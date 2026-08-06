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Jogador do Barcelona cumpre promessa após título da Copa; veja

Campeão do mundo com a Espanha muda o visual após o título da Copa do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 18:18
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Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo.
Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP).

Gavi cumpriu a promessa feita antes da Copa do Mundo de 2026 e apareceu com o cabelo pintado de rosa. O meio-campista do Barcelona exibiu o novo visual nas redes sociais nesta quarta-feira (5), quase um mês após a conquista do título mundial pela Espanha.

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Na publicação, o jogador de 22 anos escreveu "Um homem de palavra", em referência ao desafio assumido antes do torneio. O cabeleireiro responsável pela mudança também brincou com a promessa ao publicar o processo de coloração. Veja a mudança abaixo:

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Gavi, do Barcelona, cumpriu a promessa após ser campeão da Copa do Mundo com a Espanha e pintou o cabelo de rosa
Gavi, do Barcelona, cumpriu a promessa após ser campeão da Copa do Mundo com a Espanha e pintou o cabelo de rosa (Foto: Reprodução/Instagram)

Promessa cumprida após o título mundial

Antes do Mundial, jogadores da seleção espanhola fizeram apostas sobre o que fariam caso levantassem a taça. Gavi prometeu pintar o cabelo de rosa, enquanto Marc Cucurella se comprometeu a tatuar o rosto do técnico Luis de la Fuente. Outro que entrou na brincadeira foi Lamine Yamal, que adotou um novo visual após a conquista.

A Espanha confirmou o bicampeonato mundial ao vencer a Argentina por 1 a 0 na decisão.

Retorno antecipado ao Barcelona

Além da mudança de visual, Gavi também antecipou a reapresentação ao Barcelona. O meia voltou à Ciutat Esportiva Joan Gamper seis dias antes da data prevista para os campeões mundiais e já iniciou os trabalhos sob o comando de Hansi Flick.

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O espanhol realizou atividades individuais no gramado e busca chegar ao início da temporada 2026/27 em melhores condições físicas. A última temporada foi marcada pelo retorno após uma grave lesão, e o meio-campista tenta recuperar espaço no elenco catalão.

De cabelo rosa, Gavi treina pelo Barcelona
De cabelo rosa, Gavi treina pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Instagram)

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