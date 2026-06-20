Histórico! Curaçao conquista primeiro ponto em Copa do Mundo Depois de fazer seu primeiro gol na Copa na sua estreia, Curaçao conquista seu primeiro ponto na competição

A segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história de Curaçao. Após marcar seu primeiro gol em Mundiais na derrota por 7 a 1 para a Alemanha na estreia, a seleção caribenha conquistou neste sábado (20) seu primeiro ponto na história da competição ao empatar com o Equador.

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O resultado manteve os curaçaoenses na última colocação da chave, mas teve sabor de vitória. Muito disso graças à atuação inspirada do goleiro Eloy Room, que protagonizou uma das maiores exibições individuais desta Copa do Mundo.

Eloy Room fecha o gol e vira herói

Pressionado durante praticamente toda a partida, Curaçao contou com uma atuação monumental de seu camisa 1. Eloy Room realizou 15 defesas e foi o principal responsável por segurar o empate diante dos equatorianos.

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O goleiro resistiu à pressão constante do Equador, que dominou as ações ofensivas e criou diversas oportunidades para sair com a vitória. No entanto, esbarrou em uma noite histórica do arqueiro de 37 anos.

A atuação de Room rapidamente entrou para a lista das mais marcantes desta edição do Mundial e garantiu um resultado inédito para o país caribenho.

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Grupo E segue aberto

Enquanto Curaçao comemorou seu primeiro ponto em Copas do Mundo, o empate complicou a situação do Equador. A equipe sul-americana chegou a apenas um ponto em dois jogos e permaneceu na terceira colocação do Grupo E.

Na liderança aparece a Alemanha, com seis pontos e 100% de aproveitamento após duas rodadas. A Costa do Marfim ocupa a segunda posição, com três pontos, enquanto Curaçao soma seu primeiro ponto na história da competição.

Com uma rodada restante, a disputa pela segunda vaga da chave segue completamente aberta. Equador, Curaçao e Costa do Marfim ainda sonham com a classificação.

Trajetória histórica

A trajetória de Curaçao nesta Copa tem sido marcada por momentos inéditos. Na estreia, a seleção marcou seu primeiro gol em Mundiais, embora tenha sido goleada pela Alemanha por 7 a 1. Agora, apenas uma partida depois, veio outro capítulo para a história do país: o primeiro ponto conquistado em uma Copa do Mundo.

Com Eloy Room em noite inspirada, Curaçao mostrou poder de reação e segue vivo na luta por uma vaga na próxima fase, algo que parecia improvável após a pesada derrota na rodada inicial. O time volta a campo contra a Costa do Marfim na próxima quinta-feira (25), para decidir o seu futuro na competição.

Eloy Room fechou o gol contra o Equador na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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