Espanha e Argentina: o que você precisa saber sobre o duelo da final da Copa do Mundo Confira tudo o que envolve o confronto que vale o título mundial

Espanha e Argentina formam um confronto inédito na final da Copa do Mundo, que acontece nesse domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida, para além da taça, que poderá dar o bicampeonato aos espanhóis ou levar os argentinos ao tetra, também envolve outros fatores. O Lance! reuniu tudo o que você precisa saber sobre a partida.

Recado de Messi a Yamal

Lionel Messi elogiou Lamine Yamal às vésperas da final da Copa do Mundo, mas deixou claro que a Argentina fará de tudo para impedir o brilho do jovem espanhol na decisão. O camisa 10 classificou Yamal como um dos melhores jogadores do mundo, relembrou a foto histórica em que aparece dando banho no atacante ainda bebê: "essa foto é uma loucura".

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O astro argentino também desejou sorte após a Copa e afirmou que espera que o espanhol tenha uma grande carreira, mas não nesta final. Além do recado a Yamal, o astro argentino também falou sobre a pressão de disputar mais uma decisão mundial, dizendo que encara esse tipo de jogo com naturalidade e que as derrotas ao longo da carreira o ajudaram a evoluir como atleta e como pessoa.

Messi ao lado de Yamal em ensaio fotográfico para calendário anual de jornal espanhol (Foto: Juan Monfort)

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Astros da final que poderiam defender outras seleções

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina reúne alguns jogadores que poderiam ter defendido outras seleções por conta da dupla nacionalidade ou do local de nascimento. Entre eles, Lamine Yamal, nascido na Espanha e filho de pai marroquino e mãe da Guiné Equatorial, o jovem atacante acabou optando pela seleção espanhola após forte disputa da federação marroquina. Lionel Messi, que se mudou ainda criança para Barcelona, também poderia ter atuado pela Espanha, mas foi rapidamente convocado pela Argentina para selar seu vínculo com a Albiceleste.

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Lamine Yamal, astro da Espanha, encara marcação francesa na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Pela Espanha, Aymeric Laporte fez toda a base pela França antes de se naturalizar espanhol em 2021 e trocar de seleção. Já pela Argentina, Nico Paz, nascido em Tenerife, escolheu representar o país de seu pai, Pablo Paz, em vez da Espanha. Outro caso é Giuliano Simeone, nascido em Roma durante a passagem de Diego Simeone pela Lazio, que tinha direito à cidadania italiana, mas sempre priorizou vestir a camisa da Argentina.

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Quem é Cucurella?

Marc Cucurella chega à final da Copa do Mundo como um dos pilares da Espanha, dentro e fora de campo. Titular absoluto de Luis de la Fuente, o lateral vive grande momento na carreira após se destacar no torneio pela intensidade, regularidade e participação decisiva na campanha espanhola, coroada também por sua transferência ao Real Madrid durante o Mundial.

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Marc Cucurella em ação pela Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Fora dos gramados, Cucurella também enfrentou desafios importantes. O diagnóstico de autismo do filho mais velho, Mateo, mudou as prioridades da família e passou a influenciar até suas decisões profissionais. Conhecido pela personalidade irreverente e pelas provocações aos seus adversários, o espanhol ousou em promessa, caso seja campeão do mundo: vai tatuar o rosto de Luis de la Fuente caso a Espanha conquiste o título diante da Argentina, em reconhecimento à confiança recebida do treinador ao longo de sua trajetória na seleção.

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Argentina pode igualar feito de Brasil e Itália na Copa do Mundo

A Argentina pode entrar para um grupo seleto da história das Copas do Mundo caso vença a Espanha na final do próximo dia 19 de julho. Se conquistar o bicampeonato consecutivo, a Albiceleste alcançará um feito que apenas Itália (1934 e 1938) e Brasil (1958 e 1962) conquistaram: serem as únicas seleções a levantarem duas taças seguidas. A equipe de Lionel Scaloni também terá a chance de apagar a frustração de 1990, quando, após o título de 1986, perdeu a decisão para a Alemanha Ocidental e deixou escapar a oportunidade de alcançar o feito.

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Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas (Foto: Thomas Coex/AFP)

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A escola de LaLiga na final

A final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha representa também o encontro de duas escolas que compartilham a influência do futebol espanhol. Lionel Scaloni construiu boa parte da carreira como jogador e treinador na Espanha, onde se formou na RFEF e teve Luis de la Fuente como um de seus instrutores. Hoje, os dois comandam seleções que valorizam a posse de bola, o controle do jogo e a organização coletiva, características refletidas também na forte presença de atletas da La Liga: dos 52 convocados para a decisão, 24 atuam no Campeonato Espanhol. Enquanto a Espanha aposta no domínio territorial e na consistência defensiva, a Argentina alia o controle coletivo ao talento decisivo de Lionel Messi, chegando à final com o melhor ataque da competição.

