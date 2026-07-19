Atlanta 30 anos: cidade aproveita Olimpíada para sediar Copa do Mundo
Capital da Geórgia é um importante destino esportivo dos Estados Unidos
ATLANTA, GA (EUA) - Sede de Inglaterra 1 x 2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo, Atlanta se consolidou como um importante destino esportivo dos Estados Unidos graças aos Jogos Olímpicos de 1996. A cidade soube aproveitar o evento para deixar um legado que, 30 anos depois, ainda é bastante aproveitado pelos moradores, potencializa o turismo e a coloca frequentemente na rota de esportes de massa.
Palco do jogo de quarta-feira (15), o Mercedes Benz Stadium foi inaugurado em 2017 e, dois anos depois, sediou o Superbowl, vencido pelo New England Patriots sobre o Los Angeles Rams.
Antes, porém, exatamente ao lado, outras duas finais da liga profissional de futebol americano aconteceram, em 1993 e 2000. As disputas foram no Georgia Dome, inaugurado em 1992 e sede das competições de ginástica e basquete nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996. O estádio ficou em pé até que o Mercedes Benz fosse inaugurado. Logo depois, o Dome foi demolido.
Além da Olimpíada, da semifinal, de outros sete jogos desta Copa do Mundo, e dos três Superbowl, Atlanta também foi uma das sedes do Mundial de Clubes do ano passado. Para completar, é nos arredores da cidade que a Associação de Futebol dos Estados Unidos construiu o CT da seleção do país.
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O legado dos Jogos Olímpicos é aspecto fundamental para que Atlanta seja atrativa para grandes eventos. E o transporte público está entre os melhores exemplos.
Ao se preparar para aquela Olimpíada, a cidade fez uma grande intervenção urbana. Vias passaram por melhorias, a sinalização foi modernizada e foi criada a Marta (sigla em inglês para Autoridade Metropolitana de Transporte Rápido de Atlanta). O sistema integra diferentes modais de transporte público, como metrô, ônibus e uma espécie de bondinho, que liga a cidade de norte a sul.
O sistema público de transporte é o principal meio de locomoção para o Mercedes Benz Stadium e levou milhares de torcedores de Inglaterra e Argentina para a partida da quarta-feira. E, como a arena fica na região central de Atlanta e, portanto, as linhas de ônibus e metrô são as mesmas utilizadas normalmente pelos moradores, não houve diferença de preço para a Copa do Mundo. Assim, o custo da passagem foi de apenas US$ 2,50 (R$ 12,77).
Vale lembrar que para se chegar ao isolado MetLife Stadium, em Nova Jersey, local da final da Copa do Mundo deste domingo (19), é preciso gastar US$ 98 dólares (R$ 504,40) para um passagem de ida e volta de trem, depender de carros por aplicativo com circulação restrita no entorno do estádio ou pagar centenas de dólares por uma vaga de estacionamento.
Outro legado dos Jogos Olímpicos de Atlanta, o Centennial Park abriga a Fifa Fan Fest nesta Copa do Mundo. O parque fica próximo ao estádio, o que permite integração total dos torcedores
O Centennial Park foi criado justamente para aquela Olimpíada e servia também como ponto de encontro para os visitantes. Depois, virou um parque público que guarda a memória local dos Jogos Olímpicos. E, a partir deste ano, será lembrado também como ponte de celebração da Copa do Mundo.
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