Copa Feminina irá parar calendário do futebol brasileiro por até 45 dias; entenda Brasil será o país-sede do Mundial de 2027, disputado entre junho e julho

O calendário do futebol brasileiro lidará com uma longa paralisação em 2027 por conta da Copa do Mundo Feminina. Como já divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as competições femininas e masculinas serão interrompidas por conta do Mundial. O Lance! apurou que a tendência é que o intervalo seja de até 45 dias.

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A principal razão para a paralisação, sobretudo dos campeonatos masculinos, é a utilização dos estádios. A Copa Feminina será disputada em oito arenas ao redor do Brasil, em oito cidades-sede. Confira abaixo a lista.

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Rio de Janeiro (RJ): Maracanã

São Paulo (SP): Neo Química Arena (Arena Itaquera)

Belo Horizonte (MG): Estádio Mineirão

Brasília (DF): Estádio Nacional Mané Garrincha

Fortaleza (CE): Arena Castelão

Salvador (BA): Arena Fonte Nova

Porto Alegre (RS): Estádio Beira-Rio

Recife (PE): Arena de Pernambuco

A Fifa, por sua vez, exige exclusividade no uso das arenas durante o Mundial. Como todos os estádios são utilizados por clubes das Séries A ou B, a logística para manter as competições simultaneamente é vista como impossível.

Período de paralisação

Além do uso exclusivo para a Copa do Mundo, o contrato da Fifa ainda prevê a entrega dos estádios à entidade com, no mínimo, 14 dias de antecedência ao primeiro jogo disputado naquela arena. O jogo de abertura da competição está marcado para o dia 24 de junho de 2027, no Maracanã. Ademais, é esperado que o Rio de Janeiro receba entre oito e nove partidas do torneio.

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A CBF, por sua vez, não enxerga que forçar os clubes a mandarem as partidas em outros estádios seja a solução. Portanto, como o Mundial será disputado entre 24 de junho e 25 de julho e somando a isso os 14 dias de antecedência para a entrega das arenas, a tendência é que a paralisação do calendário chegue a 45 dias.

O martelo, no entanto, ainda não foi batido. A CBF ainda trabalha para definir o calendário do próximo ano, que deve ser divulgado entre o fim de setembro e o início de outubro. Outros fatores, como as competições da Conmebol (Libertadores e Sul-Americana), influenciam na logística.

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A única certeza é que as Séries A e B serão paralisadas, assim como as competições femininas, conforme confirmado pela CBF. As Séries C e D, por outro lado, seguirão seus calendários normalmente.

Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027 (Foto: Divulgação/Fifa)

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