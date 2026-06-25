México x Tchéquia: astro da torcida mexicana é barrado pela Fifa
Seleção Mexicana garantiu a classificação invicta no grupo A
A Fifa vetou a presença do Pato Merlín, mascote improvisado da torcida mexicana na Copa do Mundo, no Estádio Azteca durante a partida entre México e Tchéquia, disputada nesta quarta-feira (24). A informação foi divulgada pelo jornal The Guardian.
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A decisão da entidade frustrou expectativas amplamente divulgadas de que o pato seria convidado de honra no jogo que encerrou a participação do México na fase de grupos.
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Presença revogada de Merlín em México x Tchéquia
A ave chegou a ser autorizada a circular no perímetro externo do estádio para gravar um conteúdo para a emissora mexicana Televisa, mas a Fifa impediu seu acesso ao interior da arena. A entidade afirma não permitir a presença de animais em nenhum de seus eventos.
Mesmo sem o mascote nas arquibancadas, o México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e manteve aproveitamento de 100% na competição.
Como Merlín virou celebridade
O pato se tornou sensação internacional após vídeos mostrando-o vestido com a camisa da seleção mexicana viralizarem nas redes sociais. As imagens, registradas nos arredores do Estádio Azteca logo após a vitória do México sobre a África do Sul na rodada de abertura da Copa, mostram a ave caminhando com desenvoltura atrás de seus tutores, usando até meias para proteger as patas.
A repercussão rendeu memes e garantiu ao animal até uma figurinha da Copa do Mundo. Confira o vídeo viralizado na estreia da seleção mexicana.
🇲🇽🦆 MUNDIAL 2026 ⚽️🏆🔥Un pato con camiseta de la selección mexicana caminando entre aficionados en las calles de México durante las celebraciones de la Copa Mundial. pic.twitter.com/9RpEb2ISdT— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2026
Merlín era conhecido na Cidade do México antes da Copa. A ave acompanha seus tutores, a vendedora ambulante Karla Ivette e seu filho, durante o trabalho de venda de água pelas ruas da capital. Com a visibilidade repentina, o pato foi "adotado" pela seleção mexicana e escalado como atração da Fan Fest do jogo contra a Coreia do Sul.
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O pico do reconhecimento veio com uma visita ao Palácio Nacional, sede do governo mexicano, onde a presidente Claudia Sheinbaum recebeu o animal. Merlín ficou posicionado no espaço habitualmente reservado a ministros e secretários durante a coletiva de imprensa, ao lado dos tutores, e posou para fotos com jornalistas e fotógrafos. O "protocolo" foi interrompido quando Sheinbaum se aproximou para fazer um carinho na cabeça do pato e acabou levando uma pequena bicada.
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