As melhores histórias que estão marcando a Copa do Mundo de 2026
De feitos inéditos a dramas pessoais
A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história não apenas pelo formato ou pelos grandes jogos, mas pelas narrativas humanas e folclóricas que só o futebol é capaz de produzir. Entre recordes quebrados por lendas vivas, zebras inacreditáveis e superações emocionantes, separamos as melhores histórias que estão marcando o torneio.
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Lionel Messi: O maior de todos os tempos
A Argentina bateu a Áustria por 2 a 1 e o mundo testemunhou a história escrita ao vivo. Ao balançar as redes duas vezes no confronto, Lionel Messi alcançou 18 gols em Copas do Mundo, ultrapassando o alemão Miroslav Klose (16) e se isolando como o maior artilheiro da história da competição.
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Cristiano Ronaldo: Gol em seis Copas diferentes
Se o livro de recordes parecia completo, Cristiano Ronaldo provou o contrário. Na partida contra o Uzbequistão, o craque português abriu o placar e atingiu uma marca que parecia impossível: tornou-se o primeiro jogador na história do futebol a fazer gols em seis edições diferentes de Copa do Mundo.
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Guillermo Ochoa: A sexta Copa do Mundo
O icônico goleiro mexicano entrou no segundo tempo da vitória do México por 3 a 0 sobre a República Tcheca, no Estádio Azteca. Aos 40 anos, Ochoa disputou sua sexta Copa do Mundo, entrando para o grupo dos atletas mais velhos a pisar em um gramado de Mundial.
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O paredão Vozinha e o milagre de Cabo Verde
Aos 40 anos, o goleiro Vozinha vive o auge da carreira. Ele parou a poderosa Espanha em um empate por 0 a 0 na estreia do Grupo H. O feito empurrou a estreante seleção de Cabo Verde para uma classificação inédita ao mata-mata, garantindo o segundo lugar do grupo sob o comando do técnico Bubista, deixando o Uruguai pelo caminho.
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➡️ Vozinha, destaque de Cabo Verde, é um dos mais velhos da Copa
Curaçao faz história
A modesta seleção caribenha levou 7 a 1 da Alemanha na estreia, mas o gol de honra foi o primeiro do país em Copas. Logo depois, seguraram um 0 a 0 com o Equador, celebrando o primeiro ponto de sua história no torneio.
➡️ Curaçao é a seleção estreante a marcar mais cedo em Copas do Mundo desde 1994
O despertar do Canadá
Empurrado por sua torcida, o Canadá encerrou os fantasmas do passado. Primeiro, buscou o pioneiro ponto em Copas ao empatar em 1 a 1 com a Bósnia. Na sequência, conquistou a primeira vitória da história com uma goleada avassaladora por 6 a 0 sobre o Catar, colando na vaga para as oitavas de final.
➡️ Mesmo com derrota, Canadá garante classificação inédita na Copa do Mundo
🕊️ O drama de Yan Diomandé: Uma carta para Roxanne
Fora de campo, a história mais emocionante pertence a Yan Diomandé, jovem craque de 19 anos da Costa do Marfim e destaque do RB Leipzig. Eleito o melhor em campo na vitória sobre o Equador, o atacante comoveu o planeta ao publicar uma carta aberta no The Players' Tribune dedicada à sua irmã caçula, Roxanne, que faleceu aos 15 anos em 2025, vítima de envenenamento em uma festa.
Na carta, Diomandé relembrou a infância pobre em Abidjã, as batatas que roubava com amigos por fome e o apoio da irmã, que era sua maior fã:
"Escrevi isso porque quero que você saiba que vou garantir que você continue viva. Vou garantir que todos conheçam o seu nome. O mundo inteiro. Tudo que faço em um campo de futebol é por você."
➡️ Yan Diomande, destaque da Costa do Marfim, viraliza com carta emocionante à irmã
⚠️ O polêmico 'Pride Match'
O duelo entre Egito e Irã, em Seattle, virou uma enorme crise diplomática. Batizado previamente pela Fifa como Pride Match (Partida do Orgulho) para celebrar o mês da diversidade LGBTQIA+, o jogo gerou revolta nas federações dos dois países muçulmanos, onde a homossexualidade é ilegal.
➡️ Pride Match: o que é o jogo da Copa que gerou revolta e ameaça de abandono
Com a confirmação da Fifa de que bandeiras do arco-íris seriam permitidas no estádio, o ministro do Esporte do Irã subiu o tom e ordenou que a seleção abandone o campo imediatamente caso ocorram manifestações de apoio ao movimento nas arquibancadas.
🦆 O mascote do torneio: O Pato do México
Para fechar com a leveza que a Copa exige, a torcida mexicana adotou um amuleto bizarro. O pato Merlín, que passeia pelas ruas e estádios vestido com a camisa oficial do México, virou uma febre nas redes sociais. A ave atingiu o status de celebridade de tal forma que foi recebida oficialmente no palácio de governo pela presidente do país, Claudia Sheinbaum.
➡️ México x Tchéquia: astro da torcida mexicana é barrado pela Fifa
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