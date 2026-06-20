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Histórico! Curaçao conquista primeiro ponto em Copa do Mundo

Depois de fazer seu primeiro gol na Copa na sua estreia, Curaçao conquista seu primeiro ponto na competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 23:12
Atualizado há 1 minutos
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Eloy Room fechou o gol contra o Equador na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Eloy Room fechou o gol contra o Equador na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história de Curaçao. Após marcar seu primeiro gol em Mundiais na derrota por 7 a 1 para a Alemanha na estreia, a seleção caribenha conquistou neste sábado (20) seu primeiro ponto na história da competição ao empatar com o Equador.

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    O resultado manteve os curaçaoenses na última colocação da chave, mas teve sabor de vitória. Muito disso graças à atuação inspirada do goleiro Eloy Room, que protagonizou uma das maiores exibições individuais desta Copa do Mundo.

    Eloy Room fecha o gol e vira herói

    Pressionado durante praticamente toda a partida, Curaçao contou com uma atuação monumental de seu camisa 1. Eloy Room realizou 15 defesas e foi o principal responsável por segurar o empate diante dos equatorianos.

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    O goleiro resistiu à pressão constante do Equador, que dominou as ações ofensivas e criou diversas oportunidades para sair com a vitória. No entanto, esbarrou em uma noite histórica do arqueiro de 37 anos.

    A atuação de Room rapidamente entrou para a lista das mais marcantes desta edição do Mundial e garantiu um resultado inédito para o país caribenho.

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    Grupo E segue aberto

    Enquanto Curaçao comemorou seu primeiro ponto em Copas do Mundo, o empate complicou a situação do Equador. A equipe sul-americana chegou a apenas um ponto em dois jogos e permaneceu na terceira colocação do Grupo E.

    Na liderança aparece a Alemanha, com seis pontos e 100% de aproveitamento após duas rodadas. A Costa do Marfim ocupa a segunda posição, com três pontos, enquanto Curaçao soma seu primeiro ponto na história da competição.

    Com uma rodada restante, a disputa pela segunda vaga da chave segue completamente aberta. Equador, Curaçao e Costa do Marfim ainda sonham com a classificação.

    Trajetória histórica

    A trajetória de Curaçao nesta Copa tem sido marcada por momentos inéditos. Na estreia, a seleção marcou seu primeiro gol em Mundiais, embora tenha sido goleada pela Alemanha por 7 a 1. Agora, apenas uma partida depois, veio outro capítulo para a história do país: o primeiro ponto conquistado em uma Copa do Mundo.

    Com Eloy Room em noite inspirada, Curaçao mostrou poder de reação e segue vivo na luta por uma vaga na próxima fase, algo que parecia improvável após a pesada derrota na rodada inicial. O time volta a campo contra a Costa do Marfim na próxima quinta-feira (25), para decidir o seu futuro na competição.

    O goleiro Eloy Room, de Curaçao, em dividida com o Enner Valencia, do Equador (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Eloy Room fechou o gol contra o Equador na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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