Cabo Verde faz história e se torna a 5ª estreante a chegar ao mata-mata da Copa do Mundo Com três empates, seleção africana avançou em segundo no grupo H

Três empates foram suficientes para Cabo Verde fazer história e chegar, logo em sua primeira participação, à fase eliminatória da Copa do Mundo. Após confronto sem gols contra a Arábia Saudita, os caboverdianos aguardaram no gramado o desfecho da partida entre Uruguai e Espanha, que acontecia simultaneamente. Após o apito final, que decretou a vitória espanhola, também sacramentou a classificação de Cabo Verde, que se tornou a quinta seleção estreante a avançar ao mata-mata na história da competição.

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Além de Cabo Verde, outros quatro países que chegaram à Copa do Mundo como novatos ao longo da história também conquistaram o feito de superar as expectativas e chegar ao mata-mata. A melhor campanha entre elas foi a da Croácia, em 1998. Confira as campanhas:

Cabo Verde comemora classificação na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

Croácia (1998): os croatas chocaram o mundo ao terminar a competição na terceira colocação. Passaram em segundo do grupo que continha Argentina, Jamaica e Japão, com duas vitórias e apenas uma derrota, essa para os argentinos. Nas oitavas, superaram a Romênia e depois derrubaram a Alemanha por 3 a 0. Mas acabaram perdendo na semifinal para a França, que viria a ser campeã do torneio logo em seguida.

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Senegal (2002): os senegaleses derrotaram a atual campeã da época, França, na estreia, avançaram ao mata-mata após dois empates (contra Dinamarca e Uruguai). Nas oitavas, superou a Suécia e chegou até as quartas de final, quando caiu para a Turquia.

Ucrânia (2006): após goleada sofrida pela Espanha na estreia, os ucranianos golearam a Arábia Saudita e venceram a Tunísia na fase de grupos. Nas oitavas, bateu a Suíça nos pênaltis e alcançou as quartas de final logo em sua primeira participação em Mundiais. Naquela fase, porém, caiu para a Itália em derrota por 3 a 0 para os europeus, que venceriam a competição naquele ano.

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Eslováquia (2010): a Eslováquia garantiu vaga nas oitavas de final após derrotar e eliminar a atual campeã da época, Itália, na última rodada, ficando em segundo lugar no grupo F. A história, porém, parou nas oitavas de final, quando foi derrotada pela Holanda por 2 a 1.

Vale ressaltar que também existem exemplos de estreantes que avançaram em formatos antigos da Copa do Mundo, diferentes do modelo atual. Em 1938, a Cuba chegou às quartas de final em uma edição disputada inteiramente em sistema eliminatório. Já a Alemanha Oriental, em 1974, superou a primeira fase e garantiu vaga na segunda fase de grupos, formato adotado excepcionalmente naquela Copa.

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Cabo Verde iguala feito de 1998

A classificação caboverdiana para o mata-mata também fez com que os Tubarões Azuis igualassem um feito que não acontecia desde a Copa de 1998, na França. A equipe africana não venceu nenhuma de suas três partidas realizadas na fase de grupos, mas os três empates serviriam para avançar. E, há 28 anos, o Chile, também após três empates na fase de grupos (contra Áustria, Camarões e Itália), se classificou para a fase eliminatória, mesmo sem vencer.

Os Tubarões Azuis já se tornaram uma das sensações dessa Copa do Mundo antes mesmo de assegurar a classificação histórica. A equipe africana agora se prepara para o maior desafio da história do futebol do país: enfrentar a atual campeã, Argentina, de Lionel Messi, na segunda fase. A missão é difícil, mas Cabo Verde já se mostrou capaz de realizar grandes feitos, e que sonhar não custa nada.

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