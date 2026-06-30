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Sabe tudo sobre as zebras da história das Copas do Mundo? Responda ao quiz

Paraguai surpreende Alemanha e entra para a história

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
30/06/2026 06:49
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Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Se você acha que as zebras das Copas do Mundo começaram com a vitória do Paraguai sobre a Alemanha na edição de 2026, está muito enganado. Ver potências mundiais suando o uniforme ou tropeçando diante de estreantes destemidos é o combustível que move a paixão do torcedor, lembrando-nos de que o futebol é, essencialmente, o esporte do imprevisto.

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    • Sabe muito da história das zebras das Copas? Quero ver acertar todas do quiz abaixo:

    Alemanha está virando vítima certa de zebras nas Copas

    Os alemães se deram mal nas três Copas do Mundo seguintes ao título mundial de 2014. Em 2018 e 2022, foram eliminados na primeira fase. Na atual edição, perderam para o Paraguai nos 16 avos de final, mesmo tendo renovado boa parte do time.

    Paraguai foi zebra da Copa do Mundo contra a Alemanha na segunda fase (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Paraguai foi zebra da Copa do Mundo contra a Alemanha na segunda fase (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

    Além do quiz da Copa sobre Brasil e Japão, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

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    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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