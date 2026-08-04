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Arsène Wenger diz não ter compactuado com plano de Infantino

Chefe de desenvolvimento da entidade afirma que soube da proposta pela imprensa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 22:33
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FIFA announces Arsene Wenger as Chief of Global Football Development
Arsène Wenger é recebido por Gianni Infantino, em Zurique (Foto: Divulgação/FIFA)

Arsène Wenger negou nesta terça-feira qualquer participação no plano estratégico apresentado por Gianni Infantino para a Fifa. Chefe de desenvolvimento global do futebol da entidade desde 2019, o ex-treinador afirmou que tomou conhecimento da proposta pela imprensa e defendeu que o projeto fosse retirado por considerar essencial preservar a independência da instituição.

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Em comunicado, Wenger também respondeu às críticas recebidas por não ter se manifestado durante a repercussão do caso. Segundo ele, sua atuação na Fifa está restrita ao desenvolvimento técnico do futebol e não envolve decisões estratégicas ou comerciais da entidade.

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— Os acontecimentos recentes na Fifa exigem alguns esclarecimentos da minha parte. Não participei deste plano estratégico e tomei conhecimento do projeto inicialmente por meio de notícias na imprensa. A decisão de retirar o projeto foi absolutamente necessária e indiscutível, pois acredito firmemente em uma Fifa independente, que sirva ao nosso esporte com compromisso, transparência e integridade.

Arsene Wenger em evento da Fifa
Arsene Wenger em evento da Fifa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Projeto foi retirado após pressão

A proposta apresentada por Infantino previa a criação da Fifa Forward Enterprise (FFE), empresa subsidiária que ficaria responsável por administrar os principais torneios da entidade, como a Copa do Mundo e a Copa do Mundo de Clubes, com abertura para investidores externos.

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O objetivo era arrecadar até 4,2 bilhões de dólares (cerca de R$ 21,5 bilhões). No entanto, após manifestações contrárias de diferentes organizações do futebol e da ameaça de boicote liderada pela Uefa, o presidente da Fifa desistiu da iniciativa.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina
Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina (Foto: Mandel Ngan/AFP)

Função de Wenger na Fifa

No comunicado, Wenger detalhou que seu trabalho está voltado exclusivamente para o desenvolvimento do futebol. O francês é responsável pela análise de dados das partidas, pelo centro de treinamento online da Fifa, pelo programa de academias de base da entidade em 60 países e pelas competições juvenis organizadas pela instituição.

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Além dessas funções, o ex-técnico também atua como consultor técnico da IFAB, órgão responsável pelas regras do futebol.

Ídolo do Arsenal, Wenger comandou o clube inglês durante 22 anos, período em que acumulou 1.231 partidas e conquistou 17 títulos, incluindo três edições da Premier League, tornando-se o treinador mais longevo e mais vitorioso da história da equipe londrina.

Arsène Wenger
Arsène Wenger trabalha para a Fifa desde novembro de 2019 (Foto: VALERIANO DI DOMENICO / AFP)

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