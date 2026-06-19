Jonathan David marca segundo hat-trick da Copa e aproxima Canadá de classificação inédita Maior artilheiro da seleção fez seus três primeiros gols na história da competição

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Após empate na estreia contra a Bósnia e Herzegovina, o Canadá conquistou sua primeira vitória na história da Copa do Mundo e se aproximou da classificação inédita para o mata-mata depois de goleada sobre o Catar por 6 a 0. O placar contou com um hat-trick de Jonathan David, de 26 anos, que desencantou e fez seus primeiros gols da carreira no torneio.

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Jonathan David comemora gol com o Canadá na Copa do Mundo de 2026 (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Esse foi o segundo hat-trick desta edição de Mundial. O primeiro foi de Lionel Messi, na estreia da Argentina contra a Argélia. Agora o argentino divide a artilharia da competição com o camisa 10 canadense. Essa é a segunda Copa do Mundo de David. A primeira foi no Catar, em 2022, edição em que o atacante da Juventus passou em branco após disputar as três partidas da campanha do Canadá — terminou com três derrotas, para Marrocos, Bélgica e Croácia, e em último do grupo.

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Os três gols inéditos em Copas também contribuíram para o atacante ampliar seu recorde pela seleção canadense. Jonathan David, com apenas 26 anos, já é o maior artilheiro da história do Canadá. São 79 jogos disputados e 42 gols marcados.

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Veja a lista dos 10 maiores artilheiros:

1 . Jonathan David - 42 gols em 79 jogos 2 . Cyle Larin - 32 gols em 92 jogos 3 . Dwayne de Rosario - 21 gols em 80 jogos 4 . Lucas Cavallini - 19 gols em 40 jogos 5 . Tosaint Ricketts - 17 gols em 60 jogos 6 . Junior Hoilett - 17 gols em 69 jogos 7 . Ali Gerba - 15 gols em 31 jogos 8 . Alphonso Davies - 15 gols em 58 jogos 9 . Alex Bunbury 14 gols em 58 jogos 10 . John Catliff - 12 gols em 39 jogos

Início na Itália

Apesar de ser um jogador com bons números de gols na carreira, e seu retrospecto na seleção também traduz isso, a última temporada de Jonathan David, em seu primeiro ano pela Juventus, foi tímida com relação às anteriores, pelo Lille, da França. Com a equipe italiana, em 46 partidas disputadas, David marcou apenas oito gols e deu cinco assistências, estatística bem abaixo da temporada 24/25, que foi a melhor da carreira do atacante — com 23 gols marcados e 10 assistências, pelo Lille. Porém, essa oscilação pode estar na conta da adaptação do canadense ao futebol italiano.

Situação no grupo B

Com a vitória sobre o Catar, o Canadá chegou a 4 pontos no grupo B e se encontra em situação confortável, visando uma classificação inédita para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Como Bósnia e Catar estão com 1 ponto e saldo bem inferiores (-3 e -6, respectivamente), o Canadá precisaria de apenas um empate contra a Suíça, que tem os mesmos 4 pontos, para chegar à fase de 16 avos de final. A partida acontecerá na próxima quarta-feira (19), dia 24 de junho, às 16h (de Brasília), em Vancouver.

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