Sabe tudo sobre Cristiano Ronaldo? Responda ao quiz da Copa do Mundo Português entra em campo contra a Croácia em boa fase

A presença de Cristiano Ronaldo nos gramados da Copa do Mundo de 2026 é a prova viva de que a dedicação extrema pode, sim, desafiar as leis do tempo. Mas, para além dos gols decisivos e dos troféus que lotam as suas galerias, o que realmente fascina o público é o homem por trás da marca "CR7". A vida do craque é cercada por bastidores curiosos, hábitos cotidianos ultra-rigorosos e escolhas pessoais que revelam muito sobre o seu caráter e a sua obsessão pela excelência.

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Nesta quinta (2), dia em que o jogador entra em campo em partida eliminatória da segunda fase da Copa entre Portugal e Croácia, preparamos um quiz especial com 10 perguntas cirúrgicas sobre as grandes curiosidades, os recordes solitários e os segredos que moldaram a carreira do astro português ao longo das últimas décadas. Teste seus conhecimentos sobre o Robozão abaixo!

Cristiano Ronaldo faz sua melhor Copa, com exceção de 2018

Em três partidas, todas como titular, CR7 marcou dois gols e participa diretamente de um gol a cada 135 minutos, desempenho inferior apenas ao início de 2018, o melhor disparado, quando balançou as redes quatro vezes nos três primeiros jogos e participou de um gol a cada 68 minutos. Veja outros números do craque nas Copas do Mundo.

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Cristiano Ronaldo comemora gol de Portugal contra o Uzbequistão pela Copa do Mundo 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

Além do quiz de Cristiano Ronaldo na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

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Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.