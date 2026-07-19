Atlanta 30 anos: cidade aproveita Olimpíada para sediar Copa do Mundo Capital da Geórgia é um importante destino esportivo dos Estados Unidos

ATLANTA, GA (EUA) - Sede de Inglaterra 1 x 2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo, Atlanta se consolidou como um importante destino esportivo dos Estados Unidos graças aos Jogos Olímpicos de 1996. A cidade soube aproveitar o evento para deixar um legado que, 30 anos depois, ainda é bastante aproveitado pelos moradores, potencializa o turismo e a coloca frequentemente na rota de esportes de massa.

Palco do jogo de quarta-feira (15), o Mercedes Benz Stadium foi inaugurado em 2017 e, dois anos depois, sediou o Superbowl, vencido pelo New England Patriots sobre o Los Angeles Rams.

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Antes, porém, exatamente ao lado, outras duas finais da liga profissional de futebol americano aconteceram, em 1993 e 2000. As disputas foram no Georgia Dome, inaugurado em 1992 e sede das competições de ginástica e basquete nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996. O estádio ficou em pé até que o Mercedes Benz fosse inaugurado. Logo depois, o Dome foi demolido.

Além da Olimpíada, da semifinal, de outros sete jogos desta Copa do Mundo, e dos três Superbowl, Atlanta também foi uma das sedes do Mundial de Clubes do ano passado. Para completar, é nos arredores da cidade que a Associação de Futebol dos Estados Unidos construiu o CT da seleção do país.

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O legado dos Jogos Olímpicos é aspecto fundamental para que Atlanta seja atrativa para grandes eventos. E o transporte público está entre os melhores exemplos.

O moderno Mercedes Benz Stadium foi construído para substituir o Georgia Dome (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Ao se preparar para aquela Olimpíada, a cidade fez uma grande intervenção urbana. Vias passaram por melhorias, a sinalização foi modernizada e foi criada a Marta (sigla em inglês para Autoridade Metropolitana de Transporte Rápido de Atlanta). O sistema integra diferentes modais de transporte público, como metrô, ônibus e uma espécie de bondinho, que liga a cidade de norte a sul.

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O sistema público de transporte é o principal meio de locomoção para o Mercedes Benz Stadium e levou milhares de torcedores de Inglaterra e Argentina para a partida da quarta-feira. E, como a arena fica na região central de Atlanta e, portanto, as linhas de ônibus e metrô são as mesmas utilizadas normalmente pelos moradores, não houve diferença de preço para a Copa do Mundo. Assim, o custo da passagem foi de apenas US$ 2,50 (R$ 12,77).

Vale lembrar que para se chegar ao isolado MetLife Stadium, em Nova Jersey, local da final da Copa do Mundo deste domingo (19), é preciso gastar US$ 98 dólares (R$ 504,40) para um passagem de ida e volta de trem, depender de carros por aplicativo com circulação restrita no entorno do estádio ou pagar centenas de dólares por uma vaga de estacionamento.

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Outro legado dos Jogos Olímpicos de Atlanta, o Centennial Park abriga a Fifa Fan Fest nesta Copa do Mundo. O parque fica próximo ao estádio, o que permite integração total dos torcedores

O Centennial Park foi criado justamente para aquela Olimpíada e servia também como ponto de encontro para os visitantes. Depois, virou um parque público que guarda a memória local dos Jogos Olímpicos. E, a partir deste ano, será lembrado também como ponte de celebração da Copa do Mundo.

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