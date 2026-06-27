logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Cabo Verde faz história e se torna a 5ª estreante a chegar ao mata-mata da Copa do Mundo

Com três empates, seleção africana avançou em segundo no grupo H

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 08:16
Atualizado há 4 minutos
Favorite o Lance! no Google
Cabo Verde está classificada ao mata-mata da Copa do Mundo após empate com Arábia Saudita
Cabo Verde está classificada ao mata-mata da Copa do Mundo após empate com Arábia Saudita (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Três empates foram suficientes para Cabo Verde fazer história e chegar, logo em sua primeira participação, à fase eliminatória da Copa do Mundo. Após confronto sem gols contra a Arábia Saudita, os caboverdianos aguardaram no gramado o desfecho da partida entre Uruguai e Espanha, que acontecia simultaneamente. Após o apito final, que decretou a vitória espanhola, também sacramentou a classificação de Cabo Verde, que se tornou a quinta seleção estreante a avançar ao mata-mata na história da competição

continua após a publicidade
  • Lance!

    Festa toma conta da capital de Cabo Verde após classificação na Copa; veja

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo

    Balanço do dia: Cabo Verde faz história, e Irã vive drama na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Bubista, treinador de Cabo Verde comemorando a classificação na Copa do Mundo

    Técnico de Cabo Verde celebra classificação inédita na Copa: ‘Orgulho’

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 horas

    • ➡️Como Pochettino reinventou a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo

    Além de Cabo Verde, outros quatro países que chegaram à Copa do Mundo como novatos ao longo da história também conquistaram o feito de superar as expectativas e chegar ao mata-mata. A melhor campanha entre elas foi a da Croácia, em 1998. Confira as campanhas:

    Jogadores de Cabo Verde comemorando no gramado a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
    Cabo Verde comemora classificação na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

    Croácia (1998): os croatas chocaram o mundo ao terminar a competição na terceira colocação. Passaram em segundo do grupo que continha Argentina, Jamaica e Japão, com duas vitórias e apenas uma derrota, essa para os argentinos. Nas oitavas, superaram a Romênia e depois derrubaram a Alemanha por 3 a 0. Mas acabaram perdendo na semifinal para a França, que viria a ser campeã do torneio logo em seguida.

    continua após a publicidade

    Senegal (2002): os senegaleses derrotaram a atual campeã da época, França, na estreia, avançaram ao mata-mata após dois empates (contra Dinamarca e Uruguai). Nas oitavas, superou a Suécia e chegou até as quartas de final, quando caiu para a Turquia.

    Ucrânia (2006): após goleada sofrida pela Espanha na estreia, os ucranianos golearam a Arábia Saudita e venceram a Tunísia na fase de grupos. Nas oitavas, bateu a Suíça nos pênaltis e alcançou as quartas de final logo em sua primeira participação em Mundiais. Naquela fase, porém, caiu para a Itália em derrota por 3 a 0 para os europeus, que venceriam a competição naquele ano. 

    continua após a publicidade

    Eslováquia (2010): a Eslováquia garantiu vaga nas oitavas de final após derrotar e eliminar a atual campeã da época, Itália, na última rodada, ficando em segundo lugar no grupo F. A história, porém, parou nas oitavas de final, quando foi derrotada pela Holanda por 2 a 1. 

    Vale ressaltar que também existem exemplos de estreantes que avançaram em formatos antigos da Copa do Mundo, diferentes do modelo atual. Em 1938, a Cuba chegou às quartas de final em uma edição disputada inteiramente em sistema eliminatório. Já a Alemanha Oriental, em 1974, superou a primeira fase e garantiu vaga na segunda fase de grupos, formato adotado excepcionalmente naquela Copa. 

    ➡️Dembélé brilha com hat-trick, e França joga Haaland no caminho do Brasil

    Cabo Verde iguala feito de 1998

    A classificação caboverdiana para o mata-mata também fez com que os Tubarões Azuis igualassem um feito que não acontecia desde a Copa de 1998, na França. A equipe africana não venceu nenhuma de suas três partidas realizadas na fase de grupos, mas os três empates serviriam para avançar. E, há 28 anos, o Chile, também após três empates na fase de grupos (contra Áustria, Camarões e Itália), se classificou para a fase eliminatória, mesmo sem vencer.

    Os Tubarões Azuis já se tornaram uma das sensações dessa Copa do Mundo antes mesmo de assegurar a classificação histórica. A equipe africana agora se prepara para o maior desafio da história do futebol do país: enfrentar a atual campeã, Argentina, de Lionel Messi, na segunda fase. A missão é difícil, mas Cabo Verde já se mostrou capaz de realizar grandes feitos, e que sonhar não custa nada.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Brasil x Escócia - terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Seleção, Argentina e Portugal desafiam preços abusivos e lotam estádios na CopaHá 2 minutos
    Memphis olha para frente durante partida da Holanda
    Copa do Mundo 2026Lateral da Holanda revela conversa com Memphis sobre o CorinthiansHá 7 minutos
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Parceiro - GoogleNewsVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste sábado (27/6)Há 14 minutos
    Tiago Leifert é uma das principais vozes do SBT para esta Copa (Foto: Divulgação)
    Copa do Mundo 2026Qual jogo da Copa do Mundo será exibido no SBT hoje (27)?Há 1 hora
    PalmeirasDupla dá adeus à Copa e deve ser a primeira a se reapresentar ao PalmeirasHá 1 hora
    Renato Augusto comentou sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Sportv)
    Copa do Mundo 2026Renato Augusto elogia jogador da Seleção Brasileira, mas faz alerta: 'Quero ver'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Jogadores dos Estados Unidos comemoram vitória contra Austrália e consequente classificação antecipada
    Como Pochettino reinventou a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo
    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo
    Argentina encara duas das seis piores seleções da Copa do Mundo em sequência
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo
    Como Ancelotti aprendeu português, cantou o hino na Copa e conquistou a torcida
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Os desafios que Portugal terá diante da Colômbia na Copa do Mundo
    Vini Jr recebe troféu pelos 50 jogos na Seleção Brasileira
    Artilheiro do Brasil na Copa, Vini Jr diz: 'Sabia que iria brilhar'
    Argélia 0 x 2 Áustria na Copa de 1982: austríacos ganham e colocam mão na vaga do grupo
    Jogadores do Uruguai perfilados antes da partida contra a Espanha na Copa do Mundo
    Uruguaios apontam culpado em eliminação na Copa do Mundo: 'Graças a ele'
    Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo e Messi travam corrida pelo milésimo gol
    Jogadores da Seleção Brasileira caminham no gramado do CT antes de treino; Igor Thiago e Neymar conversam
    Quiz: quais clubes revelaram os jogadores da Seleção na Copa do Mundo?
    Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (27)?
    Inglaterra x Senegal - Harry Kane
    Inglaterra 6 x 1 Panamá na Copa de 2018: ingleses atropelam e garantem vaga nas oitavas de final
    alemanha copa do mundo
    Alemanha perde campanha perfeita e chega pressionada ao mata-mata da Copa
    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (27/06/2026)