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Ex-Flamengo, Filipe Luís estreia com goleada no comando do Monaco

Monaco venceu Saint-Priest por 5 a 2

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 13:05
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Filipe Luís em ação pelo seu primeiro testo Monaco
Filipe Luís em ação pelo seu primeiro testo Monaco (Foto: Reprodução)

Filipe Luís estreou oficialmente no comando do Monaco com uma vitória por 5 a 2 sobre o Saint-Priest, neste sábado (18), em amistoso de pré-temporada. O resultado marcou o primeiro compromisso do ex-treinador do Flamengo à frente de um clube europeu e serviu como etapa inicial da preparação para a temporada 2026/27, que terá início oficial em agosto.

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    Embora o adversário dispute a quarta divisão francesa, o Monaco controlou a maior parte da partida e construiu o placar com gols de Eric Dier, Golovin, Paris Brunner, duas vezes, além de um gol contra. O Saint-Priest diminuiu no segundo tempo, aproveitando momentos de desorganização da equipe monegasca após as mudanças promovidas por Filipe Luís.

    O amistoso também marcou o retorno de Pogba aos gramados com a camisa do Monaco. O meio-campista entrou na etapa final e deu sequência ao processo de preparação física, enquanto alguns jogadores importantes permaneceram fora da atividade por questões médicas. Teze, Ansu Fati, Minamino, Idumbo, Salisu e Vanderson seguem em recuperação de lesões sofridas na última temporada.

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    Filipe Luís valoriza primeiro teste

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    • Após a partida, Filipe Luís evitou dar peso excessivo ao resultado e afirmou que o principal objetivo da pré-temporada é utilizar os amistosos para identificar aspectos que precisam ser ajustados antes das competições oficiais.

    – Bom teste. Acho que os amistosos sempre nos mostram o caminho a seguir. Eles servem como guia para identificar os pontos específicos e os aspectos mais importantes. A prioridade é corrigir o que precisa ser corrigido, treinar mais, sem deixar de lado os pontos positivos observados hoje – avaliou.

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    Filipe Luís em ação pelo seu primeiro testo Monaco
    Filipe Luís em ação pelo seu primeiro testo Monaco (Foto: Reprodução)

    O brasileiro também comentou a participação de Pogba, um dos reforços mais aguardados do elenco para a temporada. Segundo Filipe Luís, o volante segue o mesmo cronograma físico dos demais atletas e ainda busca recuperar o melhor condicionamento.

    – Ele segue o mesmo programa que os outros, tem os mesmos treinos que todos os jogadores. Espero que consiga atingir o mesmo nível de condicionamento físico. Porque, com a bola nos pés, já sabemos que ele é muito bom – disse.

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    Pré-temporada terá desafios maiores

    A vitória sobre o Saint-Priest foi apenas o primeiro compromisso da série de amistosos prevista para a preparação do Monaco. O próximo desafio será no dia 25 de julho, diante do Sporting, em Lisboa, pela disputa do Troféu Cinco Violinos.

    Na sequência, a equipe francesa ainda enfrentará Getafe e Liverpool antes da estreia na Ligue 1. O primeiro compromisso oficial da temporada está marcado para 23 de agosto, contra o Le Havre.

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