Sabe tudo sobre Lamine Yamal? Responda ao quiz da Copa do Mundo Espanhol é a grande esperança contra a Bélgica hoje

Assistir a Lamine Yamal na Copa do Mundo é o mesmo que ver a ascensão meteórica de uma das maiores joias do futebol mundial na atualidade e testemunhar a história sendo reescrita. O jovem atacante espanhol deixou rapidamente o status de promessa das categorias de base para se transformar em uma realidade assombrosa, encantando o planeta com uma maturidade tática, ousadia nos dribles e poder de decisão dignos de um veterano.

Será que você realmente conhece os detalhes reais, as origens e os marcos que definem o início de carreira desse novo fenômeno? Preparamos um quiz especial com 10 perguntas sobre a vida de Lamine Yamal. Encare o nosso desafio abaixo, descubra o seu nível de conhecimento sobre o craque e compartilhe com os amigos para ver quem domina a história do jovem talento!

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Lamine Yamal não vê França acima da Espanha nesta Copa

Questionado sobre críticas de torcedores e imprensa por atuações da Espanha neste Mundial, Yamal foi sincero. Na visão do atacante do Barcelona, o foco na Copa do Mundo será a vitória, apesar de ver margem para evolução.

— Em que nível estamos? No mesmo nível do Campeonato Europeu? A questão é que já joguei bem muitas vezes e fui para casa. O importante é vencer. Se você joga bem, vai para o quarto feliz, mas se perde, vai para casa triste. É verdade que podemos melhorar. Somos muito melhores do que estamos mostrando. Mas o que é melhor, jogar como a Holanda e ir para casa, ou como o Paraguai e ficar feliz no quarto? — perguntou o craque.

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A frustração do espanhol Lamine Yamal no empate com Cabo Verde na estreia da Copa (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

Além do quiz de Lamine Yamal na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

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O seu negócio é quiz de jogadores? Então, se prepare: temos quiz do Cristiano Ronaldo, quiz do Messi, quiz do Haaland, quiz do Vini Jr, quiz do Salah e quiz do Mbappé.

Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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🔥 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória da Espanha @1.66 contra a Bélgica

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.