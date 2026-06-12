Canadá encerra tabu histórico em Copas do Mundo ao empatar com a Bósnia
Lukic abriu o placar, mas Larin garantiu a festa e o fim do tabu dos anfitriões
O grito de alívio e celebração ecoou pelo país. Jogando com o apoio massivo de sua torcida nesta Copa do Mundo de 2026, a seleção do Canadá finalmente conseguiu colocar um fim ao pior fantasma de seu passado esportivo. Em um confronto tenso e muito disputado, os donos da casa arrancaram um empate em 1 a 1 contra a Bósnia, garantindo de forma inédita o seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo.
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Até o início desta edição, os canadenses carregavam o incômodo retrospecto de seis derrotas em seis jogos disputados na história do torneio (em 1986 e 2022). O suado empate diante dos europeus não apenas quebrou a sequência de 100% de aproveitamento negativo, mas reacendeu as esperanças da equipe na briga pela classificação dentro da fase de grupos.
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A Bósnia ditou as ações no terço inicial do duelo. Após exercer forte abafa, os visitantes viram o confronto equilibrar, mas demonstraram oportunismo na bola aérea. Aos 20 minutos, em cobrança de tiro de canto, Kolasinac desviou de leve no primeiro poste e o atacante Lukic surgiu de surpresa para inaugurar o placar. O Canadá buscou a resposta imediata, porém pecou pela falta de pontaria.
No segundo tempo, o Canadá ditou o ritmo da partida, embora fizessem o goleiro Vasilj trabalhar pouco. O panorama mudou completamente com as modificações promovidas no ataque: Promise David substituiu Jonathan David, e Cyle Larin herdou o posto de Oluwaseyi.
As cartadas da comissão técnica surtiram efeito aos 33 minutos do segundo tempo. Após jogada de Koné, Promise David serviu como pivô e escorou com categoria para Cyle Larin finalizar com precisão, para empatar a partida. No final do jogo, o próprio Larin quase anotou o tento da virada, mas teve seu arremate bloqueado milagrosamente pela zaga bósnia.
📊 Artilharia pesada do futebol canadense
- 1º Lugar: Jonathan David (Maior goleador da história da seleção com 39 gols)
- 2º Lugar: Cyle Larin (Segundo maior artilheiro, autor do gol do primeiro ponto com 31 gols)
O gol teve um sabor ainda mais especial para as estatísticas individuais do herói da noite. Com o arremate preciso, Larin se consolidou de forma isolada como o segundo maior artilheiro da história do Canadá, posicionando-se logo atrás do companheiro Jonathan David, que correu para abraçá-lo na comemoração do gol mais importante do futebol do país até aqui.
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