Fifa pede desculpas a federações por projeto de venda da Copa do Mundo Entidade admite erros na condução do plano da FIFA Forward Enterprise e garante que proposta está descartada

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (5) um comunicado oficial após uma reunião realizada em Rabat, no Marrocos, com a presença do presidente Gianni Infantino, do secretário-geral Mattias Grafström e de integrantes da diretoria executiva da entidade. Em meio à crise provocada pelo fracasso da proposta de criação da FIFA Forward Enterprise (FFE), a organização admitiu erros na condução do processo, pediu desculpas às federações filiadas e reafirmou apoio total à gestão de Infantino.

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Segundo a nota, os dirigentes reconheceram que a proposta foi conduzida de forma inadequada e que o Conselho da Fifa e as 211 associações-membro não deveriam ter se sentido excluídos das discussões. A entidade também admitiu falhas depois que o projeto vazou para a imprensa.

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Além do pedido de desculpas, a Fifa informou que realizará uma revisão interna sobre o episódio e apresentará um relatório na próxima reunião do Conselho.

Projeto é retirado e Fifa promete defender sua reputação

A entidade confirmou que a proposta da FIFA Forward Enterprise está definitivamente descartada. O plano previa a criação de uma empresa subsidiária responsável por administrar ativos comerciais das principais competições organizadas pela Fifa, como a Copa do Mundo e a Copa do Mundo de Clubes, abrindo espaço para investidores privados.

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Após forte reação de federações e confederações continentais — lideradas pela Uefa —, além da ameaça de boicote às competições da entidade, o projeto foi retirado. No comunicado, a Fifa afirmou que não aceitará novos ataques à sua governança.

— Com o projeto retirado, ficou acordado que a Fifa não tolerará mais ataques à sua integridade, boa governança e ao devido processo legal e tomará todas as medidas necessárias para proteger e salvaguardar seu nome e reputação. Embora erros tenham sido cometidos, tudo o que foi feito ocorreu em total conformidade com o marco regulatório da Fifa — informou a entidade.

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Trump e Infantino se cumprimetam ao lado do troféu da Copa do Mundo, que será erguido por Espanha ou Argentina (Foto: Andrew Harnik/AFP)

Carta enviada às federações

A Fifa também divulgou, na íntegra, a carta assinada por Gianni Infantino e Mattias Grafström, enviada aos membros do Conselho e às associações filiadas.

"Caros vice-presidentes e membros do Conselho da Fifa,

Gostaríamos de oferecer uma atualização conjunta sobre a reunião realizada com membros da alta administração da Fifa em Rabat, no Marrocos. O objetivo do encontro foi abordar os acontecimentos dos últimos dias e apresentar uma atualização sobre a situação.

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Em primeiro lugar, foi reconhecido o grande trabalho da administração da Fifa, que garantiu o sucesso da realização da Copa do Mundo de 2026. Isso não teria sido possível sem que o presidente da Fifa, o secretário-geral e a administração da entidade falassem com uma só voz e trabalhassem como uma única equipe.

Para evitar qualquer dúvida, o secretário-geral da Fifa e os membros da alta administração reafirmam seu total apoio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, como o único dirigente oficialmente eleito pelas 211 associações-membro da Fifa.

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Da mesma forma, o presidente da Fifa reafirma seu total apoio ao secretário-geral e à administração da entidade pelo trabalho necessário e extraordinário realizado na execução de sua visão.

Foi discutido e acordado que os processos, as comunicações e as interações entre o presidente da Fifa, o secretário-geral e a administração da entidade, responsáveis por colocar essa visão em prática, podem e devem ser continuamente aprimorados para aumentar sua eficiência e eficácia.

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Estamos plenamente confiantes de que os resultados da reunião de hoje fortalecerão a governança da Fifa, ajudarão a restaurar a confiança na organização e permitirão que nos preparemos para os grandes eventos e desafios que estão por vir de forma unida e transparente, enquanto continuamos nossa missão de desenvolver o futebol em todo o mundo.

Nesse contexto, admitimos os erros cometidos durante o processo de apresentação da proposta de criação da FIFA Forward Enterprise (FFE).

Certamente não era nossa intenção que o Conselho da Fifa e as Associações-Membro se sentissem excluídos do processo, e essa questão deveria ter sido conduzida de maneira diferente.

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Também reconhecemos que erros foram cometidos após o vazamento da proposta para a imprensa."

Crise política

A tentativa de criação da FIFA Forward Enterprise desencadeou a maior crise política da gestão de Gianni Infantino. A Uefa liderou a oposição ao projeto, enquanto outras confederações também manifestaram resistência.

Apesar do desgaste, a reunião desta quarta terminou com uma demonstração pública de apoio ao presidente. A entidade reforçou que continuará trabalhando com as associações-membro para fortalecer o programa FIFA Forward, voltado ao desenvolvimento do futebol ao redor do mundo.

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Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina (Foto: Mandel Ngan/AFP)

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