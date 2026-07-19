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Análise tática do Guffo: o segredo do meio-campo da Espanha

Os toques curtos que fazem o futebol da seleção espanhola parecer com o de clube

PorGustavo Fogaça
Colunista
São Paulo (SP)
19/07/2026 09:18
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Rodri comemorando a classificação da Espanha na Copa do Mundo
Rodri, capitão da Espanha (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Se existe uma marca do futebol espanhol, ela é forjada por uma prática de treino chamada "el rondo" que aqui no Brasil é mais conhecido como "roda de bobinho". Pois desde a época de Cruyff como treinador do Barcelona nos anos 90, passando por Del Bosque, Guardiola e Luis Henrique, e chegando em De la Fuente, o uso do "rondo" nas dinâmicas de treino condiciona o estilo de jogo da seleção da Espanha. Criação de linhas de passe, aproximação, toques curtos, viradas rápidas, domínio orientado. Tudo isso está no "rondo" e o meio-campo espanhol funciona dessa forma.

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    Tudo começa por Rodri, o melhor meio-campista da Copa do Mundo. Ao olhar o mapa de calor do camisa 16, não há espaço no campo onde ele não esteja intensamente. Um verdadeiro "todocampista". E Fabián Ruiz se transformou no jogador dinâmico que potencializa esse monstro da posse que é Rodri.

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    Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Por último, Dani Olmo traz o tom "craque" para a "meiúca" espanhola. Prestem atenção no camisa 10 do Barcelona: ele SEMPRE realiza o domínio orientado, ele sempre posiciona o corpo para a jogada a seguir antes de receber. Um gênio do uso corporal a favor do jogo. Pedri, outro craque forjado no "rondo" de La Masia de Cruyff/Guardiola/Luis Henrique, não vive uma boa Copa. Por isso, perdeu lugar nessa seleção que joga como se fosse um clube.

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