Luis de la Fuente e Lionel Scaloni são as mentes por trás do sucesso de Espanha e Argentina na Copa do Mundo (Fotos: Paul Ellis e Chandan Khanna/AFP)

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Os uniformes da final

A Fifa definiu os uniformes para os dois últimos jogos da Copa do Mundo. Na final, Espanha e Argentina entrarão em campo com seus uniformes principais: os espanhóis usarão a tradicional camisa vermelha, enquanto a Albiceleste vestirá o clássico conjunto branco e azul-celeste. A entidade também confirmou um uniforme especial, na cor preta com detalhes dourados, para a equipe de arbitragem comandada pelo esloveno Slavko Vinčić.

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Montagem com o atacante espanhol Mikel Oyarzabal e o atacante argentino Lionel Messi (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Na disputa do terceiro lugar, França e Inglaterra também atuarão com seus kits titulares. Os franceses jogarão de azul-marinho, enquanto os ingleses usarão camisa e shorts brancos. A escolha preserva a identidade visual das quatro seleções e mantém a tradição dos uniformes utilizados em campanhas marcantes da história da Copa do Mundo.

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Messi x Yamal: o duelo de milhões

A final da Copa do Mundo colocará frente a frente dois dos maiores nomes do futebol mundial: Lionel Messi e Lamine Yamal. Formados na base do Barcelona, o argentino e o jovem espanhol se enfrentam pela primeira vez em uma partida oficial, reunindo gerações distintas em um duelo que vai além das quatro linhas. Além da expectativa esportiva, o confronto também movimenta cifras milionárias, envolvendo salários, contratos de patrocínio e estratégias comerciais que reforçam o peso dos dois craques dentro e fora de campo.

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Montagem com Lamine Yamal e Lionel Messi em ação por Espanha e Argentina (Foto: Charly Triballeau / AFP)

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Messi volta ao palco de seu maior trauma com a Argentina

Lionel Messi voltará ao MetLife para disputar a final da Copa do Mundo. O estádio é justamente o palco de um dos momentos mais difíceis de sua carreira pela Argentina. Foi no estádio de Nova Jersey, após a derrota para o Chile na final da Copa América Centenário de 2016, em que o camisa 10 anunciou que deixaria a seleção, abalado pelo terceiro vice consecutivo em grandes torneios (duas Copas Américas e uma Copa do Mundo).

Lionel Messi aguarda para receber a medalha de segundo lugar durante a cerimônia de premiação da Copa América Centenário (Foto: Nicholas Kamm / AFP)

A aposentadoria durou apenas três meses. Messi retornou à Albiceleste e iniciou o caminho que culminou nos títulos da Copa América de 2021, da Finalíssima de 2022 e da Copa do Mundo do Catar. Agora, dez anos depois, reencontra o estádio onde viveu seu maior trauma, com a chance de encerrar sua trajetória pela seleção, conquistando um bicampeonato mundial consecutivo, feito que nem Pelé nem Maradona alcançaram.

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➡️Pela final da Copa do Mundo, Messi volta ao palco de seu maior trauma pela Argentina

Quem tem o maior salário?

Argentina e Espanha chegam à final da Copa do Mundo com alguns dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial. Segundo levantamento do Lance! com base na plataforma Capology, o maior salário entre os finalistas pertence ao jovem espanhol Lamine Yamal, seguido por Lionel Messi. O top 5 ainda conta com Nico Williams, Lautaro Martínez e Pedri, evidenciando o equilíbrio entre os elencos das duas seleções também fora de campo, com cifras milionárias pagas por seus clubes.

Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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A finalíssima se torna a final da Copa

A final da Copa do Mundo colocará frente a frente Argentina e Espanha em um duelo que já estava previsto para acontecer meses antes, pela Finalíssima entre as campeãs da Copa América e da Eurocopa. A partida, porém, foi cancelada por questões logísticas após o agravamento do conflito no Oriente Médio, impedindo o encontro entre as duas seleções. Agora, o confronto acontece no principal palco do futebol mundial, reunindo as duas melhores equipes do ranking da Fifa, lideradas por Lionel Messi e Lamine Yamal. Passado e futuro se misturam no presente em busca do topo do mundo.

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Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026 (Fotos: Thomas Coex e Paul Ellis/AFP)

➡️Finalíssima entre Argentina e Espanha vira decisão de Copa do Mundo

O estádio da final

O MetLife Stadium, palco da final entre Espanha e Argentina, também marcou a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Foi no estádio, em Nova Jersey, que a Seleção estreou com empate diante do Marrocos e acabou eliminada pela Noruega nas oitavas de final. Além dos jogos do Brasil, o estádio recebeu outras cinco partidas do Mundial e terá sua oitava e última como sede da decisão. Após críticas ao gramado durante a fase de grupos, a Fifa aproveitou as duas semanas sem jogos no local para recuperar o campo antes da final.

