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Após fracasso na Copa do Mundo, Uruguai anuncia Diego Forlán como novo técnico

Ídolo da Celeste comandará a seleção principal e a equipe sub-20

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 14:51
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O Uruguai tem um novo comandante para iniciar a reconstrução após a campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação de Diego Forlán para assumir a seleção principal e também a equipe sub-20. O ex-atacante, ídolo da Celeste e eleito o melhor jogador do Mundial de 2010, chega menos de dois meses depois da eliminação uruguaia ainda na fase de grupos.

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O acerto foi fechado após semanas de negociações entre as partes. Em nota oficial, a AUF celebrou o retorno do ex-jogador ao futebol uruguaio.

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— Diego Forlán volta para casa para assumir o comando da Seleção Sub-20 e da Seleção Principal — disse a Seleção em nota.

Segundo o presidente da entidade, Ignacio Alonso, o vínculo foi planejado inicialmente como uma solução até março de 2027. A definição ocorre em meio ao período eleitoral da AUF, que escolherá uma nova diretoria no fim deste ano. Após a posse, o trabalho será reavaliado e poderá ter continuidade.

Forlán inicia projeto de reconstrução no Uruguai

A missão do ex-atacante será liderar o processo de renovação da seleção uruguaia. Além da equipe principal, Forlán também ficará responsável pela seleção sub-20, buscando integrar as categorias e preparar uma nova geração de atletas.

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O treinador comandará a Celeste nos amistosos das datas Fifa de setembro, outubro e março, que servirão como primeiros testes do novo ciclo após a frustrante participação na Copa do Mundo.

Experiência como treinador

Apesar da carreira vitoriosa como jogador, Forlán ainda possui pouca experiência à beira do gramado. Depois de encerrar a trajetória como atleta em 2019, aos 40 anos, ele iniciou a carreira de técnico no Peñarol, em 2020.

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A passagem, no entanto, durou apenas 11 partidas. No ano seguinte, assumiu o Atenas de San Carlos, da segunda divisão uruguaia, onde permaneceu por 12 jogos antes de deixar o clube.

Eliminação na Copa acelerou mudança

A troca no comando da seleção aconteceu após a campanha abaixo das expectativas no Mundial de 2026. Integrante do Grupo H, o Uruguai estreou empatando por 1 a 1 com a Arábia Saudita, voltou a tropeçar ao ficar no 2 a 2 com Cabo Verde e encerrou a participação com derrota por 1 a 0 para a Espanha.

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A eliminação ainda na fase de grupos, somada ao ambiente de desgaste entre o elenco e o então técnico Marcelo Bielsa, levou a AUF a promover mudanças e apostar em um dos maiores ídolos da história recente da seleção para iniciar um novo projeto.

Diego Forlán em anúncio da Seleção Uruguaia, com camisa preta e um letreiro com seu nome e a frase de Bem Vindo em espanhol
Diego Forlán em anúncio da Seleção Uruguaia (Foto: Divulgação)

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