Bárbara Coelho e Ana Thaís analisam o que Ancelotti deve mudar para 2030 Jornalistas deram entrevista exclusiva ao Lance!

O ciclo para a Copa do Mundo de 2030 já começou, e as jornalistas Bárbara Coelho e Ana Thaís Matos analisaram o que pode ser feito de diferente por parte de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Em entrevista exclusiva ao Lance!, as profissionais da CazéTV e da Globo avaliaram o que foi feito na preparação para o torneio de 2026 e apontaram mudanças necessárias para um melhor desempenho.

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Alguns dos pontos destacados foram o merecimento dos jogadores para estarem entre os selecionados, a utilização de jovens, a autonomia de Carlo Ancelotti e mais criatividade. Ambas concordaram que o fato de o treinador ter chegado no meio da preparação foi um problema.

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Bárbara Coelho pediu mais coerência e criatividade

Em sua análise, Bárbara pediu mais coerência e criatividade, além de dizer que teve a percepção de que as escolhas do italiano foram influenciadas por quem já estava no ambiente da Seleção anteriormente.

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— Eu acho que ele (Carlo Ancelotti) precisa olhar com muito carinho para os jogadores que merecem fazer parte do ciclo. Ele chega em meio ao ciclo da última Copa, então acho que ele acabou se envolvendo com opiniões de outras pessoas que já estavam, essa é a minha opinião, ninguém me contou — iniciou Bárbara.

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— Eu acho que agora precisa ter um olhar muito dele, da experiência, de tudo que ele vê em relação ao futebol, para a gente (Brasil) fazer um ciclo mais saudável, para fazer um ciclo mais coerente e que possa trazer mais criatividade para a nossa Seleção. É isso que eu espero dele — complementou.

Confira a opinião de Bárbara em vídeo:

Bárbara Coelho foi uma das palestrantes na Rio Innovation Week e deu enrtevista ao Lance! (Foto: Leonardo Damico/Lance!)

Ana Thaís Matos analisa mudanças para o ciclo de 2030

Sobre a Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, Ana Thaís listou algumas coisas que devem ser feitas de forma diferente, pensando no sucesso na Copa do Mundo de 2030. A comentarista disse que entende que o italiano teve o trabalho atrapalhado por assumir o cargo pouco tempo antes do torneio de 2026, mas que gostaria de vê-lo mais participativo na rotina do ciclo que se inicia.

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Outros pontos citados foram a preparação dos goleiros e a maior utilização de jogadores jovens, a exemplo da Espanha, que terminou como a campeã mundial.

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— Eu acho que ele (Ancelotti) pegou ali, meio que trocando o pneu com o carro andando. Eu acho que ele tem que ser mais treinador, participar mais do dia a dia da Seleção Brasileira, não delegar tanto. Eu sei que isso é muito característico do técnico europeu, mas eu acho que ele tem que se cercar mais. Essa convocação que a gente viu para a Copa, a gente discutiu muito pouco e se aceitou muito — afirmou a jornalista.

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— Tem que começar a rever muitas coisas: desde a preparação dos goleiros, quem vai ser o preparador, se vai permanecer o Tafarel, como vão ser os testes. Rejuvenescer a Seleção, apostar mais nos jovens. A gente viu que, na Copa do Mundo, muitas seleções apostaram em jovens, como a própria campeã Espanha. E nós temos ótimos jovens (atuando) no Brasil e fora do Brasil — encerrou Ana.

Veja a opinião de Ana em vídeo:

Ana Thaís Matos foi uma das palestrantes na Rio Innovation Week 2026 (Foto: Leonardo Damico/Lance!)

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