logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Yan Diomande, destaque da Costa do Marfim, viraliza com carta emocionante à irmã

Atleta foi destaque em jogo contra o Equador

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
18/06/2026 10:24
Favorite o Lance! no Google
Yan Diomande
Jogador da Costa do Marfim publicou carta à irmã que faleceu ano passado (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Yan Diomande, craque da seleção da Costa do Marfim, se tornou assunto após escrever uma carta à Roxanne, irmã caçula que faleceu em 2025.

  • Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Estados Unidos, Argentina, Inglaterra e França se destacam na estreia da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 8 minutos
  • Imagem de capa do artigo: Apostar no artilheiro da Copa do Mundo: análise e odds

    Apostar no artilheiro da Copa do Mundo: análise e odds

    Sites de apostas
    Há 10 minutos

    • Aos 19 anos, o jogador escreveu a carta ao jornal "The Players Tribune", na qual contou a influência da sua irmã na vida. Ela faleceu aos 15 anos, após uma substância ter sido colocada em seu copo em uma festa,

    continua após a publicidade

    Natural de Abidjã, capital da Costa do Marfim, Yan Diomandé iniciou sua trajetória no futebol profissional pelo Leganés. Atualmente, o atacante marfinense defende o RB Leipzig, da Alemanha. Diomandé foi eleito o melhor jogador da partida na vitória da Costa do Marfim sobre o Equador. A carta foi publicada pelo jornal na sequência.

    yan diomande rb leipzig costa do marfim
    Jogador é destaque na Costa do Marfim (Foto: Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Veja a emocionante carta na íntegra

    Acho que nem derramei uma lágrima no dia em que me disseram que você tinha partido. Eu só estava em choque.

    Foi algumas semanas depois da minha estreia pelo Leganés. Quem estreia aos 18 anos contra o Real Madrid? Era loucura demais. Era um sonho… e então virou um pesadelo. Alguém ficava me ligando de casa. Eu estava irritado. Eu não entendia por que continuavam me ligando.

    continua após a publicidade

    Atendi, e eles nem suavizaram. Você sabe como é lá em casa. Sem emoção. Só…

    "Sua irmã se foi."

    "O quê?"

    "Ela morreu."

    "Do que você está falando?"

    "Alguém colocou alguma coisa na bebida dela em uma festa, e ela nunca mais acordou. Ela se foi."

    Você tinha 15 anos.

    Eu nunca tive nenhuma resposta. Não sei se quero saber o porquê. Talvez tenha sido inveja. Talvez seja apenas algo que acontece no nosso país. Talvez eu pudesse ter te protegido. Eu não sei.

    Eu tento confiar no plano de Deus. É tudo que posso fazer. Eu não tento esquecer, porque sei que não vou esquecer. Tudo que posso fazer é usar a dor para trabalhar mais duro, e para fazer tudo que sonhamos.

    continua após a publicidade

    Escrevi isso porque não consigo falar sobre isso. Escrevi isso porque quero que você saiba que vou garantir que você continue viva. Vou garantir que todos conheçam o seu nome. O mundo inteiro.

    Tudo que faço em um campo de futebol é por você.

    Tanta coisa aconteceu desde a última vez que te vi… Você nem acreditaria. Eu não sei se eu acredito.

    Sabe o que é louco? Depois da minha estreia contra o Madrid, eu realmente troquei camisa com o Mbappé. Lembra quando a gente assistia ele na TV, e você dizia: "Mbappé? Sim, ele é bom. Mas meu irmão é melhor."

    Eu estava errado sobre uma coisa. Eu não quero ser rico. Eu vejo o que isso faz com as pessoas, até com a família. Quando eu estava no Leganés, tudo que eu ganhava, eu mandava para casa. Chegou ao ponto em que eu nem queria mais dinheiro. Era apenas um peso. Eles nunca paravam de pedir. Acho que pensavam que eu já era milionário. Eu nem tinha um apartamento. Eu morava no centro de treinamento, em um quarto sem TV. Só futebol e sono, futebol e sono.

    Eu não queria uma casa grande. Eu não queria carros. Eu só queria colocar tudo no futebol. Tudo para mostrar ao mundo que minha irmã estava certa…

    Há… você vai achar isso engraçado.

    Quando me mudei para jogar no RB Leipzig, eu estava sempre atrasado. Bem, não atrasado. Mas eu chegava na hora, o que na Alemanha significa que você está muito atrasado.

