Presença de Trump provoca esquema especial fila de mais de duas horas na final da Copa do Mundo
Espanha e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília)
EAST RUTHERFORD, NJ (EUA) - A entrada no MetLife Stadium para a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina foi marcada por longas filas e um forte esquema de segurança neste domingo (19). Com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o controle de acesso ao estádio, em Nova Jersey, passou a ser coordenado pelo Serviço Secreto norte-americano.
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A mudança atingiu jornalistas e demais profissionais envolvidos na organização do evento. Em condições normais, o acesso da imprensa nas partidas do Mundial começava quatro horas antes do apito inicial, enquanto os portões para os torcedores eram abertos com três horas de antecedência.
Na decisão, porém, os profissionais foram orientados a chegar ainda mais cedo. A reportagem do Lance! desembarcou no estádio pouco antes das 9h do horário local (10h de Brasília), mais de seis horas antes da partida, marcada para as 16h (de Brasília), e encontrou uma fila estimada em cerca de duas mil pessoas para apenas três aparelhos de raio-X. O aguardo durou cerca de duas horas e meia.
Fila teve confusão
Além da demora provocada pelo número reduzido de pontos de inspeção, o acesso foi marcado por reclamações de pessoas que tentaram ultrapassar quem aguardava na fila. Mesmo com a antecedência adotada por grande parte dos profissionais, a inspeção reforçada tornou mais lento o deslocamento até o interior do estádio. O policiamento e os protocolos de segurança foram ampliados em razão da presença de Trump na decisão.
Clima melhora após preocupação com fumaça
Se o acesso foi complicado, as condições climáticas apresentaram melhora neste domingo, o que tornou a longa espera menos complicada. A temperatura estava próxima dos 28°C, com céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva para o horário da partida.
Nos dias anteriores, uma densa camada de fumaça provocada por incêndios florestais no Canadá havia atingido Nova York e os arredores de Nova Jersey. A qualidade do ar chegou a causar preocupação, com moradores e visitantes utilizando máscaras nas ruas. A chuva forte de sábado, no entanto, ajudou a dissipar a fumaça. A tempestade chegou a cancelar o último treinamento da Espanha e provocou o adiamento da atividade da Argentina, mas deixou o ar em melhores condições para a final.
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Final da Copa do Mundo
Espanha e Argentina entram em campo às 16h, no horário de Brasília. Os argentinos buscam o quarto título mundial, enquanto os espanhóis tentam conquistar a competição pela segunda vez.
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