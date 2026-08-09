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Jardim rebate críticas no Flamengo e cita Filipe Luís: 'É melhor mudar de trabalho'

Treinador português esteve na beira do campo no triunfo diante do Vitória por 2 a 0

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 22:57
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Leonardo Jardim no comando do Flamengo
Leonardo Jardim durante partida do Flamengo (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Após o triunfo do Flamengo sobre o Vitória neste domingo (9), pela 22ª rodada do Brasileirão, o técnico Leonardo Jardim rebateu as críticas que vem recebendo. Em coletiva de imprensa no Maracanã, o treinador português fez um paralelo entre as cobranças sobre seu trabalho e as que eram direcionadas a Filipe Luís, campeão da Libertadores e do Brasileirão antes de sua chegada.

— Em relação às outras coisas, a crítica é normal quando os resultados não vêm. Por exemplo, vou dizer uma coisa muito simples: aquelas pessoas que fazem críticas, quando cheguei aqui em fevereiro, eram as mesmas que criticavam o treinador que tinha sido campeão, campeão da Libertadores e de outras taças. Por isso que eu falo que quem não ganha tem que estar sujeito a críticas, ainda mais no Flamengo. A história é assim, e é assim que eu vejo. Por isso, quem está nesta posição, se não está à espera de críticas, é melhor mudar de trabalho e de profissão — disse Leonardo Jardim, após a vitória do Flamengo.

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Jardim em coletiva de imprensa do Flamengo
Jardim em coletiva de imprensa do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A vitória do Flamengo no Maracanã acontece justamente no momento de maior pressão sobre o treinador no clube. Após um período livre para treinamentos, a equipe apresentou evolução tática, além de mais intensidade e criatividade.

Veja outras respostas de Leonardo Jardim após Flamengo 2x0 Vitória

Mercado de transferências

"Tenho participado de algumas reuniões, mas não é a minha função tornar público nem as contratações nem a estratégia do clube. Os responsáveis que precisam vir aqui fala (...) Já falei que existe uma pessoa responsável. Se eu der uma opinião sobre, amanhã vão publicar que o Jardim está contra o Boto, Boto contra o Bap e criam uma guerra. Desde que cheguei, tento desenvolver as ideias com o elenco que tenho. Ponto final. O adversário buscou 4 reforços, mas isso é um problema do adversário."

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Resposta sobre recado para a torcida

"Eu não tenho que mandar recado para a torcida, porque no futebol eles têm sempre razão. Eles vão apoiar, xingar... Nós é que temos que ter responsabilidades para tomar as melhores atitudes. O jogo de hoje foi diferente dos últimos. A gente hoje fez uma pressão coordenada, trabalhamos isso nos últimos 10 dias. É dizer ao torcedor que os jogadores trabalham e dou o meu melhor. Às vezes pode não ser suficiente, mas eu dou o melhor."

Paquetá e Arrascaeta

"Quem tem a noção do treino esportivo sabe que tivemos 2 meses sem treinar junto. Mas temos que colocar os jogadores. Ninguém ganha forma só com treinos. O Arrascaeta fez 60 minutos muito bons. O Léo está melhor. Os jogadores que vieram da Copa do Mundo. O Paquetá ainda não está no seu melhor, mas tem que jogar. Não é fácil trabalhar num clube que durante 2 meses não está com seu elenco. Férias, lesões, seleções. Nesses últimos 10 dias trabalhamos mais do que nos últimos 2 meses."

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