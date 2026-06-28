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As melhores histórias que estão marcando a Copa do Mundo de 2026

De feitos inéditos a dramas pessoais

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 08:10
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt e Juan Mabromata / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história não apenas pelo formato ou pelos grandes jogos, mas pelas narrativas humanas e folclóricas que só o futebol é capaz de produzir. Entre recordes quebrados por lendas vivas, zebras inacreditáveis e superações emocionantes, separamos as melhores histórias que estão marcando o torneio.

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  • Com jogos da fase de mata-mata já definidos, Brasil se prepara para encarar o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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    Copa do Mundo 2026
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    Lionel Messi: O maior de todos os tempos

    A Argentina bateu a Áustria por 2 a 1 e o mundo testemunhou a história escrita ao vivo. Ao balançar as redes duas vezes no confronto, Lionel Messi alcançou 18 gols em Copas do Mundo, ultrapassando o alemão Miroslav Klose (16) e se isolando como o maior artilheiro da história da competição.

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    ➡️ Messi bate recorde de gols em Copas, mas Pelé segue com média superior

    Messi celebra o 18º gol em Copas do Mundo, contra a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Messi celebra o 18º gol em Copas do Mundo, contra a Áustria (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Cristiano Ronaldo: Gol em seis Copas diferentes

    Se o livro de recordes parecia completo, Cristiano Ronaldo provou o contrário. Na partida contra o Uzbequistão, o craque português abriu o placar e atingiu uma marca que parecia impossível: tornou-se o primeiro jogador na história do futebol a fazer gols em seis edições diferentes de Copa do Mundo.

    ➡️ Cristiano Ronaldo deixa Messi para trás e entra para a história da Copa do Mundo

    Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo contra o Uzbequistão (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Guillermo Ochoa: A sexta Copa do Mundo

    O icônico goleiro mexicano entrou no segundo tempo da vitória do México por 3 a 0 sobre a República Tcheca, no Estádio Azteca. Aos 40 anos, Ochoa disputou sua sexta Copa do Mundo, entrando para o grupo dos atletas mais velhos a pisar em um gramado de Mundial.

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    ➡️ Ochoa entra em lista histórica da Copa do Mundo

    Ochoa cumprimenta Raul Rangel e entra em campo para disputar sua sexta Copa do Mundo com o México
    Ochoa cumprimenta Raul Rangel e entra em campo para disputar sua sexta Copa do Mundo com o México (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

    O paredão Vozinha e o milagre de Cabo Verde

    Aos 40 anos, o goleiro Vozinha vive o auge da carreira. Ele parou a poderosa Espanha em um empate por 0 a 0 na estreia do Grupo H. O feito empurrou a estreante seleção de Cabo Verde para uma classificação inédita ao mata-mata, garantindo o segundo lugar do grupo sob o comando do técnico Bubista, deixando o Uruguai pelo caminho.

    ➡️ 'Efeito Vozinha': camisa do goleiro vira sucesso de vendas
    ➡️ Vozinha, destaque de Cabo Verde, é um dos mais velhos da Copa

    Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
    Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

    Curaçao faz história

    A modesta seleção caribenha levou 7 a 1 da Alemanha na estreia, mas o gol de honra foi o primeiro do país em Copas. Logo depois, seguraram um 0 a 0 com o Equador, celebrando o primeiro ponto de sua história no torneio.

    ➡️ Curaçao é a seleção estreante a marcar mais cedo em Copas do Mundo desde 1994

    Curaçao empatou com Equador e conquistou seu primeiro ponto na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata / AFP)
    Curaçao empatou com Equador e conquistou seu primeiro ponto na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata / AFP)

    O despertar do Canadá

    Empurrado por sua torcida, o Canadá encerrou os fantasmas do passado. Primeiro, buscou o pioneiro ponto em Copas ao empatar em 1 a 1 com a Bósnia. Na sequência, conquistou a primeira vitória da história com uma goleada avassaladora por 6 a 0 sobre o Catar, colando na vaga para as oitavas de final.

    ➡️ Mesmo com derrota, Canadá garante classificação inédita na Copa do Mundo

    Seleção do Canadá faz a festa com a torcida após golear o Catar e garantir sua primeira vitória em Mundiais (Foto: Alex Grimm / Getty Images / AFP)

    🕊️ O drama de Yan Diomandé: Uma carta para Roxanne

    Fora de campo, a história mais emocionante pertence a Yan Diomandé, jovem craque de 19 anos da Costa do Marfim e destaque do RB Leipzig. Eleito o melhor em campo na vitória sobre o Equador, o atacante comoveu o planeta ao publicar uma carta aberta no The Players' Tribune dedicada à sua irmã caçula, Roxanne, que faleceu aos 15 anos em 2025, vítima de envenenamento em uma festa.

    Na carta, Diomandé relembrou a infância pobre em Abidjã, as batatas que roubava com amigos por fome e o apoio da irmã, que era sua maior fã:

    "Escrevi isso porque quero que você saiba que vou garantir que você continue viva. Vou garantir que todos conheçam o seu nome. O mundo inteiro. Tudo que faço em um campo de futebol é por você."

    ➡️ Yan Diomande, destaque da Costa do Marfim, viraliza com carta emocionante à irmã

    Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha
    Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha, em jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexander Hassenstein / AFP)

    ⚠️ O polêmico 'Pride Match'

    O duelo entre Egito e Irã, em Seattle, virou uma enorme crise diplomática. Batizado previamente pela Fifa como Pride Match (Partida do Orgulho) para celebrar o mês da diversidade LGBTQIA+, o jogo gerou revolta nas federações dos dois países muçulmanos, onde a homossexualidade é ilegal.

    ➡️ Pride Match: o que é o jogo da Copa que gerou revolta e ameaça de abandono

    Bandeira do Orgulho LGBTQIA+
    Bandeira do Orgulho LGBTQIA+ exposta na cidade de Seattle (Foto: Israel McCollum)

    Com a confirmação da Fifa de que bandeiras do arco-íris seriam permitidas no estádio, o ministro do Esporte do Irã subiu o tom e ordenou que a seleção abandone o campo imediatamente caso ocorram manifestações de apoio ao movimento nas arquibancadas.

    🦆 O mascote do torneio: O Pato do México

    Para fechar com a leveza que a Copa exige, a torcida mexicana adotou um amuleto bizarro. O pato Merlín, que passeia pelas ruas e estádios vestido com a camisa oficial do México, virou uma febre nas redes sociais. A ave atingiu o status de celebridade de tal forma que foi recebida oficialmente no palácio de governo pela presidente do país, Claudia Sheinbaum.

    ➡️ México x Tchéquia: astro da torcida mexicana é barrado pela Fifa

    O pato Merlín passeia com a camisa do México e vira o personagem mais folclórico da Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução)

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    O meio-campista da Argélia, Fares Chaibi (camisa 10), e o meio-campista da Áustria, Florian Grillitsch (camisa 10), disputam a bola durante a partida de futebol do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 entre Argélia e Áustria, no Kansas City Stadium, em Kansas City, em 27 de junho de 2026. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
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