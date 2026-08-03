Sensação da Copa, atleta marca em sua estreia por novo time Jogador foi contratado pelo Olímpia, do Paraguai

O lateral da Nova Zelândia, Tim Payne, ficou famoso durante a Copa do Mundo por ter uma conta pequena no Instagram. Antes do início do torneio, o defensor era o atleta menos seguido do Mundial, com pouco mais de quatro mil seguidores, mas uma campanha realizada para dar visibilidade ao jogador o fez bombar na web. Hoje, Payne conta com mais de 5 milhões de fãs.

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Durante a Copa do Mundo, ele foi contratado pelo Olímpia, do Paraguai. Na sua estreia, marcou um belo gol depois de ajudar na construção da jogada.

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Confira o vídeo do primeiro gol de Tim Payne com a camisa do time paraguaio:

Zagueiro-lateral Tim Payne, da seleção neozelandesa. (Imagem: Reprodução / Instagram)

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Mesmo ganhando tantos seguidores durante o torneio, Payne não ficou entre os 10 jogadores que mais cresceram nas redes sociais.

Os 10 jogadores que mais ganharam seguidores durante a Copa

Erling Haaland (Noruega) | +30,7 milhões (total: 71,2 milhões)

Vozinha (Cabo Verde) | +29,4 milhões (total: 29,4 milhões)

Cristiano Ronaldo (Portugal) | +12 milhões (total: 677 milhões)

Jude Bellingham (Inglaterra) | +10,1 milhões (total: 51,3 milhões)

Neymar (Brasil) | +9 milhões (total: 242 milhões)

Lionel Messi (Argentina) | +7,5 milhões (total: 513,5 milhões)

Lamine Yamal (Espanha) | +6,6 milhões (total: 49,7 milhões)

Gilberto Mora (México) | +6,6 milhões (total: 7,6 milhões)

Endrick (Brasil) | +6 milhões (total: 23,9 milhões)

Michael Olise (França) | +5,5 milhões (total: 10,7 milhões)

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