logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Curaçao é a seleção estreante a marcar mais cedo em Copas do Mundo desde 1994

Seleção caribenha fez seu primeiro gol em Copas e alcançou feito raro entre estreantes

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 16:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores de Curaçao comemoram após marcarem um gol durante a partida de futebol contra a Alemanha pelo Grupo E da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / Afp)
Jogadores de Curaçao comemoram após marcarem um gol durante a partida de futebol contra a Alemanha pelo Grupo E da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / Afp)

O gol de Curaçao diante da Alemanha na estreia da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história do torneio. Além de representar o primeiro gol da seleção caribenha em Mundiais, o lance fez a equipe alcançar uma marca que não era registrada há mais de três décadas.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Curaçao marca gol histórico, mas Alemanha faz 7 a 1 em estreia pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 13 minutos
  • Lance!

    Curaçao desbanca a Islândia e se torna o menor país a marcar um gol em Copas do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 29 minutos
  • Neuer

    Neuer vira assunto em Alemanha x Curaçao: ‘Vergonhoso’

    Fora de Campo
    Há 38 minutos

    • ➡️Quem fez o primeiro gol de Curaçao na história da Copa do Mundo?

    Aos 21 minutos do primeiro tempo, Livano Comenencia balançou as redes e se tornou o primeiro jogador de Curaçao a marcar em uma Copa do Mundo. Com isso, a seleção caribenha passou a ser a estreante que marcou mais cedo em uma partida de Mundial desde a Nigéria, em 1994.

    Curiosamente, os dois gols aconteceram exatamente no mesmo minuto de jogo. Na Copa dos Estados Unidos, o atacante Rashidi Yekini abriu o placar para os nigerianos aos 21 minutos da etapa inicial na vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária, em uma das estreias mais marcantes da história do torneio.

    continua após a publicidade
    Torcedores de Curaçao vibram durante a partida de futebol contra a Alemanha pelo Grupo E da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / Afp)

    Quem é Livano Comenencia?

    Autor do primeiro gol de Curaçao em Copas do Mundo, Livano Comenencia é um dos principais nomes da atual geração da seleção. O meio-campista atua pelo FC Zürich, da Suíça, e se destaca pela capacidade de criação e chegada ao ataque.

    Aos 22 anos, ele soma 20 partidas oficiais pela seleção nacional e três gols marcados. Agora, além dos números, carrega um feito histórico: ser o jogador que marcou o primeiro gol de Curaçao em uma Copa do Mundo e ajudou o país a entrar para os livros do futebol mundial.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    .

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Ahmed Alaaeldin usou chuteira de Alexia Putellas na Copa do Mundo. (Reprodução/internet)
    Futebol FemininoAtacante do Catar usa chuteira assinada por Alexia Putellas durante estreia na Copa do MundoHá 7 minutos
    Copa do MundoConheça Yan Diomande: o segundo maior driblador da EuropaHá 9 minutos
    Copa do MundoCuraçao marca gol histórico, mas Alemanha faz 7 a 1 em estreia pela Copa do MundoHá 13 minutos
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Copa do MundoMemphis titular? Holanda está escalada para enfrentar o Japão na estreia da CopaHá 25 minutos
    Jogadores de Portugal celebram gol na goleada por 9 a 1 sobre a Armênia, nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo
    Copa do MundoCopa do Mundo já teve placar de 10 a 1; relembre as maiores goleadasHá 30 minutos
    Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraÀ espera de Neymar, Seleção faz treino em hotel após estrear na CopaHá 34 minutos

    Mais LANCE!

    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Quanto o Corinthians vai receber por Memphis Depay na Copa do Mundo?
    Kai Havertz é casado com Sophia Weber (Foto: Reprodução/ Instgram)
    Quem é Sophia Weber, esposa de Kai Havertz?
    Memphis é festejado por companheiros da Holanda após marcar gol contra Malta
    Holanda ou Países Baixos? Saiba qual a diferença entre os nomes do país
    Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos
    Federações detonam presidente da Uefa após crítica sobre Copa do Mundo com 48 seleções
    Manuel Neuer em Bayern x Real Madrid (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
    Neuer entra para lista dos jogadores mais velhos em Copas do Mundo; veja o ranking
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia
    Argentina conta com 'amuleto da sorte' na estreia da Copa contra a Argélia
    Curaçao desbanca a Islândia e se torna o menor país a marcar um gol em Copas do Mundo
    Neuer
    Neuer vira assunto em Alemanha x Curaçao: 'Vergonhoso'
    Germán Cano e Bono disputam bola cara a cara no segundo tempo de Fluminense e Al-Hilal (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Algoz da Seleção Brasileira, goleiro Bono não perde um jogo desde a eliminação para o Fluminense
    Ibrahimovic
    Ibrahimović opina que Hakimi deveria ter sido expulso após cometer falta em Vini Jr.
    Vini Jr em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Vini Jr lidera ranking da Fifa, mas Brasil perde em dois critérios
    Musiala e Tonali disputam bola em duelo entre Alemanha e Itália, no San Siro
    Promessa alemã, Musiala supera lesão e chega à segunda Copa do Mundo
    O meio-campista Livano Comenenci de Curaçao comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao
    Quem fez o primeiro gol de Curaçao na história da Copa do Mundo?