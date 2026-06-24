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Ochoa entra em lista histórica da Copa do Mundo; veja

Feito aconteceu em México x República Tchequia

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 23:57
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Ochoa em ação durante México x República Tchequia (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Ochoa em ação durante México x República Tchequia (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

O goleiro Guillermo Ochoa entrou em campo na vitória do México sobre a República Tchéquia por 3 a 0, desta quarta-feira (24), no Estádio Azteca, pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo. Com a participação, o arqueiro mexicano entrou para a lista dos atleta mais velhos a jogar um Mundial.

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    Aos 40 anos, Ochoa é o sexto jogador mais velho a pisar em um gramado durante uma Copa do Mundo. Acima dele, estão os seguintes jogadores: Essam El Hadary, Faryd Mondragón, Roger Milla, Cristiano Ronaldo e Pat Jennings.

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    Além dos jogadores citados, Peter Shilton, Luka Modric, Dino Zoff e Edin Dzeko completam a lista dos dez jogadores mais velhos da história dos Mundiais. Vale destacar, que a participação de Ochoa na lista aconteceu por conta de uma substituíção ao longo de México x República Tchéquia.

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    O arqueiro não é mais goleiro titular da seleção mexicana. Contudo, a equipe vencia o confronto com facilidade por 2 a 0, quando aos 78 minutos, o técnico Javier Aguirre o colocou em campo.

    Guillermo Ochoa é saudado pelo goleiro Raul Rangel
    Guillermo Ochoa é saudado pelo goleiro Raul Rangel (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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    Lista dos 10 jogadores mais velhos na história da Copa do Mundo

      1.
    1. Essam El Hadary – Egypt vs Saudi Arabia (25 June 2018) – 45 years, 161 days
      2. 2.
    2. Faryd Mondragón – Colombia vs Japan (24 June 2014) – 43 years, 3 days
      3. 3.
    3. Roger Milla – Cameroon vs Russia (28 June 1994) – 42 years, 39 days
      4. 4.
    4. Cristiano Ronaldo – Portugal vs Uzbekistan (23 June 2026) – 41 years, 138 days
      5. 5.
    5. Pat Jennings – Northern Ireland vs Brazil (12 June 1986) – 41 years, 0 days
      6. 6.
    6. Guillermo Ochoa – Mexico vs Czechia (24 June 2026) – 40 years, 346 days
      7. 7.
    7. Peter Shilton – England vs Italy (7 July 1990) – 40 years, 292 days
      8. 8.
    8. Luka Modric – Croatia vs Panama (23 June 2026) – 40 years, 287 days
      9. 9.
    9. Dino Zoff – Italy vs Germany (11 July 1982) – 40 years, 133 days
      10. 10.
    10. Edin Dzeko – Bosnia-Herzegovina vs Qatar (24 June 2026) – 40 years, 99 days

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