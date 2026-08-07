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Vozinha revela impacto da Copa do Mundo na carreira: 'Virou do avesso'

Goleiro de Cabo Verde destacou a repercussão da campanha histórica da seleção no Rio Innovation Week

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 16:47
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Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

A campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 provocou mudanças na carreira e na rotina de Vozinha. Principal destaque da seleção africana durante o torneio, o goleiro afirmou que passou a ser reconhecido mundialmente após a competição e revelou que o número de seguidores nas redes sociais chegou a cerca de 30 milhões.

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Durante participação no Rio Innovation Week 2026, na última quinta-feira, o jogador de 40 anos falou sobre a repercussão da campanha cabo-verdiana e celebrou a visibilidade conquistada pelo país durante o Mundial.

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— Minha vida virou do avesso. Foi algo extraordinário e incrível o que aconteceu na Copa do Mundo. O mundo passou a conhecer a nossa história e o nosso país, que é pequeno, mas cheio de pessoas incríveis e batalhadoras. Minha experiência após o Mundial tem sido excelente. Só tenho a agradecer a Deus — afirmou.

Defesa de Vozinha na partida contra a Argentina no mata-mata da Copa (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Defesa de Vozinha na partida contra a Argentina no mata-mata da Copa (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Goleiro projeta Libertadores pelo Colo-Colo

Recém-contratado pelo Colo-Colo, do Chile, Vozinha também projetou a próxima temporada. O goleiro afirmou que espera disputar a Libertadores pelo novo clube e, dessa forma, ter a oportunidade de enfrentar equipes brasileiras.

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Atualmente, o Colo-Colo lidera o campeonato chileno com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado.

— Tenho uma dívida com o Brasil e com o povo brasileiro. Espero jogar a Libertadores no ano que vem com o Colo-Colo.

Vozinha em entrevista coletiva pelo Colo-Colo
Vozinha em entrevista coletiva pelo Colo-Colo (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

Vozinha não descarta Copa do Mundo de 2030

Aos 40 anos, Vozinha também não descartou a possibilidade de disputar mais uma Copa do Mundo. O goleiro revelou que já conversou com a comissão técnica de Cabo Verde sobre uma possível despedida da seleção, mas admitiu que a campanha no Mundial de 2026 fez com que reconsiderasse a decisão.

— Já conversei sobre parar, mas depois do que aconteceu na Copa precisamos pensar com calma. Se eu estiver jogando daqui a quatro anos, representar meu país é algo que não posso recusar. Quem sabe o Vozinha esteja lá em 2030.

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Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

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