Curaçao é a seleção estreante a marcar mais cedo em Copas do Mundo desde 1994 Seleção caribenha fez seu primeiro gol em Copas e alcançou feito raro entre estreantes

O gol de Curaçao diante da Alemanha na estreia da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história do torneio. Além de representar o primeiro gol da seleção caribenha em Mundiais, o lance fez a equipe alcançar uma marca que não era registrada há mais de três décadas.

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➡️Quem fez o primeiro gol de Curaçao na história da Copa do Mundo?

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Livano Comenencia balançou as redes e se tornou o primeiro jogador de Curaçao a marcar em uma Copa do Mundo. Com isso, a seleção caribenha passou a ser a estreante que marcou mais cedo em uma partida de Mundial desde a Nigéria, em 1994.

Curiosamente, os dois gols aconteceram exatamente no mesmo minuto de jogo. Na Copa dos Estados Unidos, o atacante Rashidi Yekini abriu o placar para os nigerianos aos 21 minutos da etapa inicial na vitória por 3 a 0 sobre a Bulgária, em uma das estreias mais marcantes da história do torneio.

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Torcedores de Curaçao vibram durante a partida de futebol contra a Alemanha pelo Grupo E da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / Afp)

Quem é Livano Comenencia?

Autor do primeiro gol de Curaçao em Copas do Mundo, Livano Comenencia é um dos principais nomes da atual geração da seleção. O meio-campista atua pelo FC Zürich, da Suíça, e se destaca pela capacidade de criação e chegada ao ataque.

Aos 22 anos, ele soma 20 partidas oficiais pela seleção nacional e três gols marcados. Agora, além dos números, carrega um feito histórico: ser o jogador que marcou o primeiro gol de Curaçao em uma Copa do Mundo e ajudou o país a entrar para os livros do futebol mundial.

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