclamações de pessoas que tentaram ultrapassar quem aguardava na fila. Mesmo com a antecedência adotada por grande parte dos profissionais, a inspeção reforçada tornou mais lento o deslocamento até o interior do estádio. O policiamento e os protocolos de segurança foram ampliados em razão da presença de Trump na decisão.

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Clima melhora após preocupação com fumaça

Se o acesso foi complicado, as condições climáticas apresentaram melhora neste domingo, o que tornou a longa espera menos complicada. A temperatura estava próxima dos 28°C, com céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva para o horário da partida.

Nos dias anteriores, uma densa camada de fumaça provocada por incêndios florestais no Canadá havia atingido Nova York e os arredores de Nova Jersey. A qualidade do ar chegou a causar preocupação, com moradores e visitantes utilizando máscaras nas ruas. A chuva forte de sábado, no entanto, ajudou a dissipar a fumaça. A tempestade chegou a cancelar o último treinamento da Espanha e provocou o adiamento da atividade da Argentina, mas deixou o ar em melhores condições para a final.

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➡️Espanha e Argentina: o que você precisa saber sobre o duelo da final da Copa do Mundo

Filas extensas para acesso à final da Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan/ Lance!)

Final da Copa do Mundo

Espanha e Argentina entram em campo às 16h, no horário de Brasília. Os argentinos buscam o quarto título mundial, enquanto os espanhóis tentam conquistar a competição pela segunda vez.

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