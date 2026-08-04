Orjan Nyland, algoz do Brasil, é anunciado pelo RB Leipzig até 2028
Norueguês ganhou projeção durante a Copa do Mundo de 2026 e estava livre no mercado após fim do contrato com o Sevilla
O RB Leipzig anunciou nesta terça-feira (4) o retorno do goleiro Orjan Nyland. Aos 35 anos, o norueguês chega ao clube alemão sem custos após o encerramento de seu contrato com o Sevilla e assinou um novo vínculo válido até junho de 2028.
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Nyland ganhou projeção durante a Copa do Mundo de 2026, quando foi um dos principais nomes da seleção da Noruega na campanha do Mundial. O goleiro teve atuação decisiva na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, pelas oitavas de final, ao defender um pênalti cobrado por Bruno Guimarães, além de realizar outras intervenções importantes durante a partida.
A Noruega acabou eliminada nas quartas de final após perder para a Inglaterra na prorrogação, mas o desempenho de Nyland chamou atenção. Frederik Gossling, preparador de goleiros do Leipzig e antigo conhecido do jogador, destacou a atuação do arqueiro na competição e ressaltou a segurança apresentada durante o confronto contra a seleção brasileira.
— A defesa do pênalti foi apenas uma parte de uma grande atuação. Ele mostrou inteligência, tranquilidade e muita qualidade em momentos decisivos — afirmou o profissional em entrevista à Fifa.
O retorno ao RB Leipzig marca uma nova etapa na trajetória do goleiro pelo clube. Nyland já havia defendido a equipe alemã na temporada 2022/23, quando participou de três partidas oficiais e fez parte do elenco campeão da Copa da Alemanha. Depois disso, deixou o Leipzig para acertar com o Sevilla.
Livre no mercado após o fim do vínculo com o time espanhol, o norueguês esperou o encerramento da Copa do Mundo para definir seu futuro. A boa atuação no torneio pesou para o retorno ao futebol alemão, onde chega para ocupar o espaço deixado por Péter Gulácsi.
Quem é Orjan Nyland, goleiro da Noruega na Copa do Mundo?
Nyland foi revelado pelo Hodd, de seu país, e teve passagem pelo Molde, também da Noruega, mas passou a maior parte da carreira entre Alemanha e Inglaterra. O goleiro norueguês também vestiu as camisas de Ingolstadt, Aston Villa, Norwich, Bournemouth e Reading, além de ter sido reserva do RB Leipzig. Agora, ele retorna ao time alemão como um dos destaques da Copa do Mundo.
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