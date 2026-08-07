Vozinha revela impacto da Copa do Mundo na carreira: 'Virou do avesso'
Goleiro de Cabo Verde destacou a repercussão da campanha histórica da seleção no Rio Innovation Week
A campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 provocou mudanças na carreira e na rotina de Vozinha. Principal destaque da seleção africana durante o torneio, o goleiro afirmou que passou a ser reconhecido mundialmente após a competição e revelou que o número de seguidores nas redes sociais chegou a cerca de 30 milhões.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Durante participação no Rio Innovation Week 2026, na última quinta-feira, o jogador de 40 anos falou sobre a repercussão da campanha cabo-verdiana e celebrou a visibilidade conquistada pelo país durante o Mundial.
— Minha vida virou do avesso. Foi algo extraordinário e incrível o que aconteceu na Copa do Mundo. O mundo passou a conhecer a nossa história e o nosso país, que é pequeno, mas cheio de pessoas incríveis e batalhadoras. Minha experiência após o Mundial tem sido excelente. Só tenho a agradecer a Deus — afirmou.
Goleiro projeta Libertadores pelo Colo-Colo
Recém-contratado pelo Colo-Colo, do Chile, Vozinha também projetou a próxima temporada. O goleiro afirmou que espera disputar a Libertadores pelo novo clube e, dessa forma, ter a oportunidade de enfrentar equipes brasileiras.
Atualmente, o Colo-Colo lidera o campeonato chileno com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado.
— Tenho uma dívida com o Brasil e com o povo brasileiro. Espero jogar a Libertadores no ano que vem com o Colo-Colo.
Vozinha não descarta Copa do Mundo de 2030
Aos 40 anos, Vozinha também não descartou a possibilidade de disputar mais uma Copa do Mundo. O goleiro revelou que já conversou com a comissão técnica de Cabo Verde sobre uma possível despedida da seleção, mas admitiu que a campanha no Mundial de 2026 fez com que reconsiderasse a decisão.
— Já conversei sobre parar, mas depois do que aconteceu na Copa precisamos pensar com calma. Se eu estiver jogando daqui a quatro anos, representar meu país é algo que não posso recusar. Quem sabe o Vozinha esteja lá em 2030.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Copa do Mundo
Conmebol reforça apoio a Infantino e se distancia da Uefa em crise na FifaHá 10 minutos
Futebol Internacional
Liverpool acerta empréstimo com zagueiro do Barcelona, diz jornalistaHá 11 minutos
Onde Assistir
PSG x Manchester United: onde assistir e horário do amistosoHá 48 minutos
Libertadores
Arbitragem dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores é definidaHá 1 hora
Fora de Campo
Sneijder é sincero sobre astro do Corinthians e revela proposta do BrasilHá 1 hora
Futebol Internacional
André brilha, e Wolverhampton avança na Copa da Liga InglesaHá 1 hora
Mais LANCE!