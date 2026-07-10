logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Sabe tudo sobre Lamine Yamal? Responda ao quiz da Copa do Mundo

Espanhol é a grande esperança contra a Bélgica hoje

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
10/07/2026 06:50
Favorite o Lance! no Google
Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Assistir a Lamine Yamal na Copa do Mundo é o mesmo que ver a ascensão meteórica de uma das maiores joias do futebol mundial na atualidade e testemunhar a história sendo reescrita. O jovem atacante espanhol deixou rapidamente o status de promessa das categorias de base para se transformar em uma realidade assombrosa, encantando o planeta com uma maturidade tática, ousadia nos dribles e poder de decisão dignos de um veterano.

  • Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

    Sabe tudo sobre Mbappé? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 horas
  • Messi foi o nome da vitória da Argentina (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Sabe tudo sobre Lionel Messi? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana
  • Haaland durante aquecimento da Noruega na Copa do Mundo 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Sabe tudo sobre Haaland, próximo rival do Brasil na Copa? Responda ao quiz

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana

    • Será que você realmente conhece os detalhes reais, as origens e os marcos que definem o início de carreira desse novo fenômeno? Preparamos um quiz especial com 10 perguntas sobre a vida de Lamine Yamal. Encare o nosso desafio abaixo, descubra o seu nível de conhecimento sobre o craque e compartilhe com os amigos para ver quem domina a história do jovem talento!

    continua após a publicidade

    Lamine Yamal não vê França acima da Espanha nesta Copa

    Questionado sobre críticas de torcedores e imprensa por atuações da Espanha neste Mundial, Yamal foi sincero. Na visão do atacante do Barcelona, o foco na Copa do Mundo será a vitória, apesar de ver margem para evolução.

  • De Bruyne e Courtois em jogo da Bélgica

    Vídeo de Courtois e De Bruyne viraliza antes de Bélgica x Espanha na Copa

    Fora de Campo
    Há 6 horas
  • Espanha eliminou Portugal da Copa do Mundo

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (10/07/2026)

    Onde Assistir
    Há 14 horas
  • Endrick se lamenta após chance desperdiçada no jogo entre Brasil e Noruega

    Crise na Seleção Brasileira é reflexo de mau momento na base

    Seleção Brasileira
    Há 15 horas

    • — Em que nível estamos? No mesmo nível do Campeonato Europeu? A questão é que já joguei bem muitas vezes e fui para casa. O importante é vencer. Se você joga bem, vai para o quarto feliz, mas se perde, vai para casa triste. É verdade que podemos melhorar. Somos muito melhores do que estamos mostrando. Mas o que é melhor, jogar como a Holanda e ir para casa, ou como o Paraguai e ficar feliz no quarto? — perguntou o craque.

    continua após a publicidade
    A frustração do espanhol Lamine Yamal no empate com Cabo Verde na estreia da Copa (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    A frustração do espanhol Lamine Yamal no empate com Cabo Verde na estreia da Copa (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

    Além do quiz de Lamine Yamal na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

    continua após a publicidade

    O seu negócio é quiz de jogadores? Então, se prepare: temos quiz do Cristiano Ronaldoquiz do Messiquiz do Haalandquiz do Vini Jrquiz do Salah e quiz do Mbappé.

    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

    continua após a publicidade

    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória da Espanha @1.66 contra a Bélgica
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Inglês Anthony Gordon brinca com a bola na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Gordon destaca força mental da Inglaterra antes das quartas da Copa

    Há 1 hora
    Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

    Copa do Mundo 2026

    Globo e SBT transmitem Espanha x Bélgica na Copa do Mundo hoje (10)?

    Há 1 hora
    Os jogadores Messi e Gokhan Inler, durante a partida entre Argentina e Suíça

    Copa do Mundo 2026

    Argentina defende retrospecto quase perfeito contra a Suíça; veja os números

    Há 1 hora
    Unai Simón agarra a bola à frente do atacante português Cristiano Ronaldo durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo entre Portugal e Espanha; e Romelu Lukaku, da Bélgica, comemora o quarto gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo entre EUA e Bélgica.

    Copa do Mundo 2026

    Espanha testa defesa perfeita na Copa diante da força ofensiva da Bélgica

    Há 1 hora
    GALERIA: Veja a Copa disputada por Eusébio e o clube que ele defendia no período do Mundial

    Lancepédia

    Artilheiro da Copa de 1966: Eusébio, de Portugal

    Há 2 horas
    Messi, Mbappé e Haaland comemorando

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé imitou Messi? Corrida pela Copa do Mundo ganha capítulo curioso

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Jogadores da Colômbia disputam a bola com jogadores da Suíça

    Ex-Grêmio sofre ameaças por queda na Copa e desabafa: 'Não justifica o ódio'

    Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo

    Saka vê Inglaterra forte após vitória sobre México na Copa: 'Melhores'

    Deschamps abraça Mbappé após vitória da França

    Deschamps explica saída de Mbappé na vitória da França: 'Fica mais difícil'

    Time de Portugal no vestiário após eliminação contra a Espanha (Foto: Reprodução/X/@brunofernandes)

    Craque de Portugal é sincero após eliminação: 'Desiludido'

    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Astro da Inglaterra sofre lesão e vira dúvida antes de duelo decisivo na Copa

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

    Europeus reagem à vitória da França sobre o Marrocos na Copa: 'Irresistível'

    Mbappé conduzindo a bola em campo

    Mbappé é sincero sobre companheiro após vitória da França: 'Vai mexer comigo'

    Mbappé comemorando

    França iguala Brasil com classificação na Copa; veja

    O atacante francês nº 7, Ousmane Dembélé, cumprimenta com um high-five o atacante francês nº 10, Kylian Mbappé, ao deixar o campo após ser substituído durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston

    Mbappé e Dembélé repetem marca histórica do Brasil de 2002 na Copa