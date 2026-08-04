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Espanha define volta após título mundial e fecha 2026 contra a Inglaterra

Seleção ganhou sua segunda Copa do Mundo em 2026 contra Argentina

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 14:03
Atualizado há 36 minutos
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Luis de la Fuente segura taça da Copa do Mundo ao lado dos jogadores da Espanha
Luis de la Fuente segura taça da Copa do Mundo ao lado dos jogadores da Espanha (Foto: Justin Setterfield / AFP)

Bicampeã do mundo após a conquista da Copa do Mundo de 2026, a Espanha já conhece todo o calendário de compromissos restantes do ano. O primeiro jogo com o novo escudo, agora estampando a segunda estrela acima do emblema, será no dia 26 de setembro, fora de casa, justamente contra a Inglaterra, terceira colocada no Mundial, pela fase de grupos da Liga das Nações.

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O duelo coloca frente a frente duas seleções que poderiam ter decidido a Copa do Mundo. A Inglaterra foi eliminada pela Argentina nas semifinais, após sofrer uma virada, enquanto a Espanha superou os argentinos na decisão para levantar a segunda taça mundial de sua história.

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Reencontro com a torcida

Após a estreia em solo inglês, a Fúria volta a atuar diante de seus torcedores no dia 29 de setembro, quando recebe a Croácia pela Liga das Nações.

Na sequência, a seleção espanhola enfrenta a Tchéquia, em casa, no dia 3 de outubro, antes de visitar novamente a Croácia, em 6 de outubro.

Espanha fecha 2026 diante da Inglaterra

A reta final do calendário será disputada em novembro. No dia 12, a Espanha visita a Tchéquia e, três dias depois, encerra sua temporada de 2026 diante da torcida contra a Inglaterra, no Estádio Metropolitano, em Madri.

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A partida do dia 15 de novembro marcará a despedida da campeã do mundo em 2026 e pode ser decisiva na disputa por uma vaga na fase final da Liga das Nações.

Espanha busca segundo título da Liga das Nações

Além do status de campeã mundial, a Espanha inicia a campanha tentando voltar ao topo da Liga das Nações. A seleção foi vice-campeã da edição passada ao perder a decisão para Portugal nos pênaltis.

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Os espanhóis conquistaram o torneio na temporada 2022/23, também em uma disputa por pênaltis contra a Croácia, e ficaram com o vice em 2020/21, quando foram derrotados pela França na final.

A seleção de Portugal é a maior vencedora da competição, com títulos nas temporadas 2018/19 e 2024/25, consolidando-se como a principal campeã da história da Liga das Nações.

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Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final
Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

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