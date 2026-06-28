As melhores histórias que estão marcando a Copa do Mundo de 2026 De feitos inéditos a dramas pessoais

A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história não apenas pelo formato ou pelos grandes jogos, mas pelas narrativas humanas e folclóricas que só o futebol é capaz de produzir. Entre recordes quebrados por lendas vivas, zebras inacreditáveis e superações emocionantes, separamos as melhores histórias que estão marcando o torneio.

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Lionel Messi: O maior de todos os tempos

A Argentina bateu a Áustria por 2 a 1 e o mundo testemunhou a história escrita ao vivo. Ao balançar as redes duas vezes no confronto, Lionel Messi alcançou 18 gols em Copas do Mundo, ultrapassando o alemão Miroslav Klose (16) e se isolando como o maior artilheiro da história da competição.

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➡️ Messi bate recorde de gols em Copas, mas Pelé segue com média superior

Messi celebra o 18º gol em Copas do Mundo, contra a Áustria (Foto: Paul Ellis / AFP)

Cristiano Ronaldo: Gol em seis Copas diferentes

Se o livro de recordes parecia completo, Cristiano Ronaldo provou o contrário. Na partida contra o Uzbequistão, o craque português abriu o placar e atingiu uma marca que parecia impossível: tornou-se o primeiro jogador na história do futebol a fazer gols em seis edições diferentes de Copa do Mundo.

➡️ Cristiano Ronaldo deixa Messi para trás e entra para a história da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo contra o Uzbequistão (Foto: Paul Ellis / AFP)

Guillermo Ochoa: A sexta Copa do Mundo

O icônico goleiro mexicano entrou no segundo tempo da vitória do México por 3 a 0 sobre a República Tcheca, no Estádio Azteca. Aos 40 anos, Ochoa disputou sua sexta Copa do Mundo, entrando para o grupo dos atletas mais velhos a pisar em um gramado de Mundial.

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➡️ Ochoa entra em lista histórica da Copa do Mundo

Ochoa cumprimenta Raul Rangel e entra em campo para disputar sua sexta Copa do Mundo com o México (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

O paredão Vozinha e o milagre de Cabo Verde

Aos 40 anos, o goleiro Vozinha vive o auge da carreira. Ele parou a poderosa Espanha em um empate por 0 a 0 na estreia do Grupo H. O feito empurrou a estreante seleção de Cabo Verde para uma classificação inédita ao mata-mata, garantindo o segundo lugar do grupo sob o comando do técnico Bubista, deixando o Uruguai pelo caminho.

➡️ 'Efeito Vozinha': camisa do goleiro vira sucesso de vendas

➡️ Vozinha, destaque de Cabo Verde, é um dos mais velhos da Copa

Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Curaçao faz história

A modesta seleção caribenha levou 7 a 1 da Alemanha na estreia, mas o gol de honra foi o primeiro do país em Copas. Logo depois, seguraram um 0 a 0 com o Equador, celebrando o primeiro ponto de sua história no torneio.

➡️ Curaçao é a seleção estreante a marcar mais cedo em Copas do Mundo desde 1994

Curaçao empatou com Equador e conquistou seu primeiro ponto na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata / AFP)

O despertar do Canadá

Empurrado por sua torcida, o Canadá encerrou os fantasmas do passado. Primeiro, buscou o pioneiro ponto em Copas ao empatar em 1 a 1 com a Bósnia. Na sequência, conquistou a primeira vitória da história com uma goleada avassaladora por 6 a 0 sobre o Catar, colando na vaga para as oitavas de final.

➡️ Mesmo com derrota, Canadá garante classificação inédita na Copa do Mundo

Seleção do Canadá faz a festa com a torcida após golear o Catar e garantir sua primeira vitória em Mundiais (Foto: Alex Grimm / Getty Images / AFP)

🕊️ O drama de Yan Diomandé: Uma carta para Roxanne

Fora de campo, a história mais emocionante pertence a Yan Diomandé, jovem craque de 19 anos da Costa do Marfim e destaque do RB Leipzig. Eleito o melhor em campo na vitória sobre o Equador, o atacante comoveu o planeta ao publicar uma carta aberta no The Players' Tribune dedicada à sua irmã caçula, Roxanne, que faleceu aos 15 anos em 2025, vítima de envenenamento em uma festa.

Na carta, Diomandé relembrou a infância pobre em Abidjã, as batatas que roubava com amigos por fome e o apoio da irmã, que era sua maior fã:

"Escrevi isso porque quero que você saiba que vou garantir que você continue viva. Vou garantir que todos conheçam o seu nome. O mundo inteiro. Tudo que faço em um campo de futebol é por você."

➡️ Yan Diomande, destaque da Costa do Marfim, viraliza com carta emocionante à irmã

Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha, em jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexander Hassenstein / AFP)

⚠️ O polêmico 'Pride Match'

O duelo entre Egito e Irã, em Seattle, virou uma enorme crise diplomática. Batizado previamente pela Fifa como Pride Match (Partida do Orgulho) para celebrar o mês da diversidade LGBTQIA+, o jogo gerou revolta nas federações dos dois países muçulmanos, onde a homossexualidade é ilegal.

➡️ Pride Match: o que é o jogo da Copa que gerou revolta e ameaça de abandono

Bandeira do Orgulho LGBTQIA+ exposta na cidade de Seattle (Foto: Israel McCollum)

Com a confirmação da Fifa de que bandeiras do arco-íris seriam permitidas no estádio, o ministro do Esporte do Irã subiu o tom e ordenou que a seleção abandone o campo imediatamente caso ocorram manifestações de apoio ao movimento nas arquibancadas.

🦆 O mascote do torneio: O Pato do México

Para fechar com a leveza que a Copa exige, a torcida mexicana adotou um amuleto bizarro. O pato Merlín, que passeia pelas ruas e estádios vestido com a camisa oficial do México, virou uma febre nas redes sociais. A ave atingiu o status de celebridade de tal forma que foi recebida oficialmente no palácio de governo pela presidente do país, Claudia Sheinbaum.

➡️ México x Tchéquia: astro da torcida mexicana é barrado pela Fifa

O pato Merlín passeia com a camisa do México e vira o personagem mais folclórico da Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução)

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