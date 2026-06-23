Cristiano Ronaldo deixa Messi para trás e entra para a história da Copa do Mundo
Astro português abriu o placar na partida contra o Uzbequistão
O livro dos recordes do futebol mundial precisou ser reescrito mais uma vez na tarde desta quarta-feira (17). Na segunda partida da seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo atingiu uma marca que parecia inalcançável. Ao abrir o plcar no confronto contra a seleção do Uzbequistão, o craque se tornou o primeiro jogador da história do futebol a marcar gols em seis edições de Copa do Mundo.
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Até o apito inicial na América do Norte, o atacante já detinha de forma isolada o recorde de ter deixado sua marca em cinco edições (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). Agora, aos 41 anos, o eterno camisa 7 eleva o sarrafo da longevidade e crava seu nome de maneira definitiva no topo do panteão dos Mundiais.
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➡️ Quantos gols Messi e Cristiano Ronaldo têm em Copas do Mundo?
Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo
A história de Cristiano Ronaldo com as redes do maior torneio da Terra começou há exatos 20 anos, na Alemanha. Desde então, o gajo nunca passou uma edição sequer sem comemorar. Veja como o atacante construiu o recorde mais longevo do esporte:
- Alemanha 2006: O primeiro gol veio em cobrança de pênalti, na vitória por 2 a 0 contra o Irã, ainda como uma jovem promessa de 21 anos.
- África do Sul 2010: Deixou sua marca na histórica goleada por 7 a 0 sobre a Coreia do Norte.
- Brasil 2014: Garantiu o gol da vitória por 2 a 1 diante de Gana.
- Rússia 2018: O ápice técnico em uma só edição, anotando quatro gols, incluindo um hat-trick inesquecível no empate em 3 a 3 contra a Espanha.
- Catar 2022: Marcou contra Gana na estreia, tornando-se ali o primeiro a fazer gols em cinco Copas.
- América do Norte 2026: Rompe a barreira do tempo ao balançar as redes contra o Uzbequistão e chegar à sexta edição consecutiva marcando gols.
Nomes lendários do futebol mundial como Pelé, Klose e Uwe Seeler conseguiram balançar as redes em quatro edições de Copa do Mundo. Já Messi, com o gol marcado contra a Argélia, atingiu o feito em cinco edições, ficando logo atrás do gajo, que agora ostenta de forma isolada a incrível marca de seis Mundiais diferentes marcando gols.
Próximos passos
Com o gol de Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa foca suas atenções no restante do planejamento da fase de grupos. O elenco comandado pela comissão técnica lusa volta a campo nas próximas rodadas para carimbar de vez a vaga no mata-mata da maior Copa do Mundo de todos os tempos.