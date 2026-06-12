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Canadá encerra tabu histórico em Copas do Mundo ao empatar com a Bósnia

Lukic abriu o placar, mas Larin garantiu a festa e o fim do tabu dos anfitriões

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 18:20
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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O atacante canadense número 9, Cyle Larin, comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, no Estádio de Toronto, em Toronto (Foto: Cole Burston / AFP)
O atacante canadense número 9, Cyle Larin, comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, no Estádio de Toronto, em Toronto (Foto: Cole Burston / AFP)

O grito de alívio e celebração ecoou pelo país. Jogando com o apoio massivo de sua torcida nesta Copa do Mundo de 2026, a seleção do Canadá finalmente conseguiu colocar um fim ao pior fantasma de seu passado esportivo. Em um confronto tenso e muito disputado, os donos da casa arrancaram um empate em 1 a 1 contra a Bósnia, garantindo de forma inédita o seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo.

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    Até o início desta edição, os canadenses carregavam o incômodo retrospecto de seis derrotas em seis jogos disputados na história do torneio (em 1986 e 2022). O suado empate diante dos europeus não apenas quebrou a sequência de 100% de aproveitamento negativo, mas reacendeu as esperanças da equipe na briga pela classificação dentro da fase de grupos.

    Esmir Bajraktarevic, da Bósnia, disputa bola com Richie Laryea, do Canadá, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
    Esmir Bajraktarevic, da Bósnia, disputa bola com Richie Laryea, do Canadá, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    ➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Canadá na Copa do Mundo 2026

    A Bósnia ditou as ações no terço inicial do duelo. Após exercer forte abafa, os visitantes viram o confronto equilibrar, mas demonstraram oportunismo na bola aérea. Aos 20 minutos, em cobrança de tiro de canto, Kolasinac desviou de leve no primeiro poste e o atacante Lukic surgiu de surpresa para inaugurar o placar. O Canadá buscou a resposta imediata, porém pecou pela falta de pontaria.

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    Canadá somou seu primeiro ponto em Copas do Mundo no empate contra a Bósnia (Foto: Cole Burston / AFP)

    No segundo tempo, o Canadá ditou o ritmo da partida, embora fizessem o goleiro Vasilj trabalhar pouco. O panorama mudou completamente com as modificações promovidas no ataque: Promise David substituiu Jonathan David, e Cyle Larin herdou o posto de Oluwaseyi.

    As cartadas da comissão técnica surtiram efeito aos 33 minutos do segundo tempo. Após jogada de Koné, Promise David serviu como pivô e escorou com categoria para Cyle Larin finalizar com precisão, para empatar a partida. No final do jogo, o próprio Larin quase anotou o tento da virada, mas teve seu arremate bloqueado milagrosamente pela zaga bósnia.

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    📊 Artilharia pesada do futebol canadense

    1. 1º Lugar: Jonathan David (Maior goleador da história da seleção com 39 gols)
    2. 2º Lugar: Cyle Larin (Segundo maior artilheiro, autor do gol do primeiro ponto com 31 gols)

    O gol teve um sabor ainda mais especial para as estatísticas individuais do herói da noite. Com o arremate preciso, Larin se consolidou de forma isolada como o segundo maior artilheiro da história do Canadá, posicionando-se logo atrás do companheiro Jonathan David, que correu para abraçá-lo na comemoração do gol mais importante do futebol do país até aqui.

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