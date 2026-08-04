Espanha define volta após título mundial e fecha 2026 contra a Inglaterra
Seleção ganhou sua segunda Copa do Mundo em 2026 contra Argentina
Bicampeã do mundo após a conquista da Copa do Mundo de 2026, a Espanha já conhece todo o calendário de compromissos restantes do ano. O primeiro jogo com o novo escudo, agora estampando a segunda estrela acima do emblema, será no dia 26 de setembro, fora de casa, justamente contra a Inglaterra, terceira colocada no Mundial, pela fase de grupos da Liga das Nações.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O duelo coloca frente a frente duas seleções que poderiam ter decidido a Copa do Mundo. A Inglaterra foi eliminada pela Argentina nas semifinais, após sofrer uma virada, enquanto a Espanha superou os argentinos na decisão para levantar a segunda taça mundial de sua história.
Reencontro com a torcida
Após a estreia em solo inglês, a Fúria volta a atuar diante de seus torcedores no dia 29 de setembro, quando recebe a Croácia pela Liga das Nações.
Na sequência, a seleção espanhola enfrenta a Tchéquia, em casa, no dia 3 de outubro, antes de visitar novamente a Croácia, em 6 de outubro.
Espanha fecha 2026 diante da Inglaterra
A reta final do calendário será disputada em novembro. No dia 12, a Espanha visita a Tchéquia e, três dias depois, encerra sua temporada de 2026 diante da torcida contra a Inglaterra, no Estádio Metropolitano, em Madri.
A partida do dia 15 de novembro marcará a despedida da campeã do mundo em 2026 e pode ser decisiva na disputa por uma vaga na fase final da Liga das Nações.
Espanha busca segundo título da Liga das Nações
Além do status de campeã mundial, a Espanha inicia a campanha tentando voltar ao topo da Liga das Nações. A seleção foi vice-campeã da edição passada ao perder a decisão para Portugal nos pênaltis.
Os espanhóis conquistaram o torneio na temporada 2022/23, também em uma disputa por pênaltis contra a Croácia, e ficaram com o vice em 2020/21, quando foram derrotados pela França na final.
A seleção de Portugal é a maior vencedora da competição, com títulos nas temporadas 2018/19 e 2024/25, consolidando-se como a principal campeã da história da Liga das Nações.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Copa do Mundo
Cidades-sede dos EUA cobram FIFA por promessa milionária feita para a Copa do Mundo de 2026Há 3 minutos
Futebol Internacional
Premier League tem recorde de novos técnicos em início de temporadaHá 48 minutos
Futebol Feminino
Kerolin é anunciada pelo Barcelona e se torna maior transferência do clube no femininoHá 1 hora
Futebol Internacional
Orjan Nyland, algoz do Brasil, é anunciado pelo RB Leipzig até 2028Há 1 hora
Futebol Internacional
Flavio Medeiros atrai atenção de clube da Arábia SauditaHá 1 hora
Futebol Internacional
AO VIVO: Acompanhe a terça-feira (4) do mercado da bola internacionalHá 3 horas
Mais LANCE!