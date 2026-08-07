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Jogador fica livre no mercado após a Copa do Mundo pela Seleção

Meia soma passagem de destaque por clubes da Europa

PorLeonardo DamicoRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 06:30
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Seleção posada antes do jogo contra o Japão
Fabinho disputou a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Al-Ittihad anunciou nesta quinta-feira (6) a saída do volante Fabinho. O jogador da Seleção está livre no mercado após encerrar o vínculo com o clube saudita.

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A rescisão ocorre pouco depois da participação do atleta na Copa do Mundo de 2026. Com 32 anos, Fabinho integrou o elenco convocado por Carlo Ancelotti e atuou nas três partidas disputadas pela seleção brasileira no torneio, contra Marrocos, Escócia e Japão, cumprindo papel de reserva de Casemiro.

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No Al-Ittihad desde julho de 2023, Fabinho acumulou 111 jogos, sete gols e oito assistências pelo clube. A passagem pela Arábia Saudita encerra um ciclo iniciado após anos de destaque na Europa.

Livre no mercado, Fabinho se destacou na Europa

Antes de se transferir para o futebol saudita, o volante construiu as etapas mais expressivas da carreira no Velho Continente. No Monaco, foram 233 partidas e 31 gols. Pelo Liverpool, clube com o qual ganhou projeção mundial, disputou 219 jogos, marcou 11 gols e distribuiu nove assistências.

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Jogador da Seleção, o volante também somou passagens por Rio Ave e Real Madrid B. Cria do Fluminense, Fabinho não tem novo clube definido e segue disponível no mercado.

Fabinho, da Seleção, está livre no mercado
Fabinho está livre no mercado após a Copa com a Seleção (Foto: Darrian Traynor/Getty Images via AFP)

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