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Sabe tudo sobre Salah? Responda ao quiz da Copa do Mundo

Grande astro egípcio joga a vida contra a Argentina

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
07/07/2026 06:45
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Salah é o principal astro do Egito na Copa do Mundo 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Salah é o principal astro do Egito na Copa do Mundo 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Mohamed Salah é o maior astro do Egito na Copa do Mundo. Com sua velocidade estonteante, habilidade cirúrgica de perna esquerda e um faro de gol implacável, o atacante transformou-se em um verdadeiro ícone cultural que quebrou barreiras e redefiniu o patamar de competitividade na elite europeia.

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    • Será que você conhece os bastidores, os momentos de maior pressão e as excentricidades que cercam a carreira desse astro internacional? Preparamos um quiz especial com 10 perguntas minuciosas para desafiar até mesmo os torcedores que se consideram especialistas no futebol internacional.

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    Salah é sinal de alerta para a Argentina na Copa

    Principal nome do Egito, Salah é um sinal de alerta para a Argentina no compromisso das oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta edição, ele já balançou as redes uma vez e contribuiu com duas assistências, o que representa uma participação em 50% dos gols marcados pelo Egito na competição. É a grande ameaça dos Faraós em meio a um momento de vulnerabilidade do lado esquerdo da Argentina na Copa do Mundo.

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    Salah na partida entre Egito e Irã pela Copa do Mundo (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP)

    Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

    Além do quiz de Vini Jr. na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

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    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

    O seu negócio é quiz de jogadores? Então, se prepare: temos quiz do Cristiano Ronaldoquiz do Messiquiz do Haaland e quiz do Vini Jr.

    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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