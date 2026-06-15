ZEBRA! Espanha pressiona, mas Cabo Verde faz história e segura empate na Copa Goleiro Vozinha garantiu o resultado na abertura do Grupo H

Veio a primeira zebra da Copa do Mundo 2026. Nesta segunda-feira (15), em Atlanta, a poderosa seleção da Espanha, uma das favoritas ao título da edição, pressionou, tentou de tudo, mas parou em grande atuação do goleiro Vozinha e empatou com Cabo Verde por 0 a 0. Resultado histórico na abertura do Grupo H.

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Na segunda rodada, no domingo (21), a Fúria voltará a campo às 13h para enfrentar a Arábia Saudita. Cabo Verde, por sua vez, jogará contra o Uruguai um pouco mais tarde, às 19h.

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Espanha x Cabo Verde: como foi o jogo?

Roteiro inesperado

Considerada uma das favoritas ao título mundial, a Espanha, que chegou para a estreia com série invicta de 30 jogos, viu um cenário surpreendente. Cabo Verde deixou tudo dentro de campo na etapa inicial, deu uma aula de defesa e atrapalhou a vida dos espanhóis, que, com um jogo burocrático, custou a levar perigo.

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Quando chegou ao ataque com mais contundência, o time comandado por Luis de la Fuente acertou a trave com Ferran Torres e parou em ótima atuação do goleiro Vozinha, destaque da etapa inicial. Nomes como Rodri, Fabián Ruiz e Oyarzabal pouco trabalharam. De la Fuente tinha no banco Lamine Yamal e Nico Williams, recuperados de lesão, mas com controle de carga.

Cabo Verde faz história

A Espanha, mesmo com todo poder de fogo e talento de uma geração que vem encantando, não foi capaz de passar pela defesa de Cabo Verde. Vozinha garantiu sob a trave como um "paredão", enquanto o sistema defensivo do técnico Bubista foi encurtando o espaço nas chegadas dos espanhóis.

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Um duelo histórico. Não só pelo resultado de 0 a 0 de uma gigante contra uma seleção considerada o "patinho feio" da chave. Cabo Verde deu uma aula de comportamento e responsabilidade tática diante do famoso esilo espanhol de jogar. Houve o momento de poucos riscos, sendo esse na fase crucial do jogo, na reta final. Os africanos ainda aproveitaram espaços para toque de bola, se aventuraram no ataque e conseguiram afastar o perigo. Para a Espanha, bastou lamentar o tropeço. Enquanto do outro lado, os cabo-verdianos celebraram com muita emoção o que deve ter sido o maior resultado esportivo da história do país.

Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

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Na reta final da primeira etapa, na principal chance criada pela Fúria no Estádio de Atlanta, Ferran Torres recebeu perto da pequena área após cruzamento da esquerda e finalizou com capricho. A bola, no entanto, carimbou o travessão.

Deu aula 🏅

O grande nome do jogo foi o goleiro Vozinha, de 40 anos. Com diversas intervenções importantes, o arqueiro de Cabo Verde parou o poderoso ataque campeão da seleção campeã europeia. Atuação de fla

Ficou abaixo 📉

A estreia da Espanha na Copa do Mundo foi um dia terrível para o atacante Oyarzabal. Titular com Luis de la Fuente, o camisa 21 completou os primeiros 30 minutos de partida sem registrar sequer um toque na bola e, quando teve a oportunidade de abrir o placar, cabeceou mal para a defesa de Vozinha.

✅ FICHA TÉCNICA

ESPANHA 0 🆚 0 CABO VERDE

COPA DO MUNDO (GRUPO H) - 1ª RODADA

📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos

Cartões amarelos: Pedri (ESP) e Sidny Cabral (CBV)

⚽ESCALAÇÕES

🔴 ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri (Nico Williams), Fabián Ruiz (Merino), Pedri e Gavi (Yamal); Ferran Torres (Dani Olmo) e Oyarzabal.

🔵 CABO VERDE (Técnico: Bubista)

Vozinha, Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes e Sidny Cabral; Kevin Pina, Laros Duarte (Deroy Duarte), Jovane Cabral (Semedo) e Jamiro Monteiro (Telmo Arcanjo); Ryan Mendes e Livramento (Nuno da Costa).