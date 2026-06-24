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Mesmo com derrota, Canadá garante classificação inédita na Copa do Mundo

Canadá passou da fase de grupos pela primeira vez na história

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 18:15
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Jonathan David disputa bola com jogadores da Suíça
Canadá se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo pela primeira vez na história (Foto: Alex Grimm / Getty Images / AFP)

O Canadá garantiu uma classificação histórica para a segunda fase da Copa do Mundo, mesmo após perder para a Suíça por 2 a 1 nesta quarta-feira (24), no BC Place, em Vancouver. Apesar da derrota, onde Promise Davis balançou as redes para os donos da casa, a equipe canadense assegurou a segunda posição do Grupo B e avançou para a próxima fase do torneio jogando em casa.

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    Esta é apenas a terceira vez que o Canadá participa de uma Copa do Mundo. Os Les Rouges estiveram presentes também nas edições de 1986 e 2022, nas quais perderam todas as partidas da fase de grupos e marcaram apenas dois gols. Neste Mundial, que está sendo disputado em solo canadense, nos Estados Unidos e no México, a seleção local garantiu seu primeiro ponto na história das Copas logo na estreia, contra a Bósnia, e também conquistou sua primeira vitória no torneio ao golear o Catar por 6 a 0.

    Promise Davis comemora gol marcado pelo Canadá
    O atacante do Canadá, Promise Davis, comemora gol marcado na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Suíça (Foto: Alex Grimm / Getty Images / AFP)

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    Como foi a partida entre Suíça e Canadá?

    Os primeiros 45 minutos do confronto foram mornos, com poucas chances de gol. Do lado da Suíça, Embolo recebeu passe dentro da área e finalizou, mas parou em boa defesa do goleiro Crépeau. Já o Canadá chegou com o atacante Jonathan David, em finalização rasteira, mas também parou na intervenção do arqueiro Kobel.

    No primeiro minuto do segundo tempo, a Suíça abriu o placar. Em jogada de Mazzambi pela direita, Vargas aproveitou o lançamento na segunda trave e mandou para o gol. O Canadá colocou fogo no jogo aos 30 minutos, quando Promise David, que havia acabado de entrar, aproveitou a bola na área para diminuir o placar.

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