Terremoto atinge o Egito, e jogador faz reflexão nas redes sociais Houve apenas um número limitado de feridos leves, sem registro de mortes

Um terremoto de magnitude 5,6 na escala Richter atingiu o Egito durante a madrugada desta segunda-feira. O tremor teve epicentro a cerca de 38 quilômetros ao norte de Suez, ocorreu a 10 quilômetros de profundidade e foi sentido em diferentes províncias do país. Segundo o Ministério da Saúde egípcio, houve apenas um número limitado de feridos leves, sem registro de mortes.

O abalo provocou repercussão entre moradores nas redes sociais e também levou atletas a se manifestarem. Um dos primeiros nomes do esporte a comentar o episódio foi Ahmed Sayed "Zizo", meia do Al Ahly e da seleção do Egito, que publicou uma mensagem de reflexão em seu perfil no Instagram.

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De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Astronômicas e Geofísicas do Egito, o terremoto ocorreu por volta das 3h (horário local). O órgão informou que o epicentro foi localizado ao norte de Suez e que o tremor alcançou diferentes regiões do país.

O Ministério da Saúde acompanhou a situação após o abalo e informou que os atendimentos envolveram apenas pessoas com ferimentos leves, sem vítimas fatais.

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Jogador publica mensagem após o susto

Na publicação, Zizo afirmou que o terremoto serviu como um momento de reflexão sobre a vida, a fé e as prioridades.

– Segundos de medo foram suficientes para que o mundo, com tudo o que há nele, se tornasse pequeno aos olhos das pessoas, e para que cada um se lembrasse de que, no fim, não há refúgio senão em Deus. A vida é curta demais para vivê-la em brigas, injustiça e raiva, e curta demais para que o mundo nos distraia do dia ao qual todos nós iremos – afirmou Zizo.

Zizo também incentivou seus seguidores a perseguirem os próprios objetivos sem deixar de lado os valores pessoais.

– Trabalhe, batalhe e sonhe, mas não esqueça, enquanto constrói a sua vida terrena, de construir também para a sua vida eterna. Não adie um arrependimento, nem um bem que possa fazer, nem um direito que possa devolver – escreveu o jogador.

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Na parte final da mensagem, Zizo afirmou que momentos como esse também servem para despertar reflexões.

– Talvez Deus nos envie momentos como esses não apenas para termos medo, mas para despertarmos e nos revisarmos, e entendermos que a existência de uma segunda chance é, em si mesma, uma bênção. Ó Deus, guarda-nos com a Tua misericórdia e perdoa-nos, e dá-nos um bom fim, e não nos leves senão estando satisfeito conosco – finalizou.

Zizo em ação pelo Al Ahly, do Egito (Foto: Reprodução/X)

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