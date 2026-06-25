logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

México x Tchéquia: astro da torcida mexicana é barrado pela Fifa

Seleção Mexicana garantiu a classificação invicta no grupo A

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
25/06/2026 10:56
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
México somou nove pontos em três jogos nesta primeira fase da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
México somou nove pontos em três jogos nesta primeira fase da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

A Fifa vetou a presença do Pato Merlín, mascote improvisado da torcida mexicana na Copa do Mundo, no Estádio Azteca durante a partida entre México e Tchéquia, disputada nesta quarta-feira (24). A informação foi divulgada pelo jornal The Guardian.

continua após a publicidade
  • O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo

    Tchéquia x México: veja gols e melhores momentos do grupo A da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 10 horas
  • Jogadores da África do Sul comemoram classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Balanço do Grupo A da Copa do Mundo: África do Sul faz história, e México passa em primeiro

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas
  • O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo

    México mantém 100% de aproveitamento e elimina Tchéquia da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas

    • A decisão da entidade frustrou expectativas amplamente divulgadas de que o pato seria convidado de honra no jogo que encerrou a participação do México na fase de grupos.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que acontece fora das quatro linhas

    Presença revogada de Merlín em México x Tchéquia

    A ave chegou a ser autorizada a circular no perímetro externo do estádio para gravar um conteúdo para a emissora mexicana Televisa, mas a Fifa impediu seu acesso ao interior da arena. A entidade afirma não permitir a presença de animais em nenhum de seus eventos.

    continua após a publicidade

    Mesmo sem o mascote nas arquibancadas, o México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e manteve aproveitamento de 100% na competição.

    Como Merlín virou celebridade

    O pato se tornou sensação internacional após vídeos mostrando-o vestido com a camisa da seleção mexicana viralizarem nas redes sociais. As imagens, registradas nos arredores do Estádio Azteca logo após a vitória do México sobre a África do Sul na rodada de abertura da Copa, mostram a ave caminhando com desenvoltura atrás de seus tutores, usando até meias para proteger as patas.

    A repercussão rendeu memes e garantiu ao animal até uma figurinha da Copa do Mundo. Confira o vídeo viralizado na estreia da seleção mexicana.

    continua após a publicidade

    Merlín era conhecido na Cidade do México antes da Copa. A ave acompanha seus tutores, a vendedora ambulante Karla Ivette e seu filho, durante o trabalho de venda de água pelas ruas da capital. Com a visibilidade repentina, o pato foi "adotado" pela seleção mexicana e escalado como atração da Fan Fest do jogo contra a Coreia do Sul.

    ➡️Tchéquia x México: veja gols e melhores momentos do grupo A da Copa do Mundo

    O pico do reconhecimento veio com uma visita ao Palácio Nacional, sede do governo mexicano, onde a presidente Claudia Sheinbaum recebeu o animal. Merlín ficou posicionado no espaço habitualmente reservado a ministros e secretários durante a coletiva de imprensa, ao lado dos tutores, e posou para fotos com jornalistas e fotógrafos. O "protocolo" foi interrompido quando Sheinbaum se aproximou para fazer um carinho na cabeça do pato e acabou levando uma pequena bicada.

    Pato Merlín teve presença barrada em jogo do México x Tchéquia (Foto: Divulgação)
    Pato Merlín teve presença barrada em jogo do México x Tchéquia (Foto: Divulgação)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Treino de Portugal - Copa do Mundo
    Futebol InternacionalAO VIVO: Assista à coletiva e ao treino de Portugal nesta quinta-feira (25)Há 57 minutos
    Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Fora de CampoNeymar lança marca de vinhos e aposta em rótulos da Espanha, França e ChileHá 1 hora
    Paraguai x Austrália pela Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    Onde AssistirParaguai x Austrália: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do MundoHá 1 hora
    Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro na fase de grupos da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Imprensa europeia exalta retorno de Neymar à Seleção: 'Tudo mudou'Há 1 hora
    Jogadores do Japão celebram goleada sobre a Tunísia com torcida no estádio
    Copa do Mundo 2026Holanda, Japão e Alemanha: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (25/06)?Há 1 hora
    Irã vai disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images)
    Copa do Mundo 2026Irã e Egito pressionam Fifa por restrições a símbolos LGBTQIA+ em jogo da CopaHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)
    Neymar cita 'mantra' de Hamilton após vitória do Brasil
    Memphis abraçado a Summerville, comemorando o 5º gol da Holanda na goleada contra a Suécia, na Copa do Mundo
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (25/6)
    Danilo, lateral da Seleção Brasileira, durante vitória do Brasil sobre a Escócia, na terceira rodada da Copa do Mundo
    Laterais da Seleção superam desconfiança e se destacam na Copa do Mundo
    Jogadores da Seleção Brasileira comemorando contra a Escócia na Copa do Mundo
    Argentinos reagem à vitória do Brasil sobre a Escócia: 'Não passam'
    O sorisso de Cristiano Ronaldo após dois gols diante do Uzbequistão na Copa
    Leitura labial revela papo de Cristiano Ronaldo antes de gol de Portugal
    Torcida Seleção Brasileira
    Jogo do Brasil e dia de São Pedro! Onde será feriado e ponto facultativo
    Paulo Nunes com o microfone da Globo durante transmissão da Copa do Mundo
    Paulo Nunes comenta atuação do Brasil contra Escócia: 'Surpreendeu o Ancelotti'
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    O que Portugal precisa para se classificar para próxima fase na Copa?
    Craque Neto durante transmissão
    Craque Neto critica titularidade de Paquetá na Seleção Brasileira: 'Não tem'
    Rayan e Vini Jr durante comemoração do primeiro gol da partida entre Brasil e Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Com Rayan no time e brilho de Vini Jr, Brasil evolui e ganha identidade
    tiago-leifert-sbt
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT vai transmitir hoje (25)?
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi e CR7 duelam por mais um recorde: o de número de jogos em Copas. Veja o Top 10
    Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)
    Responda ao quiz: 10 perguntas de personagens desta Copa do Mundo
    Equador 0 x 3 Alemanha na Copa de 2006: alemães atropelam e passam em primeiro no grupo