Filhas de Madonna jogam nas categorias de base de grande clube inglês Gêmeas de 13 anos defendem a equipe feminina de base

Uma das atrações do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (19), entre Argentina e Inglaterra, Madonna também vive um momento especial fora dos palcos.

A cantora tem acompanhado de perto a trajetória das filhas gêmeas Stella e Estere no futebol. As duas, de 13 anos, atuam nas categorias de base do Tottenham, um dos principais clubes da Inglaterra, e frequentemente recebem o apoio da artista nas arquibancadas e nas redes sociais.

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No início do ano, a Rainha do Pop chamou a atenção nas redes sociais ao revelar que pegou o que definiu como o "segundo Uber da vida" para assistir à partida das filhas. Ao lado do namorado, Akeem Morris, Madonna publicou registros do trajeto até o estádio e incentivou as meninas com a mensagem: 'Go Stella and Estere!'.

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Além de acompanhar o duelo das filhas, a artista aproveitou o domingo para assistir ao clássico entre Tottenham e Chelsea, válido pelo Campeonato Inglês Feminino. Na ocasião, o Chelsea venceu por 2 a 0.

Quem são Stella e Estere?

Stella e Estere foram adotadas por Madonna em 2017, no Malawi, país africano onde a cantora mantém uma fundação voltada a projetos sociais. Atualmente com 13 anos, as irmãs conciliam os estudos com a formação esportiva nas categorias de base do Tottenham, um dos principais clubes da Inglaterra.

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Embora mantenha a rotina das filhas longe dos holofotes, Madonna costuma compartilhar momentos relacionados ao desenvolvimento delas no futebol, demonstrando apoio constante à nova paixão das meninas.

Madonna com as filhas gêmeas Estere e Stella, de 13 anos, adotadas no Malawi (Foto: Reprodução/Instagram)

Madonna tem seis filhos

Ao todo, Madonna é mãe de seis filhos. Os dois mais velhos são biológicos: Lourdes Leon, de 29 anos, e Rocco Ritchie, de 25.

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Além de Stella e Estere, a cantora também adotou Mercy James, de 20 anos, e David Banda, também de 20. David, inclusive, chegou a defender as categorias de base do Benfica durante o período em que a artista morou em Portugal. Atualmente, ele trabalha como modelo.

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