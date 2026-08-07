Conmebol reforça apoio a Infantino e se distancia da Uefa em crise na Fifa
Alejandro Domínguez defende gestão do presidente da entidade e destaca projeto para ampliar a Copa do Mundo de 2030 para 64 seleções
A Conmebol reforçou o apoio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, em meio à crise que colocou a entidade em rota de colisão com a Uefa e a Concacaf. O posicionamento dos sul-americanos ganhou força nesta sexta-feira (7), quando o presidente da confederação, Alejandro Domínguez, declarou apoio ao suíço durante a passagem de Infantino pela Colômbia.
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A manifestação ocorre após o Conselho da Conmebol publicar, na quinta-feira (6), um comunicado em que demonstrou preocupação com movimentos que tentam provocar a saída de Infantino da presidência da Fifa. A entidade também defendeu o respeito ao processo eleitoral previsto para o próximo ano.
Conmebol defende Infantino
Infantino desembarcou na Colômbia na madrugada desta sexta-feira, em meio à pressão principalmente da Uefa. O presidente da Fifa é alvo de críticas após o projeto de criação da Fifa Forward Enterprise, empresa que teria participação de investidores privados e reuniria direitos comerciais e de competições, incluindo a Copa do Mundo.
A proposta foi abandonada, decisão celebrada pelo Conselho da Conmebol. Na sequência, a confederação sul-americana manifestou preocupação com ações tomadas de forma unilateral e defendeu que os conflitos sejam tratados por meio do diálogo e dos mecanismos institucionais da Fifa.
O comunicado também reforçou a importância de respeitar o processo eleitoral da entidade. Até o momento, Infantino é o único candidato declarado à presidência, enquanto o prazo para apresentação de outros nomes termina em 18 de novembro.
Após a reunião do Conselho, as federações de Paraguai, Argentina, Equador e Venezuela enviaram cartas de apoio diretamente a Infantino. Uruguai e Chile reproduziram o manifesto da Conmebol em seus sites.
Na Colômbia, o presidente da federação local, Ramón Jesurún, recebeu Infantino em Cali. O dirigente da Fifa está no país para visitar projetos e acompanhar a posse do presidente eleito da Colômbia, Abelardo de La Espriella.
En el marco de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, compartimos un grato almuerzo junto a Gianni Infantino, Ramón Jesurún y Alejandro Char.— Alejandro Domínguez (@agdws) August 7, 2026
Un encuentro para conversar, intercambiar ideas y seguir fortaleciendo los lazos que nos unen a través del fútbol. pic.twitter.com/heyMmbdVca
Domínguez destaca trabalho de Infantino
Aliado de primeira ordem de Infantino, Domínguez declarou apoio ao suíço antes mesmo de ele oficializar sua candidatura à eleição da Fifa. Nesta sexta-feira, o presidente da Conmebol voltou a defender o trabalho realizado pelo dirigente. Veja o vídeo abaixo:
A relação entre os dois dirigentes também está ligada a um dos principais projetos de Domínguez para os próximos anos: a tentativa de ampliar a Copa do Mundo de 2030 para 64 seleções.
Copa de 2030 é parte central da relação
O Mundial de 2030 terá três partidas disputadas na América do Sul como parte das comemorações do centenário da competição, disputada pela primeira vez no Uruguai, em 1930. Montevidéu, Assunção e Buenos Aires receberão um jogo cada.
Domínguez, porém, pretende ampliar a participação sul-americana no torneio. O dirigente trabalha com a possibilidade de o continente receber 18 partidas, distribuídas em três grupos da Copa.
A proposta de ampliar o Mundial para 64 seleções foi apresentada no ano passado e encontrou resistência. O próprio Infantino era contrário à ideia, embora não tenha se manifestado publicamente sobre o assunto.
No fim de julho, em meio à crise provocada pelo projeto da Fifa Forward Enterprise, a Fifa encomendou um estudo para analisar os impactos de uma eventual ampliação da Copa do Mundo. A iniciativa foi citada pela Associação de Ligas Profissionais da Europa como exemplo de decisões que, segundo a entidade, são tomadas sem diálogo com ligas, clubes, jogadores e torcedores.
Relação com a Uefa se deteriorou
A crise atual também aprofundou o distanciamento entre Conmebol e Uefa, que organizaram 16 das 23 edições da Copa do Mundo e venceram todos os torneios disputados até agora.
A relação entre as duas confederações já havia sido afetada pelo cancelamento da Finalíssima, confronto entre os campeões da Eurocopa e da Copa América.
Argentina e Espanha deveriam se enfrentar no Catar em 27 de março, mas a partida precisou ser retirada do país por causa dos conflitos entre Irã e Estados Unidos, que afetaram a região do Oriente Médio.
A Uefa sugeriu Madri como nova sede, mas a Argentina recusou a possibilidade por considerar que o local não seria neutro. Depois, foram discutidas partidas de ida e volta na Argentina e na Espanha. A Itália surgiu como alternativa, mas as partes não chegaram a um acordo sobre a data do confronto.
Com o impasse, a Finalíssima e seus contratos foram cancelados.
Eleição da Fifa
Infantino está no comando da Fifa desde 2016 e poderá disputar mais um mandato, de 2027 a 2031. A eleição está prevista para o 77º Congresso da Fifa, marcado para 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos.
Até o momento, Infantino é o único candidato declarado. O prazo para apresentação de outras candidaturas termina em 18 de novembro.
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