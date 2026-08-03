Romário tenta reverter penhora de valores a receber da CazéTV
Dívida de Romário começou por conta de um antigo bar que era sócio
O ex-jogador e atual senador pelo Rio de Janeiro Romário está vendo os valores que tem a receber da CazéTV serem penhorados pela 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio. A decisão foi tomada por conta de uma dívida de cerca de R$ 32 milhões. A informação foi divulgada pelo site "Metrópoles" e confirmada pelo Lance!.
➡️Justiça bloqueia pagamentos da CazéTV a Romário na Copa por dívida milionária
Romário foi um dos integrantes da CazéTV na cobertura da emissora na Copa do Mundo. O senador decidiu, no entanto, devolver parte do seu salário referente aos dias em que atuou como repórter nos Estados Unidos, um dos três países sede do Mundial e onde a Seleção Brasileira disputou todas as suas partidas.
A dívida do parlamentar foi acumulada por conta de um processo movido pela Koncretize Projetos e Obras Ltda, que foi à Justiça contra Romário e sua empresa. Segundo o site "Metrópoles", esta mesma dívida já gerou a penhora de alguns bens ligados ao senador do PL: um Audi, um Peugeot, uma Porsche, um imóvel e uma lancha.
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CazéTV precisará apresentar contratos firmados com Romário
Na decisão judicial, o tribunal ordenou que a CazéTV apresente a íntegra dos contratos firmados com o ex-atleta durante a Copa, incluindo notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamentos já efetuados. A Justiça busca identificar se a contratação foi feita diretamente ou por meio de agências, produtoras ou outros parceiros comerciais envolvidos na cobertura do torneio nos Estados Unidos.
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