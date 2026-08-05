Figo dispara contra plano de Infantino: 'Baixo, vergonhoso e egoísta' Conselheiro da Uefa, ex-jogador quer que presidente da Fifa deixe o cargo

Um dos maiores jogadores portugueses de todos os tempos, Luís Figo disparou contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em artigo publicado nesta quarta-feira (5), no diário inglês "Daily Mail". No texto, Figo afirma que ao longo da vida conheceu "alguns canalhas", mas depois acrescentou que os planos de Infantino revelados nos últimos dias demonstraram o "comportamento mais baixo, enganoso e covardemente egoísta" que ele já testemunhou.

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O ex-jogador português se refere à intenção de Infantino em negociar 20% dos direitos comerciais da Copa do Mundo a investidores privados. O plano foi desenvolvido sem conhecimento da cúpula da Fifa, das confederações e das associações nacionais. Ele só veio à tona após reportagem do jornal britânico de The Times. O Lance! publicou detalhes do documento nesta terça-feira (4).

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Figo abre o longo texto com uma declaração direta: "Eu poderia escrever 10.000 palavras sobre os problemas da Fifa. Mas a solução requer apenas três: Infantino tem que sair", escreveu.

[Nota da redação: são três palavras na versão original, em inglês, "Infantino must go".]

"Amo futebol desde sempre. Fui jogador profissional por 20 anos. E acredite, conheci alguns canalhas durante minha carreira no esporte. Mas o que vi exposto nos últimos 10 dias foi o comportamento mais baixo, enganoso e covardemente egoísta que já testemunhei", disparou Figo.

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O ex-jogador questiona as razões para o presidente da Fifa manter o plano às escondidas, sem fazer qualquer tipo de consulta prévia ao mundo do futebol.

"Se era uma ideia tão boa, por que não avisaram os membros quando os tinham reunido numa sala antes da final da Copa do Mundo? Se o plano era tão sólido, por que não informar os membros sobre os riscos, além dos benefícios descritos? Se o plano era tão óbvio, por que não ser honesto sobre o fato de que ele lhe daria um emprego com salário de 30 milhões de dólares por ano no final?", indagou.

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A conclusão do ex-jogador vem na sequência, quando ele afirma que Infantino não revelou a intenção de negociar direitos da Copa do Mundo "porque não é uma boa ideia". "Não é sustentável quando se deixa de ser transparente sobre os retornos exorbitantes que o capital privado sempre busca", observou o ex-jogador português.

Gianni Infantino está em situação delicada à frente da Fifa (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

Figo diz que Infantino 'entregou de bandeja' a Copa aos Estados Unidos

No texto, Figo faz referência direta às polêmicas registradas na Copa do Mundo deste ano por causa da estreita aproximação de Gianni Infantino com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vale ressaltar que, segundo o "The Times" noticiou, o irmão do genro de Donal Trump, Joshua Kushner, lideraria o processo de venda das ações através de seu fundo, Thrive Eternal.

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"Não é honesto da sua parte (Gianni Infantino) omitir que, depois de entregar a responsabilidade pela Copa do Mundo de bandeja para seus amigos em Washington, eles vão te oferecer um emprego que vale cinco vezes o seu salário atual. Nada disso é uma surpresa. Considerando a série de abusos que ele cometeu contra a reputação do futebol, desde suspender e reverter decisões disciplinares até infringir as regras do jogo por causa de uma apresentação no intervalo, nada o impede de agradar seus amigos", disparou Figo no Daily Mail, em referência à anulação da suspensão por cartão vermelho do jogador norte-americano Folarin Balogun, e do intervalo de 25 minutos na final da Copa do Mundo por causa de apresentações no campo.

O ex-jogador português enumera outras polêmicas envolvendo o presidente da Fifa, e afirma que o dirigente "desonrou o cargo". "Ele mentiu, enganou e tentou se beneficiar às custas do futebol que deveria servir", escreveu Figo, para depois finalizar:

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"É tarde demais para salvar sua dignidade, mas não é tarde demais para salvar o futebol. Ele deveria ir. Agora."

Quando os planos de negociar direitos comerciais da Copa do Mundo vieram à tona, Gianni Infantino se defendeu afirmando que eram "notícias enganosas". Antes, ele já havia disparado contra a imprensa pelas críticas à Copa do Mundo. Mas, conforme o mundo do futebol começou a demonstrar toda a revolta com a postura do dirigente, Infantino parou de dar declarações públicas. Ele agora tenta recuperar apoio.

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