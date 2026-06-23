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Messi bate recorde de gols em Copas, mas Pelé segue com média superior

Sem gols de pênalti, vantagem do brasileiro aumenta ainda mais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 14:23
Atualizado há 0 minutos
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Messi e Pelé comemoram seus gols com gesto de soco no ar
Messi e Pelé comemoram seus gols na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP e reprodução)

A vitória da Argentina sobre a Áustria pela segunda rodada da Copa do Mundo entrou para a história do futebol. Autor dos dois gols do triunfo argentino, Lionel Messi chegou a 18 gols em Copas do Mundo e se isolou como o maior artilheiro da história da competição, superando o alemão Miroslav Klose. O novo recorde reacendeu um dos debates mais antigos do esporte: quem foi o maior jogador da história, o argentino ou Pelé?

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    Quando se observam apenas os números em jogos oficiais, o craque hermano leva vantagem no total de gols marcados. Messi soma 913 gols em 1.063 partidas, com média de 0,86 gol por jogo. Já Pelé marcou 767 gols em 831 partidas oficiais, alcançando média superior de 0,92.

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    Em Copas do Mundo, entretanto, o cenário é diferente. Pelé disputou apenas 14 partidas em Mundiais e marcou 12 gols, mantendo média impressionante de 0,86 por jogo. Messi, por sua vez, precisou de 28 partidas para alcançar 18 gols, registrando média de 0,64.

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    Pele com a camisa camisa 10 do Santos
    Pelé é o maior ídolo da história do Santos (Foto: Divulgação / Santos FC)

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    Um recorte ainda mais curioso surge quando os gols de pênalti são retirados da comparação. Messi converteu 112 penalidades ao longo da carreira, sendo cinco delas em Copas do Mundo. Pelé marcou 56 gols de pênalti em jogos oficiais e nenhum em Mundiais.

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    Sem os gols da marca da cal, os números ficam assim:

    Jogos oficiais de Pelé e Messi

    1. Pelé: 711 gols em 831 jogos — média de 0,85.
    2. Messi: 801 gols em 1.063 jogos — média de 0,75.

    Pelé e Messi em Copas do Mundo

    1. Pelé: 12 gols em 14 jogos — média de 0,86.
    2. Messi: 13 gols em 28 jogos — média de 0,46.

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    Os dados mostram que a dependência dos gols de pênalti impacta mais significativamente as estatísticas de Messi do que as de Pelé. Enquanto a média geral do argentino cai de 0,86 para 0,75 gol por partida, a do brasileiro recua de 0,92 para 0,85.

    Messi com semblante sério usando a camisa da Argentina
    Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

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    Em Copas do Mundo, a diferença é ainda mais expressiva. A média de Messi despenca de 0,64 para 0,46 gol por jogo após a exclusão dos pênaltis, enquanto Pelé mantém intacta sua marca de 0,86, já que nenhum de seus gols em Mundiais foi anotado dessa forma.

    Embora números isolados não sejam capazes de definir quem foi o maior como jogador, as estatísticas revelam perspectivas diferentes sobre dois dos maiores gênios que o futebol já produziu.

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