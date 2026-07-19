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Destaque da Copa é sincero sobre confronto com Vini Jr: 'Estava com medo'

Jogador falou sobre a estreia na Champions contra o Real Madrid

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 09:55
Atualizado há 1 minutos
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Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha
Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha, em jogo da Copa; jogador falou sobre confronto com Vini Jr (Foto: Alexander Hassenstein / AFP)

O atacante Yan Diomande, que atuou pela Costa do Marfim na última Copa do Mundo, falou sobre o início da carreira no futebol europeu em entrevista ao canal Men In Blazers. O jogador de 19 anos relembrou sua estreia profissional pelo Leganés em um confronto contra o Real Madrid, em março de 2025, e admitiu o impacto que teve medo de enfrentar o brasileiro Vini Jr naquela ocasião.

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    • Escalado pelo lado direito do campo, Diomande assumiu a árdua função de marcar as chegadas de Vini Jr. O atleta entrou no segundo tempo da partida, que foi vencida pelo Real Madrid por 3 a 2. O marfinense explicou que a dificuldade foi acentuada pela posição em que foi colocado.

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    — Eu estava com medo porque joguei contra o Vini Jr. O treinador me colocou no lado direito e eu não gostava de jogar lá. Depois fui para a esquerda, então aproveitei e joguei meu futebol — contou o atacante.

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    Yan Diomande disputa bola com jogador da Alemanha
    Yan Diomandé disputa bola com jogador da Alemanha na Copa (Foto: Cole Burston / AFP)
  • Lionel Messi, atuando pela Argentina (lado direito) e Lamine Yamal, defendendo a Espanha durante a Copa do Mundo (lado esquerdo).

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    • Depois, Diomandé disse que trocou de lado e deixou de marcar Vini Jr, ficando responsável por Rodrygo. Para ele, marcar o camisa 11 era 'ok'.

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    Após o encerramento do jogo no Estádio Santiago Bernabéu, Diomande trocou de camisa com o atacante Kylian Mbappé. O marfinense revelou guardar o item como uma recordação do seu primeiro jogo na elite espanhola. — Eu não lavei a camisa até agora — confessou durante a entrevista.

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    Após destaque na Copa, Diomandé é alvo de gigantes europeus

    Yan Diomandé correndo com a bola pela Costa do Marfim
    Yan Diomande foi um dos destaques da Copa do Mundo e falou sobre enfrentar Vini jr (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    A ascensão de Diomande ocorreu em período curto. Após a passagem pelo Leganés, clube que estava quando enfrentou o Real Madrid de Vini Jr, o atacante foi transferido para o RB Leipzig, da Alemanha, onde já conta com 13 gols e 10 assistências em 36 partidas na última temporada. O desempenho o colocou na quarta posição do ranking Golden Boy de 2026, prêmio que indica os principais talentos sub-21 da Europa.

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    Depois de se destacar na Copa, o jogador é alvo de vários grandes clubes europeus. Segundo a imprensa internacional, o Paris Saint-Germain é o destino mais provável, tendo superado a concorrência de clubes como o Liverpool. O RB Leipzig, no entanto, faz jogo duro para negociar o atleta e busca propostas que atinjam a marca de 100 milhões de euros. Entre as estratégias do clube, está a possibilidade de uma venda com a permanência do atleta por empréstimo por mais uma temporada.

    Antes da profissionalização, Diomande contou que jogava descalço em campos de terra em Abidjan, na Costa do Marfim. Ele passou pela DME Academy, nos Estados Unidos, antes de seguir para a Europa. O atacante atribui o avanço rápido em sua carreira e o destaque na Copa à paciência e à fé, e agora vive um momento de definição sobre o futuro no futebol europeu.

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