Filipe Luís vira contra Liverpool, e torcida do Flamengo reage
Grande atuação de técnico ex-Flamengo é reconhecida por torcedores
O Liverpool sofreu uma virada do Mônaco de Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo, em torneio amistoso de pré-temporada, neste domingo (9). Os Reds abriram o placar com gols de Isak e Wirtz, mas os franceses garantiram a vitória com Golovin, Biereth e Brunner balançando as redes. O destaque fica para a atuação do time comandado pelo ídolo flamenguista, que recebeu diversos elogios dos torcedores brasileiros.
Monaco de Filipe Luís vence Liverpool de virada em amistoso; veja os gols
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Reação de torcedores com a virada do ex-Flamengo, Filipe Luis
Como foi o confronto
Texto de João Brandão
No primeiro tempo, Isak aproveitou uma bela jogada coletiva, recebeu a bola dentro da área e chutou rasteiro para abrir o placar aos 15 minutos. Wirtz ampliou o marcador aos 28 minutos após um bate-rebate dentro da área do Mônaco. Aos 43 minutos, a equipe de Filipe Luís diminuiu o placar com Golovin sofrendo um pênalti e convertendo a cobrança.
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No segundo tempo, o Liverpool voltou sem Alisson, e o Mônaco de Filipe Luís aproveitou para empatar. Aos 10 minutos, Biereth foi acionado na área, chutou uma vez para defesa de Mamardashvili, mas o atacante pegou o rebote e bateu forte para estufar as redes. Aos 42 minutos, Brunner aproveitou uma cobrança de escanteio na primeira trave e cabeceou para garantir a vitória dos franceses.
Com o triunfo, Filipe Luís conquistou sua segunda vitória consecutiva em amistosos de pré-temporada após ter vencido o Getafe, na quinta-feira (6). A equipe do treinador brasileiro encerra a preparação para o início da Conference League e da Ligue 1 contra o Coventry City, na sexta-feira (14).
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