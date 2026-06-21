'Efeito Vozinha': camisa do goleiro vira sucesso de vendas Héroi na partida contra a Espanha, Vozinha segue fazendo sucesso fora de campo

A atuação de Vozinha no empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha, pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, segue rendendo frutos dentro e fora de campo. Após se tornar um dos personagens mais comentados do Mundial, o goleiro agora também virou fenômeno de vendas.

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A Capelli Sport, fornecedora de material esportivo da seleção cabo-verdiana, anunciou nesta semana o lançamento de réplicas da camisa utilizada pelo arqueiro na partida histórica contra os espanhóis. Segundo a empresa, a decisão foi motivada pela enorme procura dos torcedores após a exibição do camisa 1.

"Cabo Verde fez história. E os fãs responderam com uma demanda esmagadora pela camisola!", publicou a marca ao anunciar o produto.

A repercussão do desempenho de Vozinha ultrapassou as quatro linhas. Antes da estreia na Copa do Mundo, o goleiro tinha menos de 100 mil seguidores nas redes sociais. Depois da sequência de defesas que garantiu o empate diante de uma das favoritas ao título, o arqueiro se transformou em sensação global e ultrapassou a marca de 15 milhões de seguidores.

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O fenômeno ganhou força especialmente entre torcedores brasileiros, que adotaram o goleiro como um dos personagens mais carismáticos desta edição do Mundial. Memes, vídeos e homenagens ajudaram a impulsionar sua popularidade nas plataformas digitais.

Na divulgação da nova camisa, a Capelli Sport destacou o simbolismo da atuação de Vozinha.

— A camisa de um momento que ninguém vai esquecer. O time que ficou de pé no palco mundial. O guardião que ninguém viu chegar. O orgulho de uma nação, agora compartilhado com apoiantes em todo o lado — escreveu a fornecedora.

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Destaque na primeira rodada

Além do sucesso comercial, o goleiro também recebeu reconhecimento esportivo. De acordo com a plataforma Sofascore, Vozinha foi o segundo jogador com melhor nota na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Com nota 9,7, ele ficou atrás apenas de Lionel Messi, que recebeu nota máxima após marcar os três gols da vitória da Argentina sobre a Argélia.

Se dentro de campo Vozinha já entrou para a história do futebol cabo-verdiano, fora dele o goleiro também se tornou um dos rostos mais marcantes desta Copa do Mundo.

O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

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