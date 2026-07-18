Ex-Flamengo, Filipe Luís estreia com goleada no comando do Monaco
Monaco venceu Saint-Priest por 5 a 2
Filipe Luís estreou oficialmente no comando do Monaco com uma vitória por 5 a 2 sobre o Saint-Priest, neste sábado (18), em amistoso de pré-temporada. O resultado marcou o primeiro compromisso do ex-treinador do Flamengo à frente de um clube europeu e serviu como etapa inicial da preparação para a temporada 2026/27, que terá início oficial em agosto.
Atlético receberá quantia milionária por transferência de Savinho no futebol europeu
Terceira final de Messi simboliza revolução da longevidade no esporte
Última Copa? Eliminação pode encerrar sonho de Kane e abalar Bola de Ouro
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Embora o adversário dispute a quarta divisão francesa, o Monaco controlou a maior parte da partida e construiu o placar com gols de Eric Dier, Golovin, Paris Brunner, duas vezes, além de um gol contra. O Saint-Priest diminuiu no segundo tempo, aproveitando momentos de desorganização da equipe monegasca após as mudanças promovidas por Filipe Luís.
O amistoso também marcou o retorno de Pogba aos gramados com a camisa do Monaco. O meio-campista entrou na etapa final e deu sequência ao processo de preparação física, enquanto alguns jogadores importantes permaneceram fora da atividade por questões médicas. Teze, Ansu Fati, Minamino, Idumbo, Salisu e Vanderson seguem em recuperação de lesões sofridas na última temporada.
Filipe Luís valoriza primeiro teste
Após a partida, Filipe Luís evitou dar peso excessivo ao resultado e afirmou que o principal objetivo da pré-temporada é utilizar os amistosos para identificar aspectos que precisam ser ajustados antes das competições oficiais.
– Bom teste. Acho que os amistosos sempre nos mostram o caminho a seguir. Eles servem como guia para identificar os pontos específicos e os aspectos mais importantes. A prioridade é corrigir o que precisa ser corrigido, treinar mais, sem deixar de lado os pontos positivos observados hoje – avaliou.
O brasileiro também comentou a participação de Pogba, um dos reforços mais aguardados do elenco para a temporada. Segundo Filipe Luís, o volante segue o mesmo cronograma físico dos demais atletas e ainda busca recuperar o melhor condicionamento.
– Ele segue o mesmo programa que os outros, tem os mesmos treinos que todos os jogadores. Espero que consiga atingir o mesmo nível de condicionamento físico. Porque, com a bola nos pés, já sabemos que ele é muito bom – disse.
Pré-temporada terá desafios maiores
A vitória sobre o Saint-Priest foi apenas o primeiro compromisso da série de amistosos prevista para a preparação do Monaco. O próximo desafio será no dia 25 de julho, diante do Sporting, em Lisboa, pela disputa do Troféu Cinco Violinos.
Na sequência, a equipe francesa ainda enfrentará Getafe e Liverpool antes da estreia na Ligue 1. O primeiro compromisso oficial da temporada está marcado para 23 de agosto, contra o Le Havre.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Atlético Mineiro
Atlético receberá quantia milionária por transferência de Savinho no futebol europeuHá 10 minutos
Copa do Mundo 2026
França x Inglaterra: veja tudo que está em jogo na disputa do 3º lugar da CopaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Jornal português aponta três brasileiros entre as maiores decepções da Copa do MundoHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste sábado (18/07)Há 4 horas
Copa do Mundo 2026
Yamal pode repetir feito de Mbappé em Copas do MundoHá 4 horas
Copa do Mundo 2026
Scaloni, o técnico que mudou a história de Messi na Argentina e construiu 'La Scaloneta'Há 5 horas
Mais LANCE!