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Jonathan David marca segundo hat-trick da Copa e aproxima Canadá de classificação inédita

Maior artilheiro da seleção fez seus três primeiros gols na história da competição

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 12:53
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Jonathan David, pelo Canadá, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jonathan David, pelo Canadá, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Após empate na estreia contra a Bósnia e Herzegovina, o Canadá conquistou sua primeira vitória na história da Copa do Mundo e se aproximou da classificação inédita para o mata-mata depois de goleada sobre o Catar por 6 a 0. O placar contou com um hat-trick de Jonathan David, de 26 anos, que desencantou e fez seus primeiros gols da carreira no torneio. 

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    Esse foi o segundo hat-trick desta edição de Mundial. O primeiro foi de Lionel Messi, na estreia da Argentina contra a Argélia. Agora o argentino divide a artilharia da competição com o camisa 10 canadense. Essa é a segunda Copa do Mundo de David. A primeira foi no Catar, em 2022, edição em que o atacante da Juventus passou em branco após disputar as três partidas da campanha do Canadá — terminou com três derrotas, para Marrocos, Bélgica e Croácia, e em último do grupo. 

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    Os três gols inéditos em Copas também contribuíram para o atacante ampliar seu recorde pela seleção canadense. Jonathan David, com apenas 26 anos, já é o maior artilheiro da história do Canadá. São 79 jogos disputados e 42 gols marcados. 

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    Veja a lista dos 10 maiores artilheiros: 

      1.
    1. Jonathan David - 42 gols em 79 jogos 
      2. 2.
    2. Cyle Larin - 32 gols em 92 jogos
      3. 3.
    3. Dwayne de Rosario - 21 gols em 80 jogos 
      4. 4.
    4. Lucas Cavallini - 19 gols em 40 jogos 
      5. 5.
    5. Tosaint Ricketts - 17 gols em 60 jogos 
      6. 6.
    6. Junior Hoilett - 17 gols em 69 jogos 
      7. 7.
    7. Ali Gerba - 15 gols em 31 jogos 
      8. 8.
    8. Alphonso Davies - 15 gols em 58 jogos 
      9. 9.
    9. Alex Bunbury 14 gols em 58 jogos 
      10. 10.
    10. John Catliff - 12 gols em 39 jogos

    Início na Itália

    Apesar de ser um jogador com bons números de gols na carreira, e seu retrospecto na seleção também traduz isso, a última temporada de Jonathan David, em seu primeiro ano pela Juventus, foi tímida com relação às anteriores, pelo Lille, da França. Com a equipe italiana, em 46 partidas disputadas, David marcou apenas oito gols e deu cinco assistências, estatística bem abaixo da temporada 24/25, que foi a melhor da carreira do atacante — com 23 gols marcados e 10 assistências, pelo Lille. Porém, essa oscilação pode estar na conta da adaptação do canadense ao futebol italiano.

    Situação no grupo B

    Com a vitória sobre o Catar, o Canadá chegou a 4 pontos no grupo B e se encontra em situação confortável, visando uma classificação inédita para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Como Bósnia e Catar estão com 1 ponto e saldo bem inferiores (-3 e -6, respectivamente), o Canadá precisaria de apenas um empate contra a Suíça, que tem os mesmos 4 pontos, para chegar à fase de 16 avos de final. A partida acontecerá na próxima quarta-feira (19), dia 24 de junho, às 16h (de Brasília), em Vancouver.

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