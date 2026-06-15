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Vozinha, destaque de Cabo Verde, é um dos mais velhos da Copa

Vozinha, goleiro de cabo Verde contra a Espanha (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 15:05
Atualizado há 2 minutos
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Vozinha, de Cabo Verde, contra a Espanha (Foto: Roberto Schimidt / AFP)
Vozinha, de Cabo Verde, contra a Espanha (Foto: Roberto Schimidt / AFP)

Principal nome de Cabo Verde contra a Espanha na estreia da seleção africana em Copas do Mundo, o goleiro Vozinha foi o melhor em campo na partida que marcou o empate histórico da equipe e o primeiro ponto de Cabo Verde na história da competição.

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    • Além do feito, Josimar José Évora Dias, conhecido pelo apelido de Vozinha, aos 40 anos, é também destaque por sua longevidade. Ele está entre os atletas mais desta edição do torneio e mostra que a idade é apenas um número.

    Os jogadores mais velhos da Copa do Mundo de 2026

    A edição de 2026 reúne diversos veteranos que seguem atuando em alto nível. O mais experiente do torneio é o goleiro Craig Gordon, da Escócia, seguido por Cristiano Ronaldo e Luka Modrić.

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    • 1.Craig Gordon (Escócia) – 43 anos
    • 2.Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 anos
    • 3.Luka Modrić (Croácia) – 40 anos
    • 4.Guillermo Ochoa (México) – 40 anos
    • 5.Edin Džeko (Bósnia e Herzegovina) – 40 anos
    • 6.Manuel Neuer (Alemanha) – 40 anos
    • 7.Josimar Dias 'Vozinha' (Cabo Verde) – 40 anos
    • 8.Fernando Muslera (Uruguai) – 40 anos

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    Vozinha, de Cabo Verde, contra a Espanha (Foto: Roberto Schimidt / AFP)

    Números da estreia

    A atuação e os números de Vozinha contra a Espanha falam por si. O goleiro caboverdiano não foi vazado contra a segunda melhor seleção do mundo e fez sete defesas na partida. A atuação do goleiro no Sofascore foi avaliada em 9.7 pontos. Além dos chutes a gol, o arqueiro ainda teve três bolas afastadas da meta da seleção africana. 

    No jogo, a Espanha deu 27 finalizações contra Cabo Verde. Destas, apenas sete foram ao gol de Vozinha, que interveio em todas. Em contrapartida, Cabo Verde finalizou seis vezes contra a baliza de Unai Simon.

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    Por quê Vozinha?

    O apelido de "Vozinha" surgiu na infância, quando ele costumava recorrer aos avós para resolver problemas com outras crianças durante as brincadeiras. O jogador que inspirou seu nome ficou marcado por assumir a titularidade da Seleção Brasileira no Mundial do México e por integrar o elenco do Botafogo campeão carioca de 1989.

    ➡️Quem é Vozinha, goleiro de Cabo Verde tem nome em homenagem a ex-Botafogo

    Sensação na internet

    O desempenho de Vozinha contra a Espanha surpreendeu os internautas, e o goleiro agora é sensação na web com a grande atuação diante da segunda melhor seleção do mundo. Aos que imaginaram uma goleada espanhola no jogo desta segunda-feira, esqueceram de combinar com o veterano caboverdiano.

    ➡️Goleiro de Cabo Verde vira assunto em jogo contra a Espanha na Copa: 'Assustador'

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