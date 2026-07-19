Atacante da Espanha critica preços dos ingressos da final da Copa: 'Vergonha' Ingresso mais barato da decisão do Mundial custa cerca de R$ 28,8 mil

Horas antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, Borja Iglesias usou as redes sociais para protestar contra o alto valor dos ingressos da decisão. O atacante da seleção espanhola compartilhou uma imagem com os preços praticados no mercado de revenda e classificou a situação como "uma vergonha", em manifestação publicada no dia da partida.

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Segundo a plataforma "SeatPick", utilizada pelo jogador na publicação, o ingresso mais barato disponível para a final custava 4.451 euros (cerca de R$ 28,8 mil) nos dias que antecederam a decisão. As entradas mais caras chegavam a 188 mil euros (aproximadamente R$ 1,22 milhão), valores que chamaram atenção pela diferença em relação aos preços originalmente comercializados pela Fifa.

Protesto às vésperas da decisão

Borja Iglesias publicou um print da plataforma de revenda em seu perfil e resumiu a reação em uma única frase.

– Uma vergonha – escreveu o atacante.

Borja Iglesias criticando o preço dos ingressos da final da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

O tema já vinha sendo debatido entre torcedores que tentavam adquirir ingressos de última hora para acompanhar a decisão entre Espanha e Argentina, no New Jersey Stadium. Como ocorre em grandes eventos esportivos, os preços variaram conforme a demanda, atingindo valores elevados às vésperas da partida.

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Além da plataforma citada por Borja Iglesias, o site oficial de revenda supervisionado pela Fifa também registrou valores expressivos para alguns bilhetes disponíveis, refletindo a alta procura pela partida que define o campeão mundial.

Espanha disputa o título diante da Argentina

Enquanto a discussão sobre o preço dos ingressos ganhava repercussão fora de campo, a seleção espanhola concentrava as atenções na decisão diante da Argentina. A equipe comandada por Luis de la Fuente chega à final após eliminar Áustria, Portugal, Bélgica e França e tenta conquistar o segundo título mundial de sua história.

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Borja Iglesias em treinamento pela Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/AFP)

Do outro lado estará a Argentina de Messi, atual campeã do mundo e em busca do bicampeonato consecutivo. O confronto reúne duas seleções invictas na competição e coloca frente a frente os vencedores da Eurocopa e da Copa América.

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