    Então você já sabe o que eu fiz depois. Comecei a chegar 90 minutos mais cedo para tudo. Eu chegava tão cedo o tempo todo que os caras começaram a me chamar de "O Alemão".

    Eu sempre preciso exagerar em tudo. Não tenho nenhum equilíbrio. Você sempre dizia isso. O campo é o único lugar onde ainda me sinto em casa. É o lugar onde me sinto calmo, e onde posso falar com você. Eu só queria que você ainda estivesse aqui para eu poder te dizer… Nós conseguimos.

    Tudo que você disse se tornou realidade.

    Estamos partindo para a Copa do Mundo amanhã. De verdade. Seu irmão vai jogar pela Costa do Marfim, como Drogba, como Yaya, como Gervinho.

    Eu nem vejo isso como um jogo. Vejo como um palco. Esta é minha chance de mostrar ao mundo inteiro o que você viu em mim. Toda vez que eu marcar, vou garantir que todos saibam o seu nome. Vou garantir que eles não se esqueçam de você.

    Você sempre dizia que eu poderia ser melhor que Cristiano. Se eu o vir lá, vou dizer olá por você.

    Vou fazer o que você previu, eu juro. Antes mesmo de eu ter chuteiras de verdade, você dizia para todo mundo: "Meu irmão vai ser o melhor do mundo."

    Vou provar que você estava certa, ou vou morrer tentando.

    Seu irmão,

    Yan

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Copa do MundoEstados Unidos, Argentina, Inglaterra e França se destacam na estreia da Copa do MundoHá 9 minutos
    Maestro Júnior divulgou lista pessoal para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoMaestro Júnior aponta escalação ideal para Brasil x HaitiHá 12 minutos
    Thomas Tuchel na beira do gramado, durante execução dos hinos nacionais na partida contra a Croácia (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoThomas Tuchel reclama: 'Estou implorando à Fifa, estragou a experiência'Há 27 minutos
    Cristiano Ronaldo e Flamengo ainda não cruzaram seus caminhos (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)
    Fora de CampoIrmã de Cristiano Ronaldo curte crítica a companheiro de seleção após tropeço de PortugalHá 30 minutos
    Seleção Brasileira estreou com empate contra o Marrocos nesta Copa do Mundo (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Copa do MundoRedação do Lance! elege melhor jogo da primeira rodada da Copa do MundoHá 39 minutos
    Raúl Jiménez conduz a bola em México x África do Sul pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Copa do MundoCanadá, Coreia do Sul e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (18/06)?Há 56 minutos

    Mais LANCE!

    Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Quem avançaria hoje? Veja a classificação dos terceiros colocados da Copa do Mundo após a 1ª rodada
    Jogadores do Haiti durante treino (Foto: Divulgação)
    Como o Flamengo virou referência para uma seleção na Copa do Mundo: o elo com o Haiti em Atlantic City
    Canadá e Bósnia empataram em Toronto pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/via
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18/6)
    Em jogo com lance inusitado, Colômbia vence o Uzbequistão (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Uzbequistão x Colômbia: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo
    CR7 e Mukau
    Jogador da RD Congo dispara sobre Cristiano Ronaldo: 'Não é mais o mesmo'
    Gato 'vidente' apontou vencedor de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução)
    Gato 'vidente' que cravou estreia contra Marrocos prevê Brasil x Haiti
    Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira
    Nova fase de Neymar sugere prazo de retorno à Seleção; saiba quando
    Andrés Gómez estreia pela Colômbia e encerra jejum do Vasco em Copas do Mundo
    Portugal de Cristiano Ronaldo empatou com RD Congo na Copa do Mundo
    Leitores do Lance! elegem a melhor e a pior estreia das gigantes na Copa
    kimmich alemanha
    Kimmich é o coringa da Alemanha na Copa e se torna um jogador de 'dar inveja' nos rivais
    Torcida da Inglaterra durante jogo com a Croácia pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo encerra 1ª rodada com taxa de 99% de ocupação nos estádios
    Quiñones marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Yuri CORTEZ / AFP))
    Copa do Mundo: saiba quem narra os jogos na CazéTV nesta quinta (18)
    cristiano ronaldo portugal
    Cristiano Ronaldo passa batido e tem números modestos na estreia de Portugal