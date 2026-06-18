Yan Diomande, destaque da Costa do Marfim, viraliza com carta emocionante à irmã Atleta foi destaque em jogo contra o Equador

Yan Diomande, craque da seleção da Costa do Marfim, se tornou assunto após escrever uma carta à Roxanne, irmã caçula que faleceu em 2025.

Aos 19 anos, o jogador escreveu a carta ao jornal "The Players Tribune", na qual contou a influência da sua irmã na vida. Ela faleceu aos 15 anos, após uma substância ter sido colocada em seu copo em uma festa,

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Natural de Abidjã, capital da Costa do Marfim, Yan Diomandé iniciou sua trajetória no futebol profissional pelo Leganés. Atualmente, o atacante marfinense defende o RB Leipzig, da Alemanha. Diomandé foi eleito o melhor jogador da partida na vitória da Costa do Marfim sobre o Equador. A carta foi publicada pelo jornal na sequência.

Jogador é destaque na Costa do Marfim (Foto: Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Veja a emocionante carta na íntegra

Acho que nem derramei uma lágrima no dia em que me disseram que você tinha partido. Eu só estava em choque.

Foi algumas semanas depois da minha estreia pelo Leganés. Quem estreia aos 18 anos contra o Real Madrid? Era loucura demais. Era um sonho… e então virou um pesadelo. Alguém ficava me ligando de casa. Eu estava irritado. Eu não entendia por que continuavam me ligando.

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Atendi, e eles nem suavizaram. Você sabe como é lá em casa. Sem emoção. Só…

"Sua irmã se foi."

"O quê?"

"Ela morreu."

"Do que você está falando?"

"Alguém colocou alguma coisa na bebida dela em uma festa, e ela nunca mais acordou. Ela se foi."

Você tinha 15 anos.

Eu nunca tive nenhuma resposta. Não sei se quero saber o porquê. Talvez tenha sido inveja. Talvez seja apenas algo que acontece no nosso país. Talvez eu pudesse ter te protegido. Eu não sei.

Eu tento confiar no plano de Deus. É tudo que posso fazer. Eu não tento esquecer, porque sei que não vou esquecer. Tudo que posso fazer é usar a dor para trabalhar mais duro, e para fazer tudo que sonhamos.

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Escrevi isso porque não consigo falar sobre isso. Escrevi isso porque quero que você saiba que vou garantir que você continue viva. Vou garantir que todos conheçam o seu nome. O mundo inteiro.

Tudo que faço em um campo de futebol é por você.

Tanta coisa aconteceu desde a última vez que te vi… Você nem acreditaria. Eu não sei se eu acredito.

Sabe o que é louco? Depois da minha estreia contra o Madrid, eu realmente troquei camisa com o Mbappé. Lembra quando a gente assistia ele na TV, e você dizia: "Mbappé? Sim, ele é bom. Mas meu irmão é melhor."

Eu estava errado sobre uma coisa. Eu não quero ser rico. Eu vejo o que isso faz com as pessoas, até com a família. Quando eu estava no Leganés, tudo que eu ganhava, eu mandava para casa. Chegou ao ponto em que eu nem queria mais dinheiro. Era apenas um peso. Eles nunca paravam de pedir. Acho que pensavam que eu já era milionário. Eu nem tinha um apartamento. Eu morava no centro de treinamento, em um quarto sem TV. Só futebol e sono, futebol e sono.

Eu não queria uma casa grande. Eu não queria carros. Eu só queria colocar tudo no futebol. Tudo para mostrar ao mundo que minha irmã estava certa…

Há… você vai achar isso engraçado.

Quando me mudei para jogar no RB Leipzig, eu estava sempre atrasado. Bem, não atrasado. Mas eu chegava na hora, o que na Alemanha significa que você está muito atrasado.

Então você já sabe o que eu fiz depois. Comecei a chegar 90 minutos mais cedo para tudo. Eu chegava tão cedo o tempo todo que os caras começaram a me chamar de "O Alemão".

Eu sempre preciso exagerar em tudo. Não tenho nenhum equilíbrio. Você sempre dizia isso. O campo é o único lugar onde ainda me sinto em casa. É o lugar onde me sinto calmo, e onde posso falar com você. Eu só queria que você ainda estivesse aqui para eu poder te dizer… Nós conseguimos.

Tudo que você disse se tornou realidade.

Estamos partindo para a Copa do Mundo amanhã. De verdade. Seu irmão vai jogar pela Costa do Marfim, como Drogba, como Yaya, como Gervinho.

Eu nem vejo isso como um jogo. Vejo como um palco. Esta é minha chance de mostrar ao mundo inteiro o que você viu em mim. Toda vez que eu marcar, vou garantir que todos saibam o seu nome. Vou garantir que eles não se esqueçam de você.

Você sempre dizia que eu poderia ser melhor que Cristiano. Se eu o vir lá, vou dizer olá por você.

Vou fazer o que você previu, eu juro. Antes mesmo de eu ter chuteiras de verdade, você dizia para todo mundo: "Meu irmão vai ser o melhor do mundo."

Vou provar que você estava certa, ou vou morrer tentando.

Seu irmão,

Yan