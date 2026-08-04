Espanha define volta após título mundial e fecha 2026 contra a Inglaterra Seleção ganhou sua segunda Copa do Mundo em 2026 contra Argentina

Bicampeã do mundo após a conquista da Copa do Mundo de 2026, a Espanha já conhece todo o calendário de compromissos restantes do ano. O primeiro jogo com o novo escudo, agora estampando a segunda estrela acima do emblema, será no dia 26 de setembro, fora de casa, justamente contra a Inglaterra, terceira colocada no Mundial, pela fase de grupos da Liga das Nações.

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O duelo coloca frente a frente duas seleções que poderiam ter decidido a Copa do Mundo. A Inglaterra foi eliminada pela Argentina nas semifinais, após sofrer uma virada, enquanto a Espanha superou os argentinos na decisão para levantar a segunda taça mundial de sua história.

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Reencontro com a torcida

Após a estreia em solo inglês, a Fúria volta a atuar diante de seus torcedores no dia 29 de setembro, quando recebe a Croácia pela Liga das Nações.

Na sequência, a seleção espanhola enfrenta a Tchéquia, em casa, no dia 3 de outubro, antes de visitar novamente a Croácia, em 6 de outubro.

Espanha fecha 2026 diante da Inglaterra

A reta final do calendário será disputada em novembro. No dia 12, a Espanha visita a Tchéquia e, três dias depois, encerra sua temporada de 2026 diante da torcida contra a Inglaterra, no Estádio Metropolitano, em Madri.

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A partida do dia 15 de novembro marcará a despedida da campeã do mundo em 2026 e pode ser decisiva na disputa por uma vaga na fase final da Liga das Nações.

Espanha busca segundo título da Liga das Nações

Além do status de campeã mundial, a Espanha inicia a campanha tentando voltar ao topo da Liga das Nações. A seleção foi vice-campeã da edição passada ao perder a decisão para Portugal nos pênaltis.

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Os espanhóis conquistaram o torneio na temporada 2022/23, também em uma disputa por pênaltis contra a Croácia, e ficaram com o vice em 2020/21, quando foram derrotados pela França na final.

A seleção de Portugal é a maior vencedora da competição, com títulos nas temporadas 2018/19 e 2024/25, consolidando-se como a principal campeã da história da Liga das Nações.

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Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

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