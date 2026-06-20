Quem disse essas frases históricas das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos É hora de saber o quanto você sabe do passado das Copas do Mundo

A história das Copas do Mundo é comumente registrada por meio de estatísticas de gols, esquemas táticos inovadores e lances plásticos eternizados pelas câmeras, mas também com frases históricas. Fora das quatro linhas, ou no calor imediato do apito final, declarações fortes têm o poder de resumir o sentimento de uma nação, definir uma rivalidade histórica ou até mesmo tentar justificar um ato polêmico que mudou o destino de um título mundial.

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Você sabe o autor de cada uma dessas frases? Teste seus conhecimentos no quiz abaixo!

Quiz, enquete e outros interativos do Lance!

Se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, ou quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos.

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Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de Todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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