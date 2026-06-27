Enquete Lance!: Copa do Mundo muda a rotina da maioria dos brasileiros; veja resultado
45% dos brasileiros tiveram seus cotidianos afetados pelos jogos da competição
A fase de grupos da Copa do Mundo está chegando ao fim e dando lugar para o mata-mata. Já se passaram 66 partidas das 104 totais que acontecerão no torneio, em edição que contou com 48 seleções, dias com até seis jogos e horários variados.
O quanto a Copa do Mundo mudou a sua rotina? Responda à enquete
Enquete Lance!: quais reservas do Brasil merecem titularidade na Copa?
Enquete do Lance! aponta favorito para Estados Unidos x Paraguai; compare com a opinião da redação
É um momento em que muitas pessoas passam a querer viver a competição e tentam implementá-la em seus cotidianos para não perder os jogos — ou a maior parte deles. Pensando nisso, o Lance! buscou saber mais e, por meio da nossa enquete, foi percebido que a rotina da maioria das pessoas foi alterada por causa da competição. O resultado da enquete apontou que a maioria dos participantes disse que a Copa do Mundo mexeu significativamente no dia a dia com os horários diversos das partidas, que acontecem nos Estados Unidos, México e Canadá. Confira o resultado:
➡️Da desconfiança ao protagonismo: a ascensão de Vini Jr na Seleção Brasileira
Enquanto 45% dos participantes disseram que tiveram suas vidas afetadas pelos jogos, outros 38% responderam que assistem às partidas apenas quando possível, sem grandes mudanças nos compromissos diários. E 17% afirmaram que acompanham apenas as partidas mais relevantes, o que reduz o impacto na rotina.
➡️Raphinha não viaja com o Brasil para partida contra o Japão
Com jogos disputados em diferentes fusos horários nos Estados Unidos, México e Canadá, muitos torcedores precisaram reorganizar horários de sono, trabalho e estudos para acompanhar a competição. Ao mesmo tempo, boa parte das pessoas tem optado por acompanhar apenas os confrontos de maior interesse ou encaixar as transmissões que caibam na agenda, sem alterar a rotina de forma significativa.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre