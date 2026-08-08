Relatório revela ameaças de atentado contra Messi na Copa do Mundo 2026 Segundo o relatório, o grupo estaria armado com bombas caseiras e um fuzil AR-15; Cristiano Ronaldo e árbitros também foram alvos

Um relatório da polícia dos Estados Unidos revelou ameaças de segurança envolvendo a Copa do Mundo vencida pela Espanha. Segundo informações do jornal espanhol "Marca", o FBI e o Centro Internacional de Cooperação Policial (IPCC) registraram diferentes ocorrências durante o torneio. Lionel Messi foi o jogador que mais recebeu ameaças ao longo da competição. Cristiano Ronaldo também foi um dos alvos.

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Ameaças de atentado contra Messi

Antes do duelo entre Argentina e Jordânia, pela fase de grupos, um homem entrou em contato com o aeroporto de Dallas e ameaçou invadir o estádio acompanhado de outras duas pessoas. Segundo o relatório, o grupo estaria armado com bombas caseiras e um fuzil AR-15. Messi foi citado especificamente como alvo do ataque.

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As ameaças voltaram a aparecer antes do confronto entre Argentina e Egito, pelas oitavas de final. Um dos suspeitos publicou nas redes sociais que pretendia entrar no estádio de Atlanta e explodir o atacante argentino utilizando bombas presas ao próprio corpo.

Durante a partida, a polícia também recebeu uma denúncia sobre a suposta presença de três bombas escondidas em latas de lixo nas arquibancadas. O estádio foi revistado por equipes especializadas e cães farejadores, mas nenhum explosivo foi encontrado. O caso foi tratado como um falso alarme.

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Cristiano Ronaldo também esteve na mira

Cristiano Ronaldo também apareceu entre os casos registrados pelas autoridades. De acordo com o boletim de ocorrência, a Fifa comunicou ao FBI a presença de um homem considerado suspeito no hotel da seleção portuguesa. O indivíduo estaria buscando informações sobre a hospedagem do atacante.

Dois dias depois, a polícia de Houston encontrou e prendeu o homem dentro do hotel onde a delegação portuguesa estava hospedada.

Outro caso semelhante ocorreu em Toronto. Um indivíduo foi detido após tentar entrar em um elevador junto com Cristiano Ronaldo. Aos policiais, ele afirmou que queria apenas tirar uma selfie com o jogador.

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Cristiano Ronaldo em Portugal x Espanha na Copa (Imagem: Paul ELLIS / AFP)

Árbitros receberam milhares de ameaças

Os episódios de segurança também envolveram a arbitragem. O francês François Letexier recebeu mais de 6 mil mensagens de ódio em sua conta pessoal do WhatsApp depois de trabalhar na polêmica partida entre Argentina e Egito.

O árbitro de vídeo da mesma partida, Willy Delajod, também foi alvo de ameaças. Diante da situação, as autoridades francesas reforçaram a segurança nas residências dos dois profissionais e de seus familiares.

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Os episódios mostram a dimensão dos desafios enfrentados pelas forças de segurança durante a competição, que reuniu milhares de torcedores e algumas das principais estrelas do futebol mundial.

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