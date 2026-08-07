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Atacante da Inglaterra é acusado de agressão após incidente em Londres

Ivan Toney foi acusado de agressão com lesão corporal e terá audiência em setembro

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 19:27
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Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo
Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

O atacante Ivan Toney, da seleção inglesa, foi acusado de agressão após um incidente ocorrido em uma boate no bairro de Soho, em Londres, em dezembro do ano passado. Segundo a polícia metropolitana de Londres, o jogador de 30 anos foi formalmente acusado de agressão com lesão corporal e terá que comparecer ao Westminster Magistrates' Court no dia 24 de setembro.

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O incidente aconteceu em 6 de dezembro, em uma boate localizada na Wardour Street. Toney foi preso no dia seguinte e posteriormente liberado sob fiança enquanto as investigações eram realizadas. A acusação foi registrada em 31 de julho.

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Toney disputou a Copa do Mundo pela Inglaterra

O atacante esteve no elenco da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e participou da campanha da seleção no torneio. Toney foi titular na vitória por 6 a 4 sobre a França, na disputa pelo terceiro lugar, e também entrou em campo como substituto nos minutos finais da derrota por 2 a 1 para a Argentina, na semifinal.

Após o Mundial, o jogador permanece vinculado ao Al-Ahli, da Arábia Saudita, clube pelo qual atua desde 2024. A nova temporada da Saudi Pro League está prevista para começar no dia 13 de agosto.

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Ivan Toney comemora gol do Al-Ahli
Ivan Toney comemora gol do Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

Toney se pronuncia sobre acusação

Um porta-voz do jogador afirmou que Toney reconhece a acusação e pretende apresentar sua defesa durante o processo judicial. A Federação Inglesa de Futebol foi procurada para comentar o caso, mas não se pronunciou.

— Ivan reconhece a acusação e, embora esteja naturalmente chocado, espera ter a oportunidade de limpar seu nome no tribunal.

Carreira

Toney iniciou a carreira profissional no Northampton Town e posteriormente passou por Newcastle United, Peterborough United e Brentford. Foi pelo clube londrino que ganhou maior destaque, principalmente na temporada 2020/21, quando terminou como artilheiro da Championship e ajudou a equipe a conquistar o acesso à Premier League pelos playoffs.

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Ao todo, o atacante marcou 72 gols em 141 partidas pelo Brentford antes de se transferir para o futebol saudita, em 2024.

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