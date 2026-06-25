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México mantém 100% de aproveitamento e elimina Tchéquia da Copa do Mundo

Com gols de Mateo Chávez, Quiñones e Álvaro Fidalgo, os mexicanos garantiram a liderança do Grupo A

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 00:03
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O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo
O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

México venceu a Tchéquia por 3 a 0, nesta terça-feira (23), e avança com 100% de aproveitamento para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Mesmo poupando titulares, a seleção mexicana controlou a partida e definiu o confronto no início do segundo tempo com gols de Mateo Chávez, Quiñones e Álvaro Fidalgo. Com o resultado, os mexicanos asseguram a liderança isolada do grupo, enquanto os tchecos dão adeus à competição.

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    No mata-mata, os mexicanos irão enfrentar o 3º colocado de um dos Grupos C, E, F, H ou I. A confirmação exata do adversário depende da definição de todas as equipes que avançarão como melhores terceiros lugares na fase de grupos.

    Primeiro tempo

    O México, já classificado em primeiro lugar no grupo, poupou titulares como Lira, Brian Gutiérrez e Raúl Jiménez, resultando em um primeiro tempo sem grandes emoções diante da República Tcheca, que buscava a vitória para avançar ao mata-mata.

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    Os tchecos apostaram nas bolas aéreas e assustaram aos seis minutos com uma finalização perigosa de Visinsky, enquanto os mexicanos desperdiçaram um contra-ataque promissor em superioridade numérica com Martínez. Em uma etapa inicial muito disputada no meio-campo, a seleção mexicana ainda ensaiou uma pressão com duas chances na reta final, mas as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

    Segundo tempo

    Na segunda etapa, o México voltou melhor, com mais posse e chegando mais no campo de ataque. Aos nove minutos, Guillermo Martínez fez o pivô no meio-campo e serviu Mateo Chávez, que disparou livre para tocar na saída do goleiro Kovár. Apenas seis minutos depois, aos 15, Quiñones ampliou a vantagem ao aproveitar uma bola viva na área após o lateral Jorge Sánchez dividir com a defesa tcheca em um contra-ataque veloz.

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    Atrás no marcador, a República Tcheca tentou pressionar com cruzamentos e promoveu as entradas de astros como Soucek e Schick, mas o México controlou as ações defensivas. Na reta final, Javier Aguirre promoveu a entrada de Guillermo Ochoa no lugar de Raúl Rangel. O lendário arqueiro mexicano se tornou o primeiro goleiro na história a disputar seis Copas do Mundo. Com Ochoa no gol, o México marcou o terceiro gol com Álvaro Fidalgo, em sobra no meio da área para garantir a vitória, os 100% de aproveitamento e a eliminação dos tchéquios.

    O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo
    O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    O principal lance da partida foi o primeiro gol do México. Após pivô de Guillermo Martínez, Mateo Chávez apareceu na área para abrir o placar no Azteca.

    Deu aula 🏅

    Com gol e grande atuação defensiva, Mateo Chávez foi o melhor jogador em campo em México e Tchéquia.

    Ficou abaixo 📉

    Robin Hranáč teve uma noite para esquecer no Estádio Azteca. O zagueiro da Tchéquia não conseguiu segurar o ataque mexicano que marcou três gols.

    ✅ Ficha técnica

    Tchéquia 🆚 México
    Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo A

    📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, México
    🥅 Gols: Mateo Chávez (10'/2ºT, 0-1); Julián Quiñónez (16'/2ºT, 0-2); Álvaro Fidalgo (45+4'/2ºT, 0-3)
    🟨 Cartões amarelos: Edson Álvarez (MEX)
    🟥 Cartões vermelhos:

    Tchéquia (Técnico: Miroslav Koubek)
    Matej Kovár; Tomáš Holeš (Tomáš Souček [Alexandr Sojka]), Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Lukáš Červ (Tomáš Chorý), Michal Sadílek e David Douděra; Adam Hložek (Adam Hložek), Denis Višinský e Pavel Šulc.

    México (Técnico: Javier Aguirre)
    Raúl Rangel (Guillermo Ochoa); Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes e Mateo Chávez (Jesús Gallardo); Edson Álvarez, Luis Romo (Obed Vargas) e Gilberto Mora (Álvaro Fidalgo); Roberto Alvarado, Julián Quiñónez e Guillermo Martínez (Santiago Giménez).

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