Metlife Stadium, estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

➡️Estádio da final deixou más lembranças para o Brasil na Copa do Mundo

As fotos de Messi além de Yamal

Lionel Messi reencontrará na final da Copa do Mundo alguns jogadores da Espanha que, quando crianças, registraram momentos ao lado do craque argentino. Além da famosa foto em que aparece dando banho em Lamine Yamal ainda bebê, outros atletas como Gavi, Dani Olmo e Joan García também possuem registros com o camisa 10 na época em que ele brilhava pelo Barcelona. Antes da decisão, Messi elogiou Yamal, destacou que acompanha sua evolução e afirmou que tentará impedir que o jovem espanhol faça sua melhor atuação na final.

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Lionel Messi com Dani Olmo, quando atacante ainda era criança (Foto: Reprodução/família_olmo)

➡️Yamal e mais: Messi tem foto com outros jogadores da Espanha quando crianças

Quis da Copa do Mundo (tudo sobre Espanha x Argentina)

Às vésperas da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, o Lance! lançou um quiz com dez perguntas para testar o conhecimento dos torcedores sobre o histórico do confronto, recordes e curiosidades envolvendo as duas seleções. Além do desafio, a matéria reúne informações da decisão, como horário, local, transmissão, prováveis escalações, e destaca outros quizzes e conteúdos interativos disponíveis sobre a história dos Mundiais e grandes jogadores do futebol.

Artista indiano Sudarsan Pattnaik faz escultura da final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: AFP)

➡️Sabe tudo sobre Espanha x Argentina? Responda ao quiz da Copa do Mundo

Da seca às Glórias

Após quase três décadas sem levantar um título entre 1993 e 2021, a Argentina vive uma transformação histórica sob o comando de Lionel Scaloni. Desde a chegada do treinador após a Copa de 2018, a seleção conquistou quatro troféus e disputa sua quinta final em busca de consolidar uma das gerações mais vitoriosas da história.

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Segundo o jornalista Sergio Maffei, do Olé, o sucesso passa pela força do grupo, pela união do elenco e pela mudança de protagonismo de Lionel Messi, que passou a jogar em função da equipe. Mesmo com clubes argentinos enfrentando dificuldades diante do poder financeiro dos brasileiros, a Albiceleste encontrou estabilidade, manteve a base campeã de 2022 e chega à decisão da Copa do Mundo como candidata a repetir o feito do Brasil de conquistar dois Mundiais consecutivos.

➡️Da seca às glórias: Argentina abandona fracassos e busca 5º título em oito anos

As raízes espanholas do futebol de Messi

Mesmo formado no Barcelona desde os 13 anos, Lionel Messi nunca perdeu sua identidade argentina. Em entrevista ao Lance!, o jornalista Luís Rojo, do Marca, destacou que o craque evoluiu técnica, física e taticamente na Espanha, tornando-se um jogador mais completo ao longo da carreira. Ainda assim, segundo ele, o grande diferencial de Messi está no "gene competitivo" argentino, que explica sua ambição, liderança e capacidade de decidir partidas. Essas características acompanham o camisa 10 na final da Copa do Mundo diante da Espanha, país onde construiu sua trajetória como atleta.

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Scaloni passa instruções a Messi durante duelo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

➡️Com base na Espanha, Messi se diferencia dos Europeus por 'gene argentino'

O reencontro de Scaloni e De la Fuente

Scaloni e Luis de la Fuente se reencontram na final da Copa do Mundo após uma relação iniciada em 2017, quando o argentino cursava a licença UEFA Pro na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Na época, o treinador espanhol atuava como um dos instrutores e marcou a formação de Scaloni, que relembrou o período com carinho e destacou o apoio e a disposição do antigo mentor em responder suas dúvidas.

Os dois chegam à decisão como protagonistas de ciclos vencedores em suas seleções. Scaloni transformou a Argentina em uma potência ao conquistar Copa do Mundo, duas Copas Américas e a Finalíssima, enquanto De la Fuente, após sucesso nas categorias de base, levou a Espanha aos títulos da Eurocopa e da Liga das Nações antes de alcançar a final do Mundial. Agora, mestre e ex-aluno disputam o maior troféu do futebol de seleções.

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Lionel Scaloni e Luis de la Fuente se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Foto: Odd Andersen e Lluis Gene/AFP)

➡️Scaloni reencontra mentor e amigo De la Fuente na final da Copa do Mundo

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