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Messi marca e se torna o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo

Camisa 10 chega a 17 gols marcados em Mundiais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 14:39
Atualizado há 2 minutos
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Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
Messi comemora gol em Argentina x Argélia na estreia da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Assim como na estreia, Messi voltou a balançar as redes pela Argentina contra a Áustria e se tornou o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo Masculina. O camisa 10 da Albiceleste chegou a 17 gols marcados na competição e deixou Miroslav Klose (16) para trás.

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    Em 2026, Messi havia chegado na Copa do Mundo com 13 gols marcados, mas igualou a marca do ex-atacante alemão após marcar um hat-trick na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. Nesta segunda-feira (22), o jogador do Inter Miami amplia sua marca e também se isola como o artilheiro da atual edição do torneio com quatro gols marcados.

    Nessa edição da Copa do Mundo, Messi ultrapassou não só Miroslav Klose, mas outros grandes nomes do futebol, como Gerd Müller e Ronaldo Fenômeno. O alemão soma 14 gols marcados em Mundiais, enquanto o brasileiro balançou as redes 15 vezes, tendo sido a última vez no jogo de oitavas de final da Seleção Brasileira contra Gana, em 2006.

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    Em Copas do Mundo, Messi igualou a marca de Marta, que também marcou 17 gols em Mundiais Femininos. O camisa 10 da Albiceleste tem a chance de ultrapassar a Rainha da Seleção Brasileira.

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    Messi busca outros recordes na Copa do Mundo

    Caso a Argentina vença a Áustria, Messi chegará a 17 triunfos na história da Copa do Mundo e se tornará o jogador com mais vitórias na competição. Atualmente, o camisa 10 da Albiceleste está empatado também com Miroslav Klose, que soma 16 resultados positivos no torneio.

    Com oito assistências na história das Copas, Messi tem dois passes para gols a menos em relação a Pelé, que é o maior garçom da competição. O atleta também pode ultrapassar o tricampeão do mundo no quesito no decorrer do torneio.

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