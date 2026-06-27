Enquete Lance!: Copa do Mundo muda a rotina da maioria dos brasileiros; veja resultado 45% dos brasileiros tiveram seus cotidianos afetados pelos jogos da competição

A fase de grupos da Copa do Mundo está chegando ao fim e dando lugar para o mata-mata. Já se passaram 66 partidas das 104 totais que acontecerão no torneio, em edição que contou com 48 seleções, dias com até seis jogos e horários variados.

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É um momento em que muitas pessoas passam a querer viver a competição e tentam implementá-la em seus cotidianos para não perder os jogos — ou a maior parte deles. Pensando nisso, o Lance! buscou saber mais e, por meio da nossa enquete, foi percebido que a rotina da maioria das pessoas foi alterada por causa da competição. O resultado da enquete apontou que a maioria dos participantes disse que a Copa do Mundo mexeu significativamente no dia a dia com os horários diversos das partidas, que acontecem nos Estados Unidos, México e Canadá. Confira o resultado:

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Enquete do Lance! aponta que 45% dos participantes tiveram suas rotinas afetadas pela Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Lance!)

Enquanto 45% dos participantes disseram que tiveram suas vidas afetadas pelos jogos, outros 38% responderam que assistem às partidas apenas quando possível, sem grandes mudanças nos compromissos diários. E 17% afirmaram que acompanham apenas as partidas mais relevantes, o que reduz o impacto na rotina.

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Com jogos disputados em diferentes fusos horários nos Estados Unidos, México e Canadá, muitos torcedores precisaram reorganizar horários de sono, trabalho e estudos para acompanhar a competição. Ao mesmo tempo, boa parte das pessoas tem optado por acompanhar apenas os confrontos de maior interesse ou encaixar as transmissões que caibam na agenda, sem alterar a rotina de forma significativa